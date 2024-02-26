Силуанов рассказал, что сделает Россия при изъятии активов на 300 млрд долларов

Министр заверил, что будет использован симметричный ответ

26 февраля 2024, 13:08, ИА Амител

Антон Силуанов / Фото: minfin.gov.ru

Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, заявил РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.

"У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", – отметил Силуанов.

Напомним, в результате санкций были заморожены валютные резервы России в объеме около 300 млрд долларов. Недружественные страны планируют конфисковать их.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия изымет имущество иностранных компаний в ответ на кражу активов.