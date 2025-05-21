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Путин шуткой ответил на предложение принять в состав РФ украинскую Сумскую область

На совещании с президентом России обсуждали, на сколько километров нужно отогнать противника от границы

21 мая 2025, 16:46, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области пошутил в ответ на заявление, что Сумская область должна стать территорией РФ, сообщает ТАСС.

На совещании Путин спросил, на сколько километров нужно отогнать противника от границы. Ему ответили, что Сумская область должна стать российской территорией.

Президент посмеялся и сказал, что врио главы Курской области Александр Хинштейн, назначенный на пост 6 декабря 2024 года, "хочет все побольше".

"Поэтому Александра Евсеевича и выбрали, он тоже так хочет все побольше", – отметил глава государства.

Ранее Путин поручил Хинштейну совместно с правительством РФ проработать программу восстановления приграничья.

Флаг Северной Кореи / Фото: unsplash.com / Micha Brändli

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НОВОСТИПолитика
Владимир Путин украина Курская область

Комментарии 25

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Гость

17:15:40 21-05-2025

Он бы Алтайский край принял, шутник

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Гость

08:10:36 22-05-2025

Гость (17:15:40 21-05-2025) Он бы Алтайский край принял, шутник... Это верно! Это в точку! Самый терпеливый и преданный народ, добрый и нищий. С удивленными глазами смотрит на всё ЭТО и на средние зарплаты 56-106 тысяч рублей.

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Гость

18:03:08 21-05-2025

Хинштейн хочет стать губером на Сумщине? Размах!

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Гость

18:18:40 21-05-2025

Молодой, шутливый

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Ляська

19:12:41 21-05-2025

Малороссия + Новороссия = Украина => ЮЗ Регион РФ, Галичина (Украина Галицкая) = буфер с ЕС

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Гость

21:06:59 21-05-2025

Ляська (19:12:41 21-05-2025) Малороссия + Новороссия = Украина => ЮЗ Регион РФ, Галичи... Зачем нужен буфер с ЕС? Буфер с Польшей, Венгрией и другими? Они что, воевать хотят с Россией напрямую? Кончится украинство и всё устаканится с Еэсовцами.

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Гость

23:21:55 21-05-2025

Гость (21:06:59 21-05-2025) Зачем нужен буфер с ЕС? Буфер с Польшей, Венгрией и другими... Кончится украинство, в Армении бучу устроят или туркмены с киргизами снова степь делить начнут...
Россию в покое не оставят, даже если впрямую нападать не будут.
Это как нож возле глаза. Вроде бы просто показывает, а опасность реальная. Попробуешь отвести подальше или даже отобрать, так сразу ты злой агрессор.

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Гость

00:07:47 22-05-2025

Гость (23:21:55 21-05-2025) Кончится украинство, в Армении бучу устроят или туркмены с к... Я думаю, что опыт украины предотвратит другие конфликты на постсоветском пространстве. Будут бояться оказаться в таком же положении.

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Гость

09:26:22 23-05-2025

Гость (00:07:47 22-05-2025) Я думаю, что опыт украины предотвратит другие конфликты на п...
Увы и ах, не предотвратит. Казахи раздухарились, Азербайджан дуркует, Армения - самоубийцы, что тут скажешь. Только с ними никто так манерничать, как с украинцами, не будет, все будет очень жестко.

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Гость

00:48:03 22-05-2025

Гость (21:06:59 21-05-2025) Зачем нужен буфер с ЕС? Буфер с Польшей, Венгрией и другими... Не обольщайтесь и не расслабляйтесь!!!Европа напичкана базами НАТО и к тому же Польша сегодня затарена их оружием под завязку.

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Гость

09:54:10 22-05-2025

Гость (00:48:03 22-05-2025) Не обольщайтесь и не расслабляйтесь!!!Европа напичкана базам... Рюте недавно сказал, что сейчас Россия производит столько оружия за квартал, сколько ЕС за год.

