Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Зеленский не хочет менять

Всего в нем 500 человек

22 мая 2024, 21:43, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее есть списки 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать. В своем Telegram-канале она пообещала вскоре его опубликовать.

По ее словам, этих пленных Киев отказывается обменивать уже четыре месяца. Владимир Зеленский "отобрал 38 человек" и готов забрать лишь их.

"Остальные солдаты Украины Украине не нужны", – написала она.

Симоньян уточнила, что в имеющихся у нее списках Ф. И. О. и даты рождения пленных военных. По мнению журналистки, с ним будет интересно ознакомиться "женам, матерям и вообще украинским гражданам".