Силуанов предложил сократить часть госслужащих, а оставшимся поднять зарплаты
Он заявил, что госсектор должен работать более эффективно
14 августа 2024, 19:10, ИА Амител
Министерство финансов России предлагает сократить число государственных служащих, при условии, что оставшимся работникам повысят заработную плату. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов во время выступления на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
По словам министра, для достижения этой цели государственный сектор должен работать более эффективно, то есть выполнять свои функции с меньшим количеством сотрудников. Однако Силуанов признал, что на практике этот вопрос является очень сложным, поскольку он связан с людьми, пишет телеканал "360".
"Это всегда касается конкретной судьбы и конкретной семьи", — пояснил министр, добавив, что, возможно, ведомству не требуется столько сотрудников, сколько есть на данный момент.
В ходе того же выступления Силуанов отметил, что России помог справиться с давлением недружественных государств крепкий финансовый щит и выстроенная финансовая инфраструктура.
19:18:40 14-08-2024
С почтой России до сокращались, два оператора на весь город и те каждый месяц сбегают. Вот бы Силуанова, Набиулину и .... сократить раз и навсегда.
19:43:14 14-08-2024
Как обычно после сокращения их становится ещё больше уже внуки у чинуш подрастают надо же и их пристроить
19:44:09 14-08-2024
В первую очередь министерство финансов надо сократить.
20:09:04 14-08-2024
Всё понятно!
20:45:05 14-08-2024
Дайте угадаю - всех спецов сократят, останутся руководители отделов и высшее руководство. А т.к. оставшиеся как правило понятия не имеют как все у них работает и откуда что берется, то работу специалистов отдадут на аутсорс естественно с сопутствующими косяками (зато теперь все проблемы можно свалить на плохую работу исполнителя) и за нехилые деньги. Профит!
22:15:31 14-08-2024
Предыдущие административные реформы можно проанализировать... Затраты на чиновников благодаря этим реформам только росли...
00:07:02 15-08-2024
Лучше бы предложил депутатов сократить и зарплату оставшимся снизить.
06:06:34 15-08-2024
Не пройдёт, чиновники как тараканы на кухне, неизвестно от куда появляются. Чем больше сокращают, тем больше их становиться. Да и кто нам будет по сто миллионов разных бумажек отправлять. Значимость чиновника определяется количеством бумажек разосланных в день.
08:32:00 15-08-2024
и на какое количество сократят госдуму(с ее помощниками)администрацию президента(с министрами и замами) и всякие советы?
09:35:32 15-08-2024
Не, ну цифровизация шагает семимильными шагами, многие функции "чиновников" компьютер выполняет гораздо быстрей, вот вчера в 11 утра пересек сплошную перед красным сигналом светофора, в 14 уже пришел штраф на электронку, оплатил, через интернет, в 15 пришло сообщение, штраф оплачен и это все практически без участия сотрудников ГАИ и прочих служб.