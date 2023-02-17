Силовики подтвердили информацию об обысках в алтайском Минздраве

В СК не уточники, в рамках расследования какого дела происходила выемка документов

17 февраля 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplashc.om

В Следственном комитете подтвердили информацию об обысках в алтайском Минздраве. Об этом сообщает "Банкфакс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что силовики провели в министерстве выемку документов, однако пресс-служба Минздрава выступила с официальным заявлением, опровергнув эти сообщения.

Журналистам на запрос в СК ответили, что выемка документов действительно происходила. В рамках какого дела – не уточнили, сославшись на УПК.