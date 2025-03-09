Силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанью

По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал

09 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

В районе рязанского нефтеперерабатывающего завода прогремели взрывы. Местные жители сообщили о громких звуках, напоминающих работу систем противовоздушной обороны, пишет ura.ru.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников.

"Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА", – написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены, отметил губернатор.

"На месте падения обломков работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб", – подчеркнул он.

Местные жители рассказали, что всего было слышно четыре или пять взрывов, уточняет Shot.

1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области.

В МО РФ атаку расценили как военное преступление и провокацию, направленную на отвлечение мирового внимания от действий Украины в других районах, в частности, от событий в населенном пункте Русское Поречное Курской области.