В алтайском Минздраве опровергли информацию об обысках

Представители министерства заявили, что ничего подобного не проходило

15 февраля 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: unspalash.com

Никаких обысков в Минздраве Алтайского края не проходило. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее информация об обысках появилась в СМИ. Предполагалось, что оперативные мероприятия могли проводить из-за одной из закупок министерства. При этом правоохранители никак это не комментировали.