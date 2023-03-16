Силовики снова нанесли визит в мэрию Бийска, вероятно, из-за "спековских" домов

1 марта Бастрыкин потребовал провести служебную проверку в отношении алтайского Следкома, а также строительно-техническую экспертизу домов на улице Спекова

16 марта 2023, 20:22, ИА Амител

Администрация Бийска / Фото: biysk-ok.ru

16 марта в администрацию Бийска снова наведались силовики. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на своих инсайдеров, сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю могли вернуться к делу о превышении чиновниками должностных полномочий при строительстве скандальных домов на улице Спекова в наукограде после критики со стороны председателя СК России Александра Бастрыкина.

1 марта Бастрыкин потребовал провести служебную проверку в отношении алтайского Следкома, а также строительно-техническую экспертизу самих зданий в Судебно-экспертном центре СК. Также ему должны были доложить о причине прекращения одного из дел в отношении должностных лиц администрации по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Предположительно, после критики со стороны Бастрыкина алтайские следователи могли вернуться к расследованию уголовного дела, с чем якобы и связан их визит в администрацию.

Напомним, что три многоквартирных энергоэффективных дома на улице Спекова были сданы в эксплуатацию в 2012 году. В первую же зиму дома стали промерзать. Администрация города, как заказчик строительства, обратилась в суд с иском к проектной компании "Новолит", но та не стала устранять недоделки. Это было сделано за счёт средств города. Но проблема до сих пор остаётся – жители заявляют, что несущие конструкции неустойчивы и небезопасны, а отделка проведена некачественно.

В 2021 году бийская администрация приняла адресную программу по расселению многострадальных жильцов домов. Предполагалось, что за 2021-2022 годы за 99,7 млн рублей из здания расселят жильцов 69 квартир. Однако в 2022 году власти Бийска заявили, что пересмотрели муниципальную программу расселения трёх многоквартирных домов. Бюджет сократили до 51,9 млн рублей, "исходя из возможностей доходной части бюджета города". Кроме того, на жильцов возложили обязанность доказать, что их квартиры непригодны для проживания. В противном случае попасть в льготную программу не удастся.

Расселение затянулось, и на начало 2023 года жильцы домов продолжают жить в непригодных для этого квартирах. В бийской мэрии это объясняли бюрократическими сложностями – 13 квартир до сих пор официально не признали непригодными для проживания, а четыре находятся под арестом из-за долгов.