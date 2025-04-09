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Силы ПВО уничтожили 158 беспилотников над 11 российскими регионами

О пострадавших и разрушениях не сообщалось

09 апреля 2025, 12:52, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com
Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

В ночь на 9 апреля российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 158 украинских беспилотников над 11 регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

С 20:00 8 апреля до 06:00 9 апреля по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 158 украинских БПЛА самолетного типа:

  • 67 – над Краснодарским краем;
  • 29 – над Ростовской областью;
  • 15 – над Республикой Северная Осетия – Алания;
  • 11 – над Воронежской областью;
  • 10 – над Курской областью;
  • 5 – над Белгородской областью;
  • 3 – над Республикой Крым;
  • 2 – над Пензенской областью;
  • 1 – над Саратовской областью;
  • 1 – над Орловской областью;
  • 1 – над территорией Ставропольского края;
  • 7 – над акваторией Азовского моря;
  • 6 – над акваторией Черного моря.

Кроме того, с 06:30 до 07:05 по московскому времени силами ПВО были уничтожены четыре беспилотника над Оренбургской областью.

Напомним, ночью 9 апреля в аэропортах Грозного и Владикавказа, а также Волгограда, Саратова и Ульяновска временно ограничивали прием и выпуск самолетов. По данным Shot, перед этим над Саратовской областью прогремела серия взрывов. Со слов местных жителей, в небе были слышны звуки пролета беспилотников и видны яркие вспышки.

Самолет / Фото: amic.ru

Прием и выпуск самолетов временно ограничили в аэропортах Грозного и Владикавказа

Такие меры предприняли, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов
НОВОСТИПроисшествия
Происшествия Россия Беспилотники

Комментарии 4

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Гость

12:56:14 09-04-2025

над 11 российскими регионами --- а над Украиной летало что-нибудь?

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Гость

13:06:16 09-04-2025

Уже и до Урала долетают.

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Гость

14:12:56 09-04-2025

Гость (13:06:16 09-04-2025) Уже и до Урала долетают.... А до Москвы не могут

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Гость

16:13:01 09-04-2025

Гость (12:56:14 09-04-2025) над 11 российскими регионами --- а над Украиной летало что-н... голову включи

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