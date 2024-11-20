Эксперт назвал самый выгодный срок вклада

Он посоветовал выбирать счета с ежедневным начислением процентов

20 ноября 2024, 14:50, ИА Амител

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Наибольшую прибыль можно получить, разместив средства на депозите со сроком от полугода до девяти месяцев. Процентные ставки по таким вкладам находятся на максимальном уровне, а фиксированный срок защищает от колебаний рынка, сообщил Алексей Охорзин, заместитель президента – председателя правления "Почта Банка", в интервью "Газете.ru".

Если вы планируете крупную покупку, то накопительные счета могут стать хорошим вариантом. Хотя их доходность ниже, чем у вкладов, они предоставляют больше возможностей для управления финансами. Вы можете пополнять и снимать средства в любое время.

Охорзин советует выбирать накопительные счета с ежедневным начислением процентов. Это позволит сохранить доход, даже если вы решите закрыть договор досрочно.

Финансист также не рекомендует снимать средства с депозитов раньше времени. Лучше дождаться окончания текущего вклада и оформить новый, используя накопленные проценты.