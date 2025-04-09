Прием и выпуск самолетов временно ограничили в аэропортах Грозного и Владикавказа

Такие меры предприняли, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов

09 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В ночь на 9 апреля два российских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного в 01:53 по московскому времени.

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Помимо этого, прием и выпуск самолетов приостановили в аэропортах Волгограда, Саратова и Ульяновска. По данным Shot, над Саратовской областью прогремела серия взрывов. Губернатор региона Роман Бусаргин также сообщил об угрозе атаки БПЛА. По предварительным данным, по воздушным целям работает система ПВО. Со слов местных жителей, в небе слышны звуки пролета беспилотников и видны яркие вспышки.

Напомним, ранее из-за массированной атаки БПЛА ограничения вводили в четырех московских аэропортах: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.