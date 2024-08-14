Силуанов предложил сократить часть госслужащих, а оставшимся поднять зарплаты

Он заявил, что госсектор должен работать более эффективно

14 августа 2024, 19:10, ИА Амител

Заседание / Фото: pxhere.com/ru/photo/542548

Министерство финансов России предлагает сократить число государственных служащих, при условии, что оставшимся работникам повысят заработную плату. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов во время выступления на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

По словам министра, для достижения этой цели государственный сектор должен работать более эффективно, то есть выполнять свои функции с меньшим количеством сотрудников. Однако Силуанов признал, что на практике этот вопрос является очень сложным, поскольку он связан с людьми, пишет телеканал "360".

"Это всегда касается конкретной судьбы и конкретной семьи", — пояснил министр, добавив, что, возможно, ведомству не требуется столько сотрудников, сколько есть на данный момент.

В ходе того же выступления Силуанов отметил, что России помог справиться с давлением недружественных государств крепкий финансовый щит и выстроенная финансовая инфраструктура.