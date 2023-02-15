В алтайском Минздраве опровергли информацию об обысках
Представители министерства заявили, что ничего подобного не проходило
15 февраля 2023, 15:35, ИА Амител
Фото: unspalash.com
Никаких обысков в Минздраве Алтайского края не проходило. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее информация об обысках появилась в СМИ. Предполагалось, что оперативные мероприятия могли проводить из-за одной из закупок министерства. При этом правоохранители никак это не комментировали.
"В ведомстве обыски не проводили", – заявили в Минздраве.
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