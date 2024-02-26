Силуанов рассказал, что сделает Россия при изъятии активов на 300 млрд долларов
Министр заверил, что будет использован симметричный ответ
26 февраля 2024, 13:08, ИА Амител
Антон Силуанов / Фото: minfin.gov.ru
Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, заявил РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.
"У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", – отметил Силуанов.
Напомним, в результате санкций были заморожены валютные резервы России в объеме около 300 млрд долларов. Недружественные страны планируют конфисковать их.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия изымет имущество иностранных компаний в ответ на кражу активов.
13:12:48 26-02-2024
Пенсионные накопления людей заморозили и никакой ответственности. А кто просил их туда деньги отправлять - за рубеж?
14:22:10 26-02-2024
симметричный ответ опять россиянам прилетит?
14:51:15 26-02-2024
Симметричный ответ как раз от россиян будет. Если у нас сопрут деньги, то и мы замороженные западные активы заберем.
15:25:57 26-02-2024
Гость (14:51:15 26-02-2024) Симметричный ответ как раз от россиян будет. Если у нас сопр... А вы их много наморозили, активов то западных, чтоб забирать?
16:00:13 26-02-2024
Гость (14:51:15 26-02-2024) Симметричный ответ как раз от россиян будет. Если у нас сопр... И поровну разделим?
16:18:10 26-02-2024
Новости из цивилизованного Запада:"Хотел он покоцать,но менжует.Ах,как бы шнифт не выстеклили мне".
01:48:02 27-02-2024
Долги, рано или поздно, всё равно придется возвращать. Неужели банки думают, что это воровство сойдет им с рук? Одним днем, видимо, живут. Политики давят на банки западные. Возвращать придётся банкам.
13:13:12 27-02-2024
Мы живем по конституции,которую написали для нас враги. Почти 20 лет назад. Там все коротко и ясно. Читайте,меньше фантазируйте. Пора взрослеть.