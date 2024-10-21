Симоньян объяснила, почему Россия до сих пор не разбомбила Верховную раду
Причина подобного решения уходит корнями в прошлое
21 октября 2024, 08:46, ИА Амител
Российские войска не наносят удары по Верховной раде Украины в Киеве, поскольку это "культурное наследие, на которое не поднимается рука нормального человека". Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1", сообщает "360".
Во время эфира она рассказала, что на одной из телепередач ее спросили о том, понимает ли Киев, почему ВС РФ не наносят удары по Верховной раде. По мнению Симоньян, причина подобного решения уходит корнями в прошлое.
"Потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше", – сказала журналистка.
Симоньян добавила, что нормальный человек не будет "бомбить дачу, куда он ездил с дедушкой в детстве", а Россия не станет разносить собственные памятники архитектуры "из-за подлых рож".
09:03:34 21-10-2024
"... поскоьку это ..." вот прямо так и сказала.
А я и повторить такое не могу...
09:08:10 21-10-2024
Какая чушь, при чем здесь культурное наследие, причины явно в другом
11:33:31 21-10-2024
Иван (09:08:10 21-10-2024) Какая чушь, при чем здесь культурное наследие, причины явно ... причины явно в другом --- в чем?
09:13:50 21-10-2024
быть может потому, что это не военный объект?
10:07:52 21-10-2024
не поднимается рука --- или просто не получается?
13:06:54 21-10-2024
Гость (10:07:52 21-10-2024) не поднимается рука --- или просто не получается?... Да, военные объекты взрывать умеют, а дом с их Верховной радой не могут, типа умения не хватает? Так по твоему?
10:22:26 21-10-2024
Это та армянка, которая в Сибирь бомбу ядерную бросить хотела ?
10:29:24 21-10-2024
тут дело в другом. Жалеет наш главнокомандующий этого наркошу-попрошайку. И жалеет простой украинский народ, который в массовом порядке отправят на убойню, в случае удара по поханой раде.
И зря жалеет, надо ударить по объектам управления в киеве.
10:34:46 21-10-2024
Жалеет --- а мобилизованных? Третий год уже
11:57:18 21-10-2024
Ковровые бомбардировки городов проводил только дядя Сэм и его друзья.
12:31:23 21-10-2024
ППШариков (11:57:18 21-10-2024) Ковровые бомбардировки городов проводил только дядя Сэм и ег... и его друзья --- еврейские?
13:56:49 21-10-2024
Гость (12:31:23 21-10-2024) и его друзья --- еврейские?... В том числе и они...
12:51:03 21-10-2024
Потому что ответка не заставит себя ждать
13:05:22 21-10-2024
Гость (12:51:03 21-10-2024) Потому что ответка не заставит себя ждать... Какая ответка??? Ты дебил? Кто кому сможет ответить?
15:56:06 21-10-2024
Гость (12:51:03 21-10-2024) Потому что ответка не заставит себя ждать... ОТ КОГО? США,бритишей, европы? Пин-понг ядерными зарядами?
13:32:55 21-10-2024
Чего она домой-то все никак не уедет? Медом ей здесь намазано?
13:51:55 21-10-2024
А людей, гибнущих с обоих сторон, ей ни фига не жалко.
14:01:38 21-10-2024
Гость (13:51:55 21-10-2024) А людей, гибнущих с обоих сторон, ей ни фига не жалко. ... Правильно. Деньги делают с мужем.
13:58:33 21-10-2024
потому что у Симонян бизнес и недвижимость за границей!!!
14:51:25 21-10-2024
не не по этому
Поднимите архивные документы постройки зданий в центре Киева и вот что обнаружите
я чееслово про это еще в 1980х узнал.
В 1930е годы киев планировали сделать новой столицей СССР и Ленина перенести туда
и начали строить гиганский мавзолей. в подвале зал для гроба Ленина здание для траурных церемоний и урн с прахом соратников а на крыше - статуя Ленина размером в километр. Построили все но статую не успели и тут оттепель и перенос столицы зарубили а здание отдали под правительство украины а теперь там рада
15:22:43 21-10-2024
Получается культурное наследие Украины для нас важнее жизней наших солдат?
Или это уже экстремизм?
18:46:57 21-10-2024
Гость (15:22:43 21-10-2024) Получается культурное наследие Украины для нас важнее жизней... Вовсе нет. Нет смысла тратить искандер. Одних дурачков заменят другие, но конфликт это не решит. Точно так же, прилет по нашей гос. ду.е, к сожалению, ничего не поменяет в жизни россиян
10:32:13 23-10-2024
тут дело в другом. Жалеет наш главнокомандующий этого наркошу-попрошайку. И жалеет простой украинский народ, который в массовом порядке отправят на убойню, в случае удара по поханой раде.
И зря жалеет, надо ударить по объектам управления в киеве.
А свой народ не жалко? Скольких парней уже похоронили (и мобилизованных и добровольцев)??? Сколько инвалидов???