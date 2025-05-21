Путин шуткой ответил на предложение принять в состав РФ украинскую Сумскую область

На совещании с президентом России обсуждали, на сколько километров нужно отогнать противника от границы

21 мая 2025, 16:46, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области пошутил в ответ на заявление, что Сумская область должна стать территорией РФ, сообщает ТАСС.

На совещании Путин спросил, на сколько километров нужно отогнать противника от границы. Ему ответили, что Сумская область должна стать российской территорией.

Президент посмеялся и сказал, что врио главы Курской области Александр Хинштейн, назначенный на пост 6 декабря 2024 года, "хочет все побольше".

"Поэтому Александра Евсеевича и выбрали, он тоже так хочет все побольше", – отметил глава государства.

Ранее Путин поручил Хинштейну совместно с правительством РФ проработать программу восстановления приграничья.