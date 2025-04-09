Силы ПВО уничтожили 158 беспилотников над 11 российскими регионами

О пострадавших и разрушениях не сообщалось

09 апреля 2025, 12:52, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

В ночь на 9 апреля российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 158 украинских беспилотников над 11 регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

С 20:00 8 апреля до 06:00 9 апреля по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 158 украинских БПЛА самолетного типа:

67 – над Краснодарским краем;

29 – над Ростовской областью;

15 – над Республикой Северная Осетия – Алания;

11 – над Воронежской областью;

10 – над Курской областью;

5 – над Белгородской областью;

3 – над Республикой Крым;

2 – над Пензенской областью;

1 – над Саратовской областью;

1 – над Орловской областью;

1 – над территорией Ставропольского края;

7 – над акваторией Азовского моря;

6 – над акваторией Черного моря.

Кроме того, с 06:30 до 07:05 по московскому времени силами ПВО были уничтожены четыре беспилотника над Оренбургской областью.

Напомним, ночью 9 апреля в аэропортах Грозного и Владикавказа, а также Волгограда, Саратова и Ульяновска временно ограничивали прием и выпуск самолетов. По данным Shot, перед этим над Саратовской областью прогремела серия взрывов. Со слов местных жителей, в небе были слышны звуки пролета беспилотников и видны яркие вспышки.