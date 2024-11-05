Силовики опровергли слухи об обысках перед отставкой губернатора Ростовской области
Глава региона 4 ноября неожиданно объявил об уходе с должности
05 ноября 2024, 15:00, ИА Амител
Силовые структуры назвали фейком информацию об обысках в кабинете Василия Голубева, который накануне неожиданно решил уйти в отставку с поста губернатора Ростовской области, пишет RostovGazeta.
О своем уходе Голубев рассказал в Telegram-канале 4 ноября – в День народного единства. Он сообщил, что переходит на другую работу. В этот же день президент России Владимир Путин назначил бывшего гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора.
"Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области", – написал уже бывший глава региона.
После этого появилась информация, что в кабинет Голубева нагрянули силовики. Якобы они интересовались документами, связанными с застройкой левого берега Дона, и объектами, созданными к ЧМ-2018.
Как заверили силовики, обысков не было. То же самое заявила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.
"Правда, Четвертакова комментировала события 4 ноября, хотя обыски, предположительно, были еще за пару дней до этого", – отмечает издание.
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