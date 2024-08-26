Симоньян заявила, что Дуров отдаст ключи шифрования от Telegram

Медиаменеджер предупредила о последствиях задержания основателя мессенджера

26 августа 2024, 09:30, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: t.me/margaritasimonyan

Задержанный во Франции гендиректор Telegram Павел Дуров передаст силовикам ключи шифрования от мессенджера, считает главред RT Маргарита Симоньян.

Бизнесмена задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Ему вменяют соучастие в преступлениях (терроризм, наркотики, мошенничество и т.д.), проводимых через мессенджер из-за якобы недостаточной модерации.

"Что главное в истории с Дуровым? Что все, кто привык пользоваться "телегой" для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что Дурова закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", – написала Симоньян в телеграм-канале.

Накануне "алтайская шпионка" и депутат Мария Бутина заявила, что Россия будет делать все возможное для освобождения Павла Дурова.