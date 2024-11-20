Эксперт назвал самый выгодный срок вклада
Он посоветовал выбирать счета с ежедневным начислением процентов
20 ноября 2024, 14:50, ИА Амител
Наибольшую прибыль можно получить, разместив средства на депозите со сроком от полугода до девяти месяцев. Процентные ставки по таким вкладам находятся на максимальном уровне, а фиксированный срок защищает от колебаний рынка, сообщил Алексей Охорзин, заместитель президента – председателя правления "Почта Банка", в интервью "Газете.ru".
Если вы планируете крупную покупку, то накопительные счета могут стать хорошим вариантом. Хотя их доходность ниже, чем у вкладов, они предоставляют больше возможностей для управления финансами. Вы можете пополнять и снимать средства в любое время.
Охорзин советует выбирать накопительные счета с ежедневным начислением процентов. Это позволит сохранить доход, даже если вы решите закрыть договор досрочно.
Финансист также не рекомендует снимать средства с депозитов раньше времени. Лучше дождаться окончания текущего вклада и оформить новый, используя накопленные проценты.
15:04:10 20-11-2024
Самый выгодный - это когда проценты по вкладу превышают реальную инфляцию и ты уверен, что свой вклад всегда можешь снять по своему желанию.
15:21:54 20-11-2024
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! Если они конечно у вас есть... Жорж Милославский.
19:07:13 20-11-2024
у меня как и у большинства бедных россиян-денег нет..
21:11:52 20-11-2024
Гость (15:04:10 20-11-2024) Самый выгодный - это когда проценты по вкладу превышают реал... Бред. Вы живете даже не при капитализме,а в экономической системе финансового кредита и финансовой олигополии. Так что, не мечтайте, никогда процент по вкладу не превысит процент по кредиту и инфляцию. Нужна другая система распределения прибавочной стоимости.