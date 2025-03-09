Силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанью
По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал
09 марта 2025, 10:30, ИА Амител
В районе рязанского нефтеперерабатывающего завода прогремели взрывы. Местные жители сообщили о громких звуках, напоминающих работу систем противовоздушной обороны, пишет ura.ru.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников.
"Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА", – написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены, отметил губернатор.
"На месте падения обломков работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб", – подчеркнул он.
Местные жители рассказали, что всего было слышно четыре или пять взрывов, уточняет Shot.
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В МО РФ атаку расценили как военное преступление и провокацию, направленную на отвлечение мирового внимания от действий Украины в других районах, в частности, от событий в населенном пункте Русское Поречное Курской области.
10:43:36 09-03-2025
От украинской границы , до Рязани более500км.
Почему не сбили раньше ?
11:24:05 09-03-2025
Гость (10:43:36 09-03-2025) От украинской границы , до Рязани более500км.Почему не с... Военная тайна.