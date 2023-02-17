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Силовики подтвердили информацию об обысках в алтайском Минздраве

В СК не уточники, в рамках расследования какого дела происходила выемка документов

17 февраля 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplashc.om
Фото: unsplashc.om

В Следственном комитете подтвердили информацию об обысках в алтайском Минздраве. Об этом сообщает "Банкфакс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что силовики провели в министерстве выемку документов, однако пресс-служба Минздрава выступила с официальным заявлением, опровергнув эти сообщения.

Журналистам на запрос в СК ответили, что выемка документов действительно происходила. В рамках какого дела – не уточнили, сославшись на УПК.

Комментарии 12

  • По призовым ковидным разбираются?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Как Попов воцарился, так постоянные коррупционные скандалы.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Ещё он обратил внимание на преступность, поскольку в крае возросло количество зарегистрированных особо тяжких преступлений (+45,7%); преступлений, совершённых в группе лиц по предварительному сговору (+28,5%), организованной группой или преступным сообществом (+162,6%); особо тяжких (+93,9%) и тяжких (+9,8%) преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, а также на 5,3% (с 2047 до 2156) преступлений, совершённых в отношении них. Это то ж Попов устроил. Лепите куда надо и куда не надо.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Когда Попов вместе с Азаровой посетят поликлинку на Анатолия и окунутся в тридцатые годы прошлого столетия?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пресс служба министерства почему не представились? уже один раз солгали что выемки не было... а как говорится единожды солгав...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • В Волчихе проблемы, а он туда не поехал, был в Рубцовске и Краснощеково.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Это отличная новость. Если Дмитрий Демешин из Генеральной Прокуратуры России будет приезжать почаще и пинать под жопу тех кого надо, то скорей всего порядок наведут. Это лучшая новость.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Странно молчание Томенко , попов -- пешка , скажите народу
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Помимо поликлиники на Анатолия, пусть посетят поликлинику№5 на Калинина18. Тоже тридцатые годы
    18 февраля, Гость   Ответить
  • И в поликлинику ГБ № 3 (бывшая ГБ № 9),на ул. Бехтерева, 26 пусть заедет. Скоро разалится, но продолжает принимать пациентов. На дворе ХXlвек. УЖАС !!!
    18 февраля, Гость   Ответить
  • На ул. Бехтерева, 26 в поликлинику ГБ № 3,не забудьте заехать. Вы окунётесь в ХVlll век.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • азарова не может решить кадровый вопрос в своей поликлинике, в депутаты захотелось! Все на уровне средневековья
    18 февраля, Гость   Ответить
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