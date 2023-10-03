Силуанов рассказал, каким будет средний размер пенсии в 2024 году
Он заявил, что выплаты проиндексируют на прогнозируемый уровень инфляции
03 октября 2023, 19:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что средний размер пенсии в 2024 году составит 23 244 рубля. Его слова передает ТАСС.
Во время выступления в Совете Федерации Силуанов сказал, что выплаты проиндексируют на 7,5% – это прогнозируемый уровень инфляции на 2023 год.
Силуанов добавил, что проект бюджета предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции.
Общий расход на пенсии, по его словам, составит около 600 млрд рублей.
21:39:43 03-10-2023
Этот лысый клоун опять инфляцию считает неверно... Интересно, что у него в школе было по арифметике?!!!
00:21:37 04-10-2023
Силуанова посадить на пенсию 23 тыс, пусть поживет на них.
07:21:29 04-10-2023
Инфляция за 20% , считать умеем. Этот лысый лис нагло врёт. Позор министру не умеющему даже на калькуляторе считать.
09:56:25 04-10-2023
Когда повышали пенсионный возраст ,как же врали насчёт достойной пенсии,на которую можно отдыхать и в санаториях и путешествовать и жить безбедно.И что ,вот эти 23 тысячи и есть то самое ,о котором так все распинались?Позор этим брехунам.
13:17:32 04-10-2023
Особенно порадовало, сто коммуналку увеличат на 9,8%, а пенсии на 7,5%, где же логика у этих "специалистов"? Просто треш!
13:25:23 04-10-2023
Я 23000 не вижу, моя пенсия 12100, и я не одна такая
13:29:12 04-10-2023
А что они себе не в %ах зарплату прибавляют, а увеличивают в разы. Просто твари.
13:34:52 04-10-2023
Одно враньё
13:52:44 04-10-2023
Отобрали жизнь, добавив пенсионный возраст, чтоб провалились те кто поддерживает ЕР
15:07:49 04-10-2023
Вот лысая .........!
18:34:05 04-10-2023
Лжец и лицемер. Уже сейчас инфляция по факту 14%
19:07:27 04-10-2023
А у кого нет 23 тыс что делать