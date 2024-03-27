Силовики перепроверят 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали
В Wildberries добавили, что склад продолжает работу в штатном режиме
27 марта 2024, 22:34, ИА Амител
Флаг с логотипом Wildberries / Фото: tass
Правоохранители проведут дополнительную проверку в отношении 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали. Как сообщает РИА Новости, в компании сообщили, что полицейские собираются уточнить данные.
"Все остальные уже вернулись к своей деятельности", — рассказали в пресс-службе маркетплейса.
В Wildberries добавили, что склад продолжает работу в штатном режиме.
Напомним, что ранее компания заявила о проверке на складе в Электростали. Сотрудники миграционной службы и правоохранительных органов изучали документы сотрудников.
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