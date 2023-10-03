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Силуанов рассказал, каким будет средний размер пенсии в 2024 году

Он заявил, что выплаты проиндексируют на прогнозируемый уровень инфляции

03 октября 2023, 19:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что средний размер пенсии в 2024 году составит 23 244 рубля. Его слова передает ТАСС.

Во время выступления в Совете Федерации Силуанов сказал, что выплаты проиндексируют на 7,5% – это прогнозируемый уровень инфляции на 2023 год.

Силуанов добавил, что проект бюджета предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции.

Общий расход на пенсии, по его словам, составит около 600 млрд рублей.

пенсии

Комментарии 12

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Гость.

21:39:43 03-10-2023

Этот лысый клоун опять инфляцию считает неверно... Интересно, что у него в школе было по арифметике?!!!

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Гость

00:21:37 04-10-2023

Силуанова посадить на пенсию 23 тыс, пусть поживет на них.

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гость

07:21:29 04-10-2023

Инфляция за 20% , считать умеем. Этот лысый лис нагло врёт. Позор министру не умеющему даже на калькуляторе считать.

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Афиноген

09:56:25 04-10-2023

Когда повышали пенсионный возраст ,как же врали насчёт достойной пенсии,на которую можно отдыхать и в санаториях и путешествовать и жить безбедно.И что ,вот эти 23 тысячи и есть то самое ,о котором так все распинались?Позор этим брехунам.

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Новичок

13:17:32 04-10-2023

Особенно порадовало, сто коммуналку увеличат на 9,8%, а пенсии на 7,5%, где же логика у этих "специалистов"? Просто треш!

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Маша

13:25:23 04-10-2023

Я 23000 не вижу, моя пенсия 12100, и я не одна такая

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Павел

13:29:12 04-10-2023

А что они себе не в %ах зарплату прибавляют, а увеличивают в разы. Просто твари.

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Гость

13:34:52 04-10-2023

Одно враньё

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Гость

13:52:44 04-10-2023

Отобрали жизнь, добавив пенсионный возраст, чтоб провалились те кто поддерживает ЕР

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Иван.

15:07:49 04-10-2023

Вот лысая .........!

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Гость

18:34:05 04-10-2023

Лжец и лицемер. Уже сейчас инфляция по факту 14%

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Гость1-5

19:07:27 04-10-2023

А у кого нет 23 тыс что делать

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