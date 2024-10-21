Симоньян объяснила, почему Россия до сих пор не разбомбила Верховную раду

Причина подобного решения уходит корнями в прошлое

21 октября 2024, 08:46, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Российские войска не наносят удары по Верховной раде Украины в Киеве, поскольку это "культурное наследие, на которое не поднимается рука нормального человека". Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1", сообщает "360".

Во время эфира она рассказала, что на одной из телепередач ее спросили о том, понимает ли Киев, почему ВС РФ не наносят удары по Верховной раде. По мнению Симоньян, причина подобного решения уходит корнями в прошлое.

"Потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше", – сказала журналистка.

Симоньян добавила, что нормальный человек не будет "бомбить дачу, куда он ездил с дедушкой в детстве", а Россия не станет разносить собственные памятники архитектуры "из-за подлых рож".