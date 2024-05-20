Силуанов: если изменятся ставки НДФЛ, допсредства направятся на решение проблем
Он подчеркнул, что окончательно параметры изменений еще не определены
20 мая 2024, 22:35, ИА Амител
Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие страны. Как сообщает РИА Новости, министр финансов Антон Силуанов объяснил, что параметры возможных изменений еще прорабатываются.
Во время заседания экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы он объяснил, что варианты изменения НДФЛ для разных категорий доходов пока окончательно не определены. Он подчеркнул, что россияне должны видеть, "на что идут уплаченные ими дополнительные налоги".
"Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем", – заключил он.
Ранее Силуанов заявил, что в выигрыше от предстоящих налоговых изменений должны быть семьи с детьми, "то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке".
23:09:40 20-05-2024
Граждане страны хотели бы видеть и куда основные налоги идут. А то понимаешь- ли таскаются какие-то чиновники с миллионами в чемоданах по стране.
23:15:25 20-05-2024
Ну наконец то началось
23:35:39 20-05-2024
Да русы люди не гордые, могут зарплату и пенсии золотом получать.
00:23:50 21-05-2024
Светослав (23:35:39 20-05-2024) Да русы люди не гордые, могут зарплату и пенсии золотом полу... Золотом да? Ну в перспективе реалистичнее - едой
14:11:10 21-05-2024
Гость (00:23:50 21-05-2024) Золотом да? Ну в перспективе реалистичнее - едой... ))))))
01:25:56 21-05-2024
Пенсии собрались индексировать 2 раза, а вот и нашлось за чей счет. Социальная проблема же - социальная.
05:50:17 21-05-2024
может все же прогрессивный налог на прибыль? когда доходы минимальные - ничего не платишь, а когда овердоход - то платишь побольше
08:03:20 21-05-2024
Гость (05:50:17 21-05-2024) может все же прогрессивный налог на прибыль? когда доходы ми... Вы прям устои подрываете. Нельзя так к людям.
08:38:12 21-05-2024
А может надо попробовать ограничить аппетиты чиновников?
08:51:37 21-05-2024
Бизнес компенсирует эти расходы подняв цены )
Но есть нюанс
10:35:52 21-05-2024
А может не нужно повышать ндфл, может для начала нужно ПЕРЕСАЖАТЬ верхушки, которые эт и средства текущие из НДФЛ себе грабастают? Сколько вон начальников уже повязали, а это только лишь мелкий рпоцент от всех воров бюджета.
Если бюджет не воровать то НДФЛ можно наоборот уменьшать и всем хватит. не грабить людей, в то время как воры покупают яхты и золотые унитазы