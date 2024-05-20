Силуанов: если изменятся ставки НДФЛ, допсредства направятся на решение проблем

Он подчеркнул, что окончательно параметры изменений еще не определены

20 мая 2024, 22:35, ИА Амител

Антон Силуанов / Фото: minfin.gov.ru

Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие страны. Как сообщает РИА Новости, министр финансов Антон Силуанов объяснил, что параметры возможных изменений еще прорабатываются.

Во время заседания экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы он объяснил, что варианты изменения НДФЛ для разных категорий доходов пока окончательно не определены. Он подчеркнул, что россияне должны видеть, "на что идут уплаченные ими дополнительные налоги".

"Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем", – заключил он.

Ранее Силуанов заявил, что в выигрыше от предстоящих налоговых изменений должны быть семьи с детьми, "то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке".