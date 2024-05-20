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Силуанов: если изменятся ставки НДФЛ, допсредства направятся на решение проблем

Он подчеркнул, что окончательно параметры изменений еще не определены

20 мая 2024, 22:35, ИА Амител

Антон Силуанов / Фото: minfin.gov.ru
Антон Силуанов / Фото: minfin.gov.ru

Дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы россиян должны быть окрашены и направлены на решение важнейших проблем и социальное развитие страны. Как сообщает РИА Новости, министр финансов Антон Силуанов объяснил, что параметры возможных изменений еще прорабатываются.

Во время заседания экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы он объяснил, что варианты изменения НДФЛ для разных категорий доходов пока окончательно не определены. Он подчеркнул, что россияне должны видеть, "на что идут уплаченные ими дополнительные налоги".

"Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем", – заключил он.

Ранее Силуанов заявил, что в выигрыше от предстоящих налоговых изменений должны быть семьи с детьми, "то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке".

Экономика налоги

Комментарии 11

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Гость

23:09:40 20-05-2024

Граждане страны хотели бы видеть и куда основные налоги идут. А то понимаешь- ли таскаются какие-то чиновники с миллионами в чемоданах по стране.

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Гость

23:15:25 20-05-2024

Ну наконец то началось

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Светослав

23:35:39 20-05-2024

Да русы люди не гордые, могут зарплату и пенсии золотом получать.

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Гость

00:23:50 21-05-2024

Светослав (23:35:39 20-05-2024) Да русы люди не гордые, могут зарплату и пенсии золотом полу... Золотом да? Ну в перспективе реалистичнее - едой

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Гость

14:11:10 21-05-2024

Гость (00:23:50 21-05-2024) Золотом да? Ну в перспективе реалистичнее - едой... ))))))

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Гость

01:25:56 21-05-2024

Пенсии собрались индексировать 2 раза, а вот и нашлось за чей счет. Социальная проблема же - социальная.

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Гость

05:50:17 21-05-2024

может все же прогрессивный налог на прибыль? когда доходы минимальные - ничего не платишь, а когда овердоход - то платишь побольше

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Гость

08:03:20 21-05-2024

Гость (05:50:17 21-05-2024) может все же прогрессивный налог на прибыль? когда доходы ми... Вы прям устои подрываете. Нельзя так к людям.

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Гость

08:38:12 21-05-2024

А может надо попробовать ограничить аппетиты чиновников?

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Гость

08:51:37 21-05-2024

Бизнес компенсирует эти расходы подняв цены )
Но есть нюанс

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Гость

10:35:52 21-05-2024

А может не нужно повышать ндфл, может для начала нужно ПЕРЕСАЖАТЬ верхушки, которые эт и средства текущие из НДФЛ себе грабастают? Сколько вон начальников уже повязали, а это только лишь мелкий рпоцент от всех воров бюджета.
Если бюджет не воровать то НДФЛ можно наоборот уменьшать и всем хватит. не грабить людей, в то время как воры покупают яхты и золотые унитазы

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