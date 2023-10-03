Силуанов рассказал, каким будет средний размер пенсии в 2024 году

Он заявил, что выплаты проиндексируют на прогнозируемый уровень инфляции

03 октября 2023, 19:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что средний размер пенсии в 2024 году составит 23 244 рубля. Его слова передает ТАСС.

Во время выступления в Совете Федерации Силуанов сказал, что выплаты проиндексируют на 7,5% – это прогнозируемый уровень инфляции на 2023 год.

Силуанов добавил, что проект бюджета предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции.

Общий расход на пенсии, по его словам, составит около 600 млрд рублей.