НОВОСТИПроисшествия

Прием и выпуск самолетов временно ограничили в аэропортах Грозного и Владикавказа

Такие меры предприняли, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов

09 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

В ночь на 9 апреля два российских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного в 01:53 по московскому времени.

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Помимо этого, прием и выпуск самолетов приостановили в аэропортах Волгограда, Саратова и Ульяновска. По данным Shot, над Саратовской областью прогремела серия взрывов. Губернатор региона Роман Бусаргин также сообщил об угрозе атаки БПЛА. По предварительным данным, по воздушным целям работает система ПВО. Со слов местных жителей, в небе слышны звуки пролета беспилотников и видны яркие вспышки.

Напомним, ранее из-за массированной атаки БПЛА ограничения вводили в четырех московских аэропортах: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

Временные ограничения ввели в пяти российских аэропортах

Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности полетов
НОВОСТИПроисшествия

Россия самолёт

Комментарии 4

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Гость

08:18:25 09-04-2025

Шоу продолжается!

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Гость

08:43:16 09-04-2025

Да уж.

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6456565

09:09:04 09-04-2025

А что там слышно про разбившийся 25 декабря 2024 года самолёт Азербайджан Аирлайнс? Нашли виновных?
А что по пригожинскому самолёту? Там чем расследование закончилось?

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Гость

09:32:00 09-04-2025

6456565 (09:09:04 09-04-2025) А что там слышно про разбившийся 25 декабря 2024 года самолё... А с чего это тебе должны все доложить ? Кому это действительно надо знать - те все знают. А ты вопи дальше, собака лает, караван идет.

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