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Гость

09:24:10 23-05-2025

Гость (00:48:03 22-05-2025) Не обольщайтесь и не расслабляйтесь!!!Европа напичкана базам...
Америка уходит из Европы вместе с НАТО, оружия и армии у них нет и не будет. ресурсов для этого нет. А орать и надувать щеки - так на это даже уже наш МИД и не реагирует)))))

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Гость

02:59:47 22-05-2025

Гость (21:06:59 21-05-2025) Зачем нужен буфер с ЕС? Буфер с Польшей, Венгрией и другими... Не кончится.. Это уже и так видно. Вон надувные Истонские лодки борзеют.. Они готовились к нападению с 14 года, правда думали, что получится с "боевыми хомяками" из уркаины все сделать. Но не получилось, теперь надо самим влезть.. "Ну тупые" (с) Задорнов.

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Гость

05:27:43 22-05-2025

Гость (21:06:59 21-05-2025) Зачем нужен буфер с ЕС? Буфер с Польшей, Венгрией и другими... Ничего не устаканится, они ещё долго будут перья топорщить.

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Гость

23:00:57 21-05-2025

Хинштейн уже заявил, что его дед родом из Сум, так что регион ему не чужой

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Гость

00:44:23 22-05-2025

Вас послушать, так для спокойствия России нужно всех захватить, поставить править единую Россию и все будет хорошо. Может лучше держать границы на замке и самим не лезть ни в какой блудняк типа Сирии, Африки ..... Где нефтяные интересы наших олигархов. И самое главное лишить двойных гражданства наших депутатов и чиновников, вернуть их семьи на родину...... И только после этого говорить о врагах в Европе и западе.

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Гость

11:21:16 23-05-2025

Гость (00:44:23 22-05-2025) Вас послушать, так для спокойствия России нужно всех захвати...
вы такой бред несёте, ну неужели до сих пор не поняли, где наши интересы и для чего это все делается? заладили, как попугай, нарративы бабушек на скамейке

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Гость

00:56:14 22-05-2025

Гость (23:00:57 21-05-2025) Хинштейн уже заявил, что его дед родом из Сум, так что регио... Калаш ему надо дать. Пусть идёт Сумы освобождать

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Гость

02:47:09 22-05-2025

Сумская область населена озлобленным и националистически настроенным населением. Не надо опять заблуждаться - это не конец 80-х или 90-х., когда Сумы был русскоязычным городом. Сейчас там даже этнические русские пытаются говорить на мове и винят Россию во всех мировых бедах. Двуликий Янукович, в свое время, назначил своего ставленника Щербаня в Сумскую область, беспредел которого по сей день помнят сумчане. Чтобы Сумская область в будущем не стала "миной замедленного действия", там надо будет строить русские школы, библиотеки, контролировать образование и много еще различных информационных и культурных коммуникаций проводить. С соседними народами надо жить и дружить по-соседски, а не назначать им смотрящих.

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бгг

07:52:03 22-05-2025

Гость (02:47:09 22-05-2025) Сумская область населена озлобленным и националистически нас... после 1945 западенцев было много, к 47, тем более 49 почти никого не осталось...

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Игорь

03:00:33 22-05-2025

Только показательная жестокость в отношении фашистов, может утихомирить на десятки лет, но выбрана линия гуманизма-а это в корне не правильно и ведет к поражению.

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Гость

04:01:16 22-05-2025

Сначала перемирие должно быть достигнуто. А потом уже всё остальное

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Гость

06:46:37 22-05-2025

Гость (04:01:16 22-05-2025) Сначала перемирие должно быть достигнуто. А потом уже всё ос... Молох войны остановит тяжело, ибо он дает возможность власти нивелировать свои просчеты.

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Кабан

08:52:37 22-05-2025

Гость (08:10:36 22-05-2025) Это верно! Это в точку! Самый терпеливый и преданный народ, ... Да ладно, ладно... Не надо про наш народ! Ты лучше подумай о своём народе. А если не полегчает, то закройся в туалете и тихонечко поплач😁

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ППШариков

10:43:38 22-05-2025

И Одесскую надо присоединять...

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