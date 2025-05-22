Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на российские регионы

Больше всего беспилотников нейтрализовали над территорией Курской области

22 мая 2025, 07:31, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа 21 мая с 20:00 до 23:50 мск, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников обезвредили над территориями Курской (42 БПЛА) и Белгородской (14) областей, а также над Московским регионом (9).

Еще восемь дронов уничтожили или перехватили в небе над Орловской областью, два беспилотника – над Калужской областью и по одному – над территориями Рязанской и Тульской областей.

О разрушениях на земле и пострадавших в военном ведомстве не сообщили.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании в Курской области пошутил в ответ на заявление, что Сумская область должна войти в состав РФ.