Закон о прогрессивном налоге для физлиц внесли в Госдуму
Для некоторых категорий предлагают установить нулевой налог
03 октября 2023, 14:44, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о прогрессивном налоге для физических лиц. Об этом рассказал в своем телеграм-канале автор законопроекта Ярослав Нилов.
Он отметил, что такой закон позволит не только увеличить поступление денег в казну, но также поможет смягчить проблему социального неравенства.
Те, кто зарабатывают меньше 360 тысяч рублей в год, не будут платить налоги. Люди с доходом до пяти миллионов – 13%.
С тех, кто получает в год от пяти до десяти миллионов рублей, будут брать 603,2 тысячи рублей и 15% с суммы, превышающей пять миллионов.
15:04:03 03-10-2023
Закон не примут, и Нилов это прекрасно понимает.
15:17:57 03-10-2023
Понты создают, что они, как нилов работают во благо народа РФ. Не кто из этих ЕдиноРосцев не пропустит эту идею, т.к. косается их это. Чмори.
13:11:01 04-10-2023
Гость (15:17:57 03-10-2023) Понты создают, что они, как нилов работают во благо народа Р... Да не только ЕдРосовцы, все остальные депутаты также не пропустят, ибо доход каждого депутата явно превышает 5 лямов в год.
15:18:08 03-10-2023
ЛДПР лишь бы что то говорить, такая роль у нах.
15:23:47 03-10-2023
Не первый раз уже такой закон предлагают, но все безрезультатно. По странному стечению обстоятельств, все принимающие законы люди, являются состоятельными гражданами, и не хотят голосовать за повышение налогов для себя.
17:26:25 03-10-2023
Гость (15:23:47 03-10-2023) Не первый раз уже такой закон предлагают, но все безрезульта... Вы о чём? Налог 15% с суммы, превышающей 5 млн.руб. платится уже давно, это не новость. Новое в этом законе - освободить от налога тех, кто получает менее 30 тыс.руб. в месяц.
08:23:25 04-10-2023
Странно. по итогу если получишь 7 млн. Где прогрессия? с 2 млн 15% это 300тыс + 603,2 тыс = 903,2 тыс. 13% с 7 млн = 910 тыс руб. Регрессия получается)))