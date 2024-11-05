Силовики опровергли слухи об обысках перед отставкой губернатора Ростовской области

Глава региона 4 ноября неожиданно объявил об уходе с должности

05 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Василий Голубев / Фото: t.me/golubev_vu

Силовые структуры назвали фейком информацию об обысках в кабинете Василия Голубева, который накануне неожиданно решил уйти в отставку с поста губернатора Ростовской области, пишет RostovGazeta.

О своем уходе Голубев рассказал в Telegram-канале 4 ноября – в День народного единства. Он сообщил, что переходит на другую работу. В этот же день президент России Владимир Путин назначил бывшего гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора.

"Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области", – написал уже бывший глава региона.

После этого появилась информация, что в кабинет Голубева нагрянули силовики. Якобы они интересовались документами, связанными с застройкой левого берега Дона, и объектами, созданными к ЧМ-2018.

Как заверили силовики, обысков не было. То же самое заявила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.