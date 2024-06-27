Небоскребов не будет. Какие высотки построят на Речном вокзале в Барнауле
Новый проект высоток застройщик презентовал на градсовете 27 июня
27 июня 2024, 15:55, ИА Амител
Этажность двух высоток, которые планируется построить на Речном вокзале, снизилась в полтора раза. Если ранее здесь собирались построить два небоскреба в 44 этажа, то теперь будет возведено две высотки в 27 этажей. Новый проект "Селфстроит" презентовал на градсовете 27 июня.
Каким будет новый ЖК?
Две 27-этажные высотки установят на стилобат – платформу до высоты третьего этажа. В них будут апартаменты, офисные помещения, рестораны и магазины. В объединяющем стилобате расположат зоны отдыха исключительно для жильцов.
Околодомовая территория плавно переходит в набережную, беговые и велосипедные дорожки, а также в воркаут-корнеры. На спортивных локациях планируют видовые лавки и коммерческий променад.
Проект предполагает сквозные пролеты и зеленые парапеты. Из офисных помещений задуман выход на террасы. На территории ЖК установят арт-объекты.
Приняли ли проект?
Да, приняли. Однако у архитекторов были замечания к проекту. В частности, поднимался вопрос о доступе к набережной. Застройщик запроектировал арку в нижней части дома, через которую люди должны проходить на набережную. Однако при этом не предусмотрели пешеходную дорожку к этой арке. Авторы пообещали этот момент проработать и сделать парадную аллею.
Также в новом проекте ради общественной парковки убрали часть сквера. Членам градсовета это не понравилось и они настоятельно рекомендовали сохранить зеленую зону. Представители застройщика пообещали переработать этот момент.
В целом эксперты на градсовете пришли к выводу, что новый проект лучше предыдущего. "Не такой монструозный", – отметил один из экспертов. В качестве плюсов отмечено то, что архитекторы уделили внимание общественным пространствам вокруг домов и выделили больше территории под рестораны и магазины.
Каким был первый проект?
Проект двух высоток на Речном вокзале компания "Вискью", работающая под брендом "Селфстроит", презентовала еще в 2022 году. Жилой комплекс тогда состоял из двух башен, объединенных общим стилобатом, в котором размещались коммерческие помещения. Кровлю застройщик обещал сделать эксплуатируемой и обустроить там детские и спортивные площадки. Всего в многоэтажках должно было быть 547 квартир, вместимость – 1315 жильцов.
На территории комплекса планировалось построить частный детский сад на 60 мест, фитнес-клуб с бассейном, кафе и торговый центр. Для автомобилей в проекте была подземная стоянка, четырехуровневый гаражный комплекс и общественная стоянка под платформой набережной. Территорию хотели озеленить (предполагалась общая площадь озеленения 9,5 тысячи квадратных метров), также подрядчик обещал сделать набережную и сквер. Большую часть намеревались выделить под общественную территорию, а выходы к реке – открыть для всех. Кроме того, хотели установить общественный лифт, на котором можно было бы подняться на три уровня набережной.
Однако градсовет проект не одобрил. Тогда на заседании присутствовало только три архитектора, было решено собраться расширенным составом. Но рассмотрение проекта в итоге сильно отсрочили.
Осенью 2023 года директор компании-застройщика Владислав Шония сказал, что от небоскребов решили отказаться, однако общественная функция ЖК будет сохранена.
Площадка для строительства уже подготовлена. Старое здание "Речного вокзала" застройщик снес еще летом 2022 года.
16:08:00 27-06-2024
Небоскрёбов не будет
Небоскрёбов нет, нет...
А вообще уже вторая статья, про это. Но как-то старательно умалчивается, а почему собственно не будет небоскрёба?)
20:45:42 27-06-2024
Гость (16:08:00 27-06-2024) Небоскрёбов не будет Небоскрёбов нет, нет...А во... А они и не предпрлагались. Если бы их было выгодно строить, они бы уже везде были. По крайней мере хотя бы одна за Уралом. Как заявлялось, что были бы единственные. Эти необычные высотки заявили, что бы обосновать снос речного и то, что дома будут закрывать панораму города. А потом не получилось что-то там никому неизвестное, ибудут обычные дома.
