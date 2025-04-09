Силы ПВО уничтожили 158 беспилотников над 11 российскими регионами
О пострадавших и разрушениях не сообщалось
09 апреля 2025, 12:52, ИА Амител
В ночь на 9 апреля российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 158 украинских беспилотников над 11 регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
С 20:00 8 апреля до 06:00 9 апреля по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 158 украинских БПЛА самолетного типа:
- 67 – над Краснодарским краем;
- 29 – над Ростовской областью;
- 15 – над Республикой Северная Осетия – Алания;
- 11 – над Воронежской областью;
- 10 – над Курской областью;
- 5 – над Белгородской областью;
- 3 – над Республикой Крым;
- 2 – над Пензенской областью;
- 1 – над Саратовской областью;
- 1 – над Орловской областью;
- 1 – над территорией Ставропольского края;
- 7 – над акваторией Азовского моря;
- 6 – над акваторией Черного моря.
Кроме того, с 06:30 до 07:05 по московскому времени силами ПВО были уничтожены четыре беспилотника над Оренбургской областью.
Напомним, ночью 9 апреля в аэропортах Грозного и Владикавказа, а также Волгограда, Саратова и Ульяновска временно ограничивали прием и выпуск самолетов. По данным Shot, перед этим над Саратовской областью прогремела серия взрывов. Со слов местных жителей, в небе были слышны звуки пролета беспилотников и видны яркие вспышки.
12:56:14 09-04-2025
над 11 российскими регионами --- а над Украиной летало что-нибудь?
13:06:16 09-04-2025
Уже и до Урала долетают.
14:12:56 09-04-2025
Гость (13:06:16 09-04-2025) Уже и до Урала долетают.... А до Москвы не могут
16:13:01 09-04-2025
Гость (12:56:14 09-04-2025) над 11 российскими регионами --- а над Украиной летало что-н... голову включи