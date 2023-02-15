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В алтайском Минздраве опровергли информацию об обысках

Представители министерства заявили, что ничего подобного не проходило

15 февраля 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: unspalash.com
Фото: unspalash.com

Никаких обысков в Минздраве Алтайского края не проходило. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее информация об обысках появилась в СМИ. Предполагалось, что оперативные мероприятия могли проводить из-за одной из закупок министерства. При этом правоохранители никак это не комментировали.

"В ведомстве обыски не проводили", – заявили в Минздраве.

Комментарии 8

  • Пришли посмотрели, но не обыскали - такое бывает.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "В ведомстве обыски не проводили" - потому что они проходили не в ведомстве, а в подведомственном КГБУЗ. Детские попытки Минздрава сделать хорошую мину, все равно всё станет известно
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Обыски не проводили? Ох, зря! Надо немедленно исправить упущение - пойдет только на пользу.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • //Пришли посмотрели, но не обыскали - такое бывает.// Бывает. Посмотрели, посчитали и решили, что на ужин в ресторане хватит, еще и детишкам останется.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Напрасно не проводили. Плохая новость.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Приезд Демешина из Генеральной прокуратуры России всегда благотворно влияет на коррумпированных чиновников Алтайского края. Дмитрий Демешин как никто похож на ПРОКУРОРА. Интересно.... чем же занимается наша прокуратура Алтайского края. !?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно.... чем же занимается наша прокуратура Алтайского края. !?---Равновесием :)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • На верное это за крышевания главврача Волчихинской больницы, где умер ребёнок. Есть информация что некоторые сотрудники Минздрава края с ней не только учились но и хорошие друзья.
    15 февраля, Гость   Ответить
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