Силуанов считает, что регулирование курса рубля может навредить

По его мнению, возвращаться к старому – неправильно

21 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

Возвращение к практике регулирования курса валют может негативно сказаться на денежно-кредитной политике, считает министр финансов России Антон Силуанов. Об этом он заявил в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

"Если мы будем вмешиваться в процесс формирования курса валют, то это приведет к дисбалансу в стоимости товаров и услуг, а также в формировании денежно-кредитной политики", – подчеркнул глава ведомства.

По его словам, возвращаться к прежним методам регулирования курса не стоит. Силуанов напомнил, что курс рубля формируется на основе спроса и предложения на рынке валют. Он назвал рыночное курсообразование одним из ключевых элементов денежно-кредитной политики России.