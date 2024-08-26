Симоньян заявила, что Дуров отдаст ключи шифрования от Telegram
Медиаменеджер предупредила о последствиях задержания основателя мессенджера
26 августа 2024, 09:30, ИА Амител
Задержанный во Франции гендиректор Telegram Павел Дуров передаст силовикам ключи шифрования от мессенджера, считает главред RT Маргарита Симоньян.
Бизнесмена задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Ему вменяют соучастие в преступлениях (терроризм, наркотики, мошенничество и т.д.), проводимых через мессенджер из-за якобы недостаточной модерации.
"Что главное в истории с Дуровым? Что все, кто привык пользоваться "телегой" для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что Дурова закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", – написала Симоньян в телеграм-канале.
Накануне "алтайская шпионка" и депутат Мария Бутина заявила, что Россия будет делать все возможное для освобождения Павла Дурова.
09:38:02 26-08-2024
она то знает)
09:42:26 26-08-2024
Первый раз с ней соглашусь. Отдаст, как миленький. Западным спецслужбам в обмен на свободу. Такое впечатление, что он уже не жилец.
09:57:48 26-08-2024
Гость (09:42:26 26-08-2024) Первый раз с ней соглашусь. Отдаст, как миленький. Западным ... Вы прежде чем делать такие заключения изучите как работает протокол телеграма и что такое end2end шифрование. Его могут хоть водой с током пытать не отдаст, по простой причине, У НЕГО ИХ НЕТ
10:08:33 26-08-2024
Гость (09:57:48 26-08-2024) Вы прежде чем делать такие заключения изучите как работает п... заставят найти))) Про ключи говорят для простоты определения. Назовите не ключами, но смысл один - отдаст Телеграм под контроль западных спецслужб
10:59:31 26-08-2024
Гость (09:57:48 26-08-2024) Вы прежде чем делать такие заключения изучите как работает п... отдаст как миленький, даже если у него их и нет...
20:44:26 26-08-2024
Гость (09:57:48 26-08-2024) Вы прежде чем делать такие заключения изучите как работает п... Представляете, таки будут. Это вообще любимый метод французских спецслужб. Почитайте "День Шакала" Ф.Форсайта - там все очень хорошо описано, причем с натуры...
09:42:56 26-08-2024
Конечно отдаст, что ж ему остаётся
09:46:39 26-08-2024
А чего РФ впрягаться за гражданина Франции?
09:52:31 26-08-2024
Анет (09:46:39 26-08-2024) А чего РФ впрягаться за гражданина Франции?... У него много паспортов.
11:11:17 26-08-2024
Анет (09:46:39 26-08-2024) А чего РФ впрягаться за гражданина Франции?... Так перепиской пользовались не только французы, видимо, в РФ кому -то есть , что скрывать . Потому и советует удалить"ненужную информацию".
09:51:12 26-08-2024
Вот вам и свобода слова.
09:59:56 26-08-2024
Донбасс (09:51:12 26-08-2024) Вот вам и свобода слова.... "А свобода ... есть только у одного слова. И слово это моё"(с)
09:56:42 26-08-2024
А зачем он нам нужен? Прямо все каналы забиты его "несчастной" долей. С жиру бесится, пусть остынет
10:05:49 26-08-2024
Это вам там, а не тут )))
10:18:59 26-08-2024
Гость (10:05:49 26-08-2024) Это вам там, а не тут )))... согл. а тут - это отсюда влево и до обеда.
10:26:25 26-08-2024
Гость (10:05:49 26-08-2024) Это вам там, а не тут )))... Давно ли в России телеграмм был заблокирован? Давно ли эти же самые российские люди-патриоты крупнейшие ,что щас поют дифирамбы Паше пели что "телега" опасна- там наркторговцы, террористы и либеральная шушера общаются. У человека паспортов что у лыжника магазинов- выкрутится.
10:32:39 26-08-2024
Гость (10:26:25 26-08-2024) Давно ли в России телеграмм был заблокирован? Давно ли эти ж... И что Дурова в кутузку забирали тут ?
10:44:29 26-08-2024
Гость (10:32:39 26-08-2024) И что Дурова в кутузку забирали тут ?... так историю почитайте как он в прожженных солнцем Дубаях оказался , а не в прекрасной нашей России жил.
10:50:15 26-08-2024
Гость (10:44:29 26-08-2024) так историю почитайте как он в прожженных солнцем Дубаях ок... это он деньгами в питере из окна мусорил? его в России в кутузку "пыточную" (как вчера один высказался) закрыли или в демократической Хранции? что ему у нас шили и что шьют там? ответьте на вопросы. а не вопросом на вопрос или словами не имеющими смысла.
10:58:02 26-08-2024
Гость (10:44:29 26-08-2024) так историю почитайте как он в прожженных солнцем Дубаях ок... Так прижимали его за ВК, он его продал и уехал, в розыск его не подавали, с ледорубом за ним никто не ездил )) Жил бы и жил себе Эмиратах.
10:26:42 26-08-2024
Тут бы его давно отравили
10:37:30 26-08-2024
Гость (10:26:42 26-08-2024) Тут бы его давно отравили... калбасой из магнита - и всё, без вариантов.
10:34:13 26-08-2024
А зачем он во Францию подался?Чё в Эмиратах не сиделось..
10:41:20 26-08-2024
Маруся (10:34:13 26-08-2024) А зачем он во Францию подался?Чё в Эмиратах не сиделось..... даже у Вас, Маруся, не отпросился?
ну совсем берега попутал.
10:58:20 26-08-2024
С российскими спецслужбами сотрудничать не захотел, а там придётся, если хочет жить красивой жизнью... Но он какой то беспринципный, куча гражданств, много денег, но как говорят нив коня корм...
Так что, если у Вас в телеграмме не только кулинарные рецепты, то удаляйте его поскорее, пока не попали на крючок французских, а скорее всего американских спецслужб...Ну а если заграница вас не интересует, то можете смело на них насрать...
11:13:45 26-08-2024
Ankor (10:58:20 26-08-2024) С российскими спецслужбами сотрудничать не захотел, а там пр... Так, наоборот, Путин с ним не захотел встречаться. Зря, наверное... Все было бы иначе.
11:59:39 26-08-2024
Я офигеваю, какие все здесь осведомлённые. Один Дуров такой наивный свою фамилию оправдал.
12:22:27 26-08-2024
Верил им, вот и поехал. Вроде бы умный. Но наивный
12:23:22 26-08-2024
Чтобы на теле Дурова не оставалось следов,они будут пытать подругу на его глазах.Сдаст ключи врагу как миленький.Просто укажет на того,у кого они есть.
12:29:27 26-08-2024
Ну арестовали и арестовали, у него 4 гражданства, из России он свалил, ВК продал мошенникам, стену не вернул, завел сотню детишек, живет в демократическом государстве, так в чем проблема? Почему российские политики так встрепенулись? Он давно не наш.
12:51:22 26-08-2024
Гость (12:29:27 26-08-2024) Ну арестовали и арестовали, у него 4 гражданства, из России ...
Демократическое государство...То,где власть у народа...Такие есть на карте Земли?Неужели Франция?Волею французского народа,а не Макрона,как могло оказаться на первый взгляд,был арестован Дуров...