16:36:58 27-06-2024
27 этажей для нас уже не небоскреб?
20:55:38 27-06-2024
Гость (16:36:58 27-06-2024) 27 этажей для нас уже не небоскреб?... В 89-м в 9 лет в Новосибе стоял задрав голову вверх возле гостиницы в 22 этажа (?) и думал: "Выше невозможно".)))
16:49:18 27-06-2024
Какие-то обрубки.
16:53:27 27-06-2024
вот сейчас меня заклеймят дизлайками, но! Давайте будем честны - ведь дом то красивый! Ну честно! Что ж вы тогда бежите и скупаете новостройки, повышая цены...Раз я не прав.
20:55:45 27-06-2024
Максим (16:53:27 27-06-2024) вот сейчас меня заклеймят дизлайками, но! Давайте будем чест...
Красивый? Это стеклянный параллелепипед. Что в нем красивого? Хоть форму необычную бы сделали
08:11:21 28-06-2024
Гость из будущего (20:55:45 27-06-2024) Красивый? Это стеклянный параллелепипед. Что в нем краси... Это вопрос вкуса. Вам не нравится, а мне нравится. У нас теперь дома будут строить исходя из мнения на референдумах? Тогда может вы и деньгами в строительстве участвовать будете?
21:51:46 27-06-2024
Максим (16:53:27 27-06-2024) вот сейчас меня заклеймят дизлайками, но! Давайте будем чест... 13 нищебродов с Вами не согласны. ну и пёс с имя.
а от лица всех довольных жизнью, позитивных и креативных людей ставлю Вам 100500 +
08:09:40 28-06-2024
Максим (16:53:27 27-06-2024) вот сейчас меня заклеймят дизлайками, но! Давайте будем чест... Плюсану
17:00:59 27-06-2024
А что такое "воркаут-корнеры"? В гугле не забанили. Но почему нельзя по русски сказать?
17:10:46 27-06-2024
Не понимаю этой боязни небоскрёбов.
Нету уже давно никакого "исторического облика" у Барнаула. Он похоронен под грудой керамогранитных кубиков.
Надо новый облик создавать, создавать новые акценты.
Эйфелеву башню на момент строительства тоже считали безвкусной неуместной хренью
22:04:20 27-06-2024
Гость (17:10:46 27-06-2024) Не понимаю этой боязни небоскрёбов.Нету уже давно ни... судя по оценкам - комментаторы сплошь ретрограды, недотёпы и нищеброды.
а вы - будущее этого города.
10:37:52 28-06-2024
Гость (22:04:20 27-06-2024) судя по оценкам - комментаторы сплошь ретрограды, недотёпы и... понаехавший менеджер по продажам из с. Кукуево или окуда?
17:17:41 27-06-2024
Получается будет закрытая территория?
08:12:13 28-06-2024
Гость (17:17:41 27-06-2024) Получается будет закрытая территория?... Читать вы не умеете? Русским по белому сказано - территория проходная.
17:42:08 27-06-2024
Речной Вокзал Будет, или только магазины и офисы???
18:14:31 27-06-2024
Ггг (17:42:08 27-06-2024) Речной Вокзал Будет, или только магазины и офисы???... речной вокзал? жжете
08:14:12 28-06-2024
Ггг (17:42:08 27-06-2024) Речной Вокзал Будет, или только магазины и офисы???... Какой Речной? Он вам зачем? Кто то речным пассажирским транспортом пользуется? Ко всем населенным пунктам есть автодороги. А грузовой порт остался где и был - ниже по течению.
10:52:47 28-06-2024
Гость (08:14:12 28-06-2024) Какой Речной? Он вам зачем? Кто то речным пассажирским транс... пользуется. представляете? во всем мире пользуются. а вы все о корытах своих думаете...
19:01:50 27-06-2024
А где широкая общедоступная набережная для жителей Барнаула?
