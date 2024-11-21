Силуанов считает, что регулирование курса рубля может навредить
По его мнению, возвращаться к старому – неправильно
21 ноября 2024, 14:15, ИА Амител
Возвращение к практике регулирования курса валют может негативно сказаться на денежно-кредитной политике, считает министр финансов России Антон Силуанов. Об этом он заявил в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".
"Если мы будем вмешиваться в процесс формирования курса валют, то это приведет к дисбалансу в стоимости товаров и услуг, а также в формировании денежно-кредитной политики", – подчеркнул глава ведомства.
По его словам, возвращаться к прежним методам регулирования курса не стоит. Силуанов напомнил, что курс рубля формируется на основе спроса и предложения на рынке валют. Он назвал рыночное курсообразование одним из ключевых элементов денежно-кредитной политики России.
14:22:14 21-11-2024
Это ж до какой степени............. , как сказал герой фильма - паскудство
14:55:09 21-11-2024
А сам Силуанов не может навредить ?
14:56:02 21-11-2024
Напомните, когда отменили регулирование?
15:19:15 21-11-2024
Ну не скажите...может быть реглулирование курса рубля и усилит.
У нас в стране как...начинаем регулировать цену на бензин - бензин дорожает, начинаем регулировать цену на яйца - яйца дорожают...может и если цену рубля начать регулировать, рубль перестанет дешеветь и начнет дорожать?))))
08:24:18 22-11-2024
Что он, что Набиуллина, оба работают на дядю Сэма. Почему в кремле не хотят изменить ситуацию, вопрос.