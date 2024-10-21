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Симоньян объяснила, почему Россия до сих пор не разбомбила Верховную раду

Причина подобного решения уходит корнями в прошлое

21 октября 2024, 08:46, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru
Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Российские войска не наносят удары по Верховной раде Украины в Киеве, поскольку это "культурное наследие, на которое не поднимается рука нормального человека". Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1", сообщает "360"

Во время эфира она рассказала, что на одной из телепередач ее спросили о том, понимает ли Киев, почему ВС РФ не наносят удары по Верховной раде. По мнению Симоньян, причина подобного решения уходит корнями в прошлое.

"Потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше", – сказала журналистка.

Симоньян добавила, что нормальный человек не будет "бомбить дачу, куда он ездил с дедушкой в детстве", а Россия не станет разносить собственные памятники архитектуры "из-за подлых рож".

Политика украина

Комментарии 23

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Мусик

09:03:34 21-10-2024

"... поскоьку это ..." вот прямо так и сказала.
А я и повторить такое не могу...

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Иван

09:08:10 21-10-2024

Какая чушь, при чем здесь культурное наследие, причины явно в другом

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Гость

11:33:31 21-10-2024

Иван (09:08:10 21-10-2024) Какая чушь, при чем здесь культурное наследие, причины явно ... причины явно в другом --- в чем?

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гость

09:13:50 21-10-2024

быть может потому, что это не военный объект?

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Гость

10:07:52 21-10-2024

не поднимается рука --- или просто не получается?

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Гость

13:06:54 21-10-2024

Гость (10:07:52 21-10-2024) не поднимается рука --- или просто не получается?... Да, военные объекты взрывать умеют, а дом с их Верховной радой не могут, типа умения не хватает? Так по твоему?

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Гость

10:22:26 21-10-2024

Это та армянка, которая в Сибирь бомбу ядерную бросить хотела ?

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Гость

10:29:24 21-10-2024

тут дело в другом. Жалеет наш главнокомандующий этого наркошу-попрошайку. И жалеет простой украинский народ, который в массовом порядке отправят на убойню, в случае удара по поханой раде.
И зря жалеет, надо ударить по объектам управления в киеве.

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Гость

10:34:46 21-10-2024

Жалеет --- а мобилизованных? Третий год уже

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ППШариков

11:57:18 21-10-2024

Ковровые бомбардировки городов проводил только дядя Сэм и его друзья.

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Гость

12:31:23 21-10-2024

ППШариков (11:57:18 21-10-2024) Ковровые бомбардировки городов проводил только дядя Сэм и ег... и его друзья --- еврейские?

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ППШариков

13:56:49 21-10-2024

Гость (12:31:23 21-10-2024) и его друзья --- еврейские?... В том числе и они...

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Гость

12:51:03 21-10-2024

Потому что ответка не заставит себя ждать

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Гость

13:05:22 21-10-2024

Гость (12:51:03 21-10-2024) Потому что ответка не заставит себя ждать... Какая ответка??? Ты дебил? Кто кому сможет ответить?

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Гость

15:56:06 21-10-2024

Гость (12:51:03 21-10-2024) Потому что ответка не заставит себя ждать... ОТ КОГО? США,бритишей, европы? Пин-понг ядерными зарядами?

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Гость

13:32:55 21-10-2024

Чего она домой-то все никак не уедет? Медом ей здесь намазано?

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Гость

13:51:55 21-10-2024

А людей, гибнущих с обоих сторон, ей ни фига не жалко.

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Гость

14:01:38 21-10-2024

Гость (13:51:55 21-10-2024) А людей, гибнущих с обоих сторон, ей ни фига не жалко. ... Правильно. Деньги делают с мужем.

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Гость

13:58:33 21-10-2024

потому что у Симонян бизнес и недвижимость за границей!!!

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холмс

14:51:25 21-10-2024

не не по этому
Поднимите архивные документы постройки зданий в центре Киева и вот что обнаружите
я чееслово про это еще в 1980х узнал.
В 1930е годы киев планировали сделать новой столицей СССР и Ленина перенести туда
и начали строить гиганский мавзолей. в подвале зал для гроба Ленина здание для траурных церемоний и урн с прахом соратников а на крыше - статуя Ленина размером в километр. Построили все но статую не успели и тут оттепель и перенос столицы зарубили а здание отдали под правительство украины а теперь там рада

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Гость

15:22:43 21-10-2024

Получается культурное наследие Украины для нас важнее жизней наших солдат?
Или это уже экстремизм?

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Гость

18:46:57 21-10-2024

Гость (15:22:43 21-10-2024) Получается культурное наследие Украины для нас важнее жизней... Вовсе нет. Нет смысла тратить искандер. Одних дурачков заменят другие, но конфликт это не решит. Точно так же, прилет по нашей гос. ду.е, к сожалению, ничего не поменяет в жизни россиян

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Наталья

10:32:13 23-10-2024

тут дело в другом. Жалеет наш главнокомандующий этого наркошу-попрошайку. И жалеет простой украинский народ, который в массовом порядке отправят на убойню, в случае удара по поханой раде.
И зря жалеет, надо ударить по объектам управления в киеве.

А свой народ не жалко? Скольких парней уже похоронили (и мобилизованных и добровольцев)??? Сколько инвалидов???

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