Новый проект высоток застройщик презентовал на градсовете 27 июня

27 июня 2024, 15:55, ИА Амител

Проект многоэтажек на Речном вокзале / Фото: amic.ru

Этажность двух высоток, которые планируется построить на Речном вокзале, снизилась в полтора раза. Если ранее здесь собирались построить два небоскреба в 44 этажа, то теперь будет возведено две высотки в 27 этажей. Новый проект "Селфстроит" презентовал на градсовете 27 июня.

Каким будет новый ЖК?

Две 27-этажные высотки установят на стилобат – платформу до высоты третьего этажа. В них будут апартаменты, офисные помещения, рестораны и магазины. В объединяющем стилобате расположат зоны отдыха исключительно для жильцов.

Околодомовая территория плавно переходит в набережную, беговые и велосипедные дорожки, а также в воркаут-корнеры. На спортивных локациях планируют видовые лавки и коммерческий променад.

Проект предполагает сквозные пролеты и зеленые парапеты. Из офисных помещений задуман выход на террасы. На территории ЖК установят арт-объекты.

Проект многоэтажек на Речном вокзале / Фото: amic.ru

Приняли ли проект?

Да, приняли. Однако у архитекторов были замечания к проекту. В частности, поднимался вопрос о доступе к набережной. Застройщик запроектировал арку в нижней части дома, через которую люди должны проходить на набережную. Однако при этом не предусмотрели пешеходную дорожку к этой арке. Авторы пообещали этот момент проработать и сделать парадную аллею.

Также в новом проекте ради общественной парковки убрали часть сквера. Членам градсовета это не понравилось и они настоятельно рекомендовали сохранить зеленую зону. Представители застройщика пообещали переработать этот момент.

В целом эксперты на градсовете пришли к выводу, что новый проект лучше предыдущего. "Не такой монструозный", – отметил один из экспертов. В качестве плюсов отмечено то, что архитекторы уделили внимание общественным пространствам вокруг домов и выделили больше территории под рестораны и магазины.

Проект многоэтажек на Речном вокзале / Фото: amic.ru

Каким был первый проект?

Проект двух высоток на Речном вокзале компания "Вискью", работающая под брендом "Селфстроит", презентовала еще в 2022 году. Жилой комплекс тогда состоял из двух башен, объединенных общим стилобатом, в котором размещались коммерческие помещения. Кровлю застройщик обещал сделать эксплуатируемой и обустроить там детские и спортивные площадки. Всего в многоэтажках должно было быть 547 квартир, вместимость – 1315 жильцов.

На территории комплекса планировалось построить частный детский сад на 60 мест, фитнес-клуб с бассейном, кафе и торговый центр. Для автомобилей в проекте была подземная стоянка, четырехуровневый гаражный комплекс и общественная стоянка под платформой набережной. Территорию хотели озеленить (предполагалась общая площадь озеленения 9,5 тысячи квадратных метров), также подрядчик обещал сделать набережную и сквер. Большую часть намеревались выделить под общественную территорию, а выходы к реке – открыть для всех. Кроме того, хотели установить общественный лифт, на котором можно было бы подняться на три уровня набережной.

Однако градсовет проект не одобрил. Тогда на заседании присутствовало только три архитектора, было решено собраться расширенным составом. Но рассмотрение проекта в итоге сильно отсрочили.

Осенью 2023 года директор компании-застройщика Владислав Шония сказал, что от небоскребов решили отказаться, однако общественная функция ЖК будет сохранена.

Площадка для строительства уже подготовлена. Старое здание "Речного вокзала" застройщик снес еще летом 2022 года.