10:39:44 28-06-2024
Гость (19:01:50 27-06-2024) А где широкая общедоступная набережная для жителей Барнаула?... а ее не будет. сходите сейчас на Обь посмотрите и сфоткайтесь на память, потому что потом широкий выход к реке будет на частной территории.
19:02:42 27-06-2024
Два кривых полена построят на берегу Оби, а могли бы нормальный проект Ласточкино гнездо разработать, фантазия у архитекторов слабоватая, все в мрачных тонах.
20:43:20 27-06-2024
Автомобили жильцов, где стоять будут?
20:54:47 27-06-2024
Требую выборы в городе!!!!!
00:19:29 28-06-2024
Андрей (20:54:47 27-06-2024) Требую выборы в городе!!!!!... Кого? " выбрали" уже. Все для города, все для народа делается! Не правда ли?
Для нас же барнаульцев центр города и его сердце уродуют многоэтажной точечной застройкой- так стараются...Парки вот тоже " облагораживают" т.е. благоустраивают. Последние деревья спилят.Асфальтируют( ну или плиточку положат) пасадят пару кустиков. Ну может фонтанчик там модернизируют и гуляй народ- не хочу! Дышите воздухом. Ландшафтные парки- что так ждкт люди- нет , не слышали...Не вписываются они в их концепцию каменных джунглей. А мы, что- мы просто заложники. Во всех смыслах. И на нас им и наше мнение глубоко фиолетово.Все купленно и давно((
08:03:49 28-06-2024
Красивый проект. Украшение набережной.
08:59:18 28-06-2024
Речной вокзал хотелось бы иметь больше, как локацию для прогулок, а не очередной человейник. В центре хватает частного сектора, который ждет сноса, а не речной вокзал. И еще вопрос...1315 жильцов....А на столько новых дополнительных жильцов появятся дополнительные гос.сады и школа? Или они все арриори бездетные? Или у нас в центре сады и школы пустуют и прям ждут не дождутся такой наплыв? В Индустриальном районе дома строят, но при этом хоть какие-то сады и школы тоже строят. А в центре только дома, а сады и школы почему-то по умолчанию считаются резиновыми, хотя плотность населения растёт в разы.
16:32:07 28-06-2024
Речной вокзал- это как в известной оперете свадьба в малиновке. Скидывай сапоги, власть переменилась. Вот те с деньгами сапоги с нас и скидывают. В центральном районе было 7 коммунальных бань, сейчас ни одной. Все застраивается жильем. Чхали на законы и нормы всяческие
16:39:16 28-06-2024
Человек с деньгами Галицкий это украшение рода человеческого, а большинство это т.н. застройщики. В Европе такие дома уже давно взорвали и снесли . Ну а мы идём по следу
18:51:42 28-06-2024
Прохожий (16:39:16 28-06-2024) Человек с деньгами Галицкий это украшение рода человеческого... Парк Галицкого. 2, 5 тыс. деревьев. Архитекторы из Германии. Благо для всех горожан! Достойный уважения человек.
Его имя с благодарностью запомнят потомки. А у нас только Ра...
16:53:44 28-06-2024
Были в России когда- то талантливые архитекторы. И были меценаты...
А сейчас есть купленный градсовет и жаждущие наживы застройщики. И этим все сказано... Как жаль Барнаул. Как обидно за горожан.
19:11:01 28-06-2024
Гость (16:08:00 27-06-2024) Небоскрёбов не будет Небоскрёбов нет, нет...А во... Экспертизу не прошли, упадут в реку, как упала вся выставка и гора. Ее было на много больше, спросите у стариков.
19:11:48 28-06-2024
Гость (16:08:00 27-06-2024) Небоскрёбов не будет Небоскрёбов нет, нет...А во... Экспертизу не прошли, упадут в реку, как упала вся выставка и гора. Ее было на много больше, спросите у стариков.
19:12:16 28-06-2024
Гость (00:19:29 28-06-2024) Кого? " выбрали" уже. Все для города, все для народа делаетс... Менделеев сказал- нация не способная к самоорганизации будет навозом для возрастания другой нации.
21:27:11 28-06-2024
Музей достроить не может, зато уже за бугор вылез. А речной был и должен быть. живем на великой реке.