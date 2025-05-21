Путин шуткой ответил на предложение принять в состав РФ украинскую Сумскую область
На совещании с президентом России обсуждали, на сколько километров нужно отогнать противника от границы
21 мая 2025, 16:46, ИА Амител
Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области пошутил в ответ на заявление, что Сумская область должна стать территорией РФ, сообщает ТАСС.
На совещании Путин спросил, на сколько километров нужно отогнать противника от границы. Ему ответили, что Сумская область должна стать российской территорией.
Президент посмеялся и сказал, что врио главы Курской области Александр Хинштейн, назначенный на пост 6 декабря 2024 года, "хочет все побольше".
"Поэтому Александра Евсеевича и выбрали, он тоже так хочет все побольше", – отметил глава государства.
Ранее Путин поручил Хинштейну совместно с правительством РФ проработать программу восстановления приграничья.
17:15:40 21-05-2025
Он бы Алтайский край принял, шутник
08:10:36 22-05-2025
Гость (17:15:40 21-05-2025) Он бы Алтайский край принял, шутник... Это верно! Это в точку! Самый терпеливый и преданный народ, добрый и нищий. С удивленными глазами смотрит на всё ЭТО и на средние зарплаты 56-106 тысяч рублей.
18:03:08 21-05-2025
Хинштейн хочет стать губером на Сумщине? Размах!
18:18:40 21-05-2025
Молодой, шутливый
19:12:41 21-05-2025
Малороссия + Новороссия = Украина => ЮЗ Регион РФ, Галичина (Украина Галицкая) = буфер с ЕС
21:06:59 21-05-2025
Ляська (19:12:41 21-05-2025) Малороссия + Новороссия = Украина => ЮЗ Регион РФ, Галичи... Зачем нужен буфер с ЕС? Буфер с Польшей, Венгрией и другими? Они что, воевать хотят с Россией напрямую? Кончится украинство и всё устаканится с Еэсовцами.
23:21:55 21-05-2025
Гость (21:06:59 21-05-2025) Зачем нужен буфер с ЕС? Буфер с Польшей, Венгрией и другими... Кончится украинство, в Армении бучу устроят или туркмены с киргизами снова степь делить начнут...
Россию в покое не оставят, даже если впрямую нападать не будут.
Это как нож возле глаза. Вроде бы просто показывает, а опасность реальная. Попробуешь отвести подальше или даже отобрать, так сразу ты злой агрессор.
00:07:47 22-05-2025
Гость (23:21:55 21-05-2025) Кончится украинство, в Армении бучу устроят или туркмены с к... Я думаю, что опыт украины предотвратит другие конфликты на постсоветском пространстве. Будут бояться оказаться в таком же положении.
09:26:22 23-05-2025
Гость (00:07:47 22-05-2025) Я думаю, что опыт украины предотвратит другие конфликты на п...
Увы и ах, не предотвратит. Казахи раздухарились, Азербайджан дуркует, Армения - самоубийцы, что тут скажешь. Только с ними никто так манерничать, как с украинцами, не будет, все будет очень жестко.
00:48:03 22-05-2025
Гость (21:06:59 21-05-2025) Зачем нужен буфер с ЕС? Буфер с Польшей, Венгрией и другими... Не обольщайтесь и не расслабляйтесь!!!Европа напичкана базами НАТО и к тому же Польша сегодня затарена их оружием под завязку.
09:54:10 22-05-2025
Гость (00:48:03 22-05-2025) Не обольщайтесь и не расслабляйтесь!!!Европа напичкана базам... Рюте недавно сказал, что сейчас Россия производит столько оружия за квартал, сколько ЕС за год.
09:24:10 23-05-2025
Гость (00:48:03 22-05-2025) Не обольщайтесь и не расслабляйтесь!!!Европа напичкана базам...
Америка уходит из Европы вместе с НАТО, оружия и армии у них нет и не будет. ресурсов для этого нет. А орать и надувать щеки - так на это даже уже наш МИД и не реагирует)))))
02:59:47 22-05-2025
Гость (21:06:59 21-05-2025) Зачем нужен буфер с ЕС? Буфер с Польшей, Венгрией и другими... Не кончится.. Это уже и так видно. Вон надувные Истонские лодки борзеют.. Они готовились к нападению с 14 года, правда думали, что получится с "боевыми хомяками" из уркаины все сделать. Но не получилось, теперь надо самим влезть.. "Ну тупые" (с) Задорнов.
05:27:43 22-05-2025
Гость (21:06:59 21-05-2025) Зачем нужен буфер с ЕС? Буфер с Польшей, Венгрией и другими... Ничего не устаканится, они ещё долго будут перья топорщить.
23:00:57 21-05-2025
Хинштейн уже заявил, что его дед родом из Сум, так что регион ему не чужой
00:44:23 22-05-2025
Вас послушать, так для спокойствия России нужно всех захватить, поставить править единую Россию и все будет хорошо. Может лучше держать границы на замке и самим не лезть ни в какой блудняк типа Сирии, Африки ..... Где нефтяные интересы наших олигархов. И самое главное лишить двойных гражданства наших депутатов и чиновников, вернуть их семьи на родину...... И только после этого говорить о врагах в Европе и западе.
11:21:16 23-05-2025
Гость (00:44:23 22-05-2025) Вас послушать, так для спокойствия России нужно всех захвати...
вы такой бред несёте, ну неужели до сих пор не поняли, где наши интересы и для чего это все делается? заладили, как попугай, нарративы бабушек на скамейке
00:56:14 22-05-2025
Гость (23:00:57 21-05-2025) Хинштейн уже заявил, что его дед родом из Сум, так что регио... Калаш ему надо дать. Пусть идёт Сумы освобождать
02:47:09 22-05-2025
Сумская область населена озлобленным и националистически настроенным населением. Не надо опять заблуждаться - это не конец 80-х или 90-х., когда Сумы был русскоязычным городом. Сейчас там даже этнические русские пытаются говорить на мове и винят Россию во всех мировых бедах. Двуликий Янукович, в свое время, назначил своего ставленника Щербаня в Сумскую область, беспредел которого по сей день помнят сумчане. Чтобы Сумская область в будущем не стала "миной замедленного действия", там надо будет строить русские школы, библиотеки, контролировать образование и много еще различных информационных и культурных коммуникаций проводить. С соседними народами надо жить и дружить по-соседски, а не назначать им смотрящих.
07:52:03 22-05-2025
Гость (02:47:09 22-05-2025) Сумская область населена озлобленным и националистически нас... после 1945 западенцев было много, к 47, тем более 49 почти никого не осталось...
03:00:33 22-05-2025
Только показательная жестокость в отношении фашистов, может утихомирить на десятки лет, но выбрана линия гуманизма-а это в корне не правильно и ведет к поражению.
04:01:16 22-05-2025
Сначала перемирие должно быть достигнуто. А потом уже всё остальное
06:46:37 22-05-2025
Гость (04:01:16 22-05-2025) Сначала перемирие должно быть достигнуто. А потом уже всё ос... Молох войны остановит тяжело, ибо он дает возможность власти нивелировать свои просчеты.
08:52:37 22-05-2025
Гость (08:10:36 22-05-2025) Это верно! Это в точку! Самый терпеливый и преданный народ, ... Да ладно, ладно... Не надо про наш народ! Ты лучше подумай о своём народе. А если не полегчает, то закройся в туалете и тихонечко поплач😁
10:43:38 22-05-2025
И Одесскую надо присоединять...