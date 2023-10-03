Закон о прогрессивном налоге для физлиц внесли в Госдуму

Для некоторых категорий предлагают установить нулевой налог

03 октября 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о прогрессивном налоге для физических лиц. Об этом рассказал в своем телеграм-канале автор законопроекта Ярослав Нилов.

Он отметил, что такой закон позволит не только увеличить поступление денег в казну, но также поможет смягчить проблему социального неравенства.

Те, кто зарабатывают меньше 360 тысяч рублей в год, не будут платить налоги. Люди с доходом до пяти миллионов – 13%.

С тех, кто получает в год от пяти до десяти миллионов рублей, будут брать 603,2 тысячи рублей и 15% с суммы, превышающей пять миллионов.