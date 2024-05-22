Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Зеленский не хочет менять
Всего в нем 500 человек
22 мая 2024, 21:43, ИА Амител
Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее есть списки 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать. В своем Telegram-канале она пообещала вскоре его опубликовать.
По ее словам, этих пленных Киев отказывается обменивать уже четыре месяца. Владимир Зеленский "отобрал 38 человек" и готов забрать лишь их.
"Остальные солдаты Украины Украине не нужны", – написала она.
Симоньян уточнила, что в имеющихся у нее списках Ф. И. О. и даты рождения пленных военных. По мнению журналистки, с ним будет интересно ознакомиться "женам, матерям и вообще украинским гражданам".
22:09:55 22-05-2024
Эта армянка бомбу атомную в Сибири хотела взорвать?
22:17:32 22-05-2024
Вы ей ещё верите? По этой даме давно прокурор плачет. И он дождётся встречи с ней. И не только с ней.
02:27:05 23-05-2024
...Над Сибирью... - так она сказала в одном из выступлений.
А что вы хотели - неруси они такие, все телевидение и киноделание в одних армянах.
07:18:19 23-05-2024
Почему тут все такие примитивные? Ну ведь никто из вас полностью не прочитал то интервью, весь контекст вам не понятен. Вам вырвали желтушные СМИ самую горячую фразу, а что под ней подразумевалось вам уже и не нужно понимать, вам показали красную тряпку, вы и поперли как быки. Плюс непонятная ксенофобия - армянка, неруси… Просто вспомните, что неруси типа Багратиона или Барклая де Толли воевали за страну с Наполеоном, а маршал Баграмян воевал за страну с Гитлером. Вы такими фразочками сами себя унижаете, раскрывая свое днищенское нутро.
07:44:23 23-05-2024
Гость (07:18:19 23-05-2024) Почему тут все такие примитивные? Ну ведь никто из вас полно... Не надо сравнивать великих людей с этой....
08:20:13 23-05-2024
Сергей (07:44:23 23-05-2024) Не надо сравнивать великих людей с этой....... С какой с этой? У тебя по содержанию есть к ней претензии? Ну озвучь, если умеешь?
07:45:12 23-05-2024
Гость (07:18:19 23-05-2024) Почему тут все такие примитивные? Ну ведь никто из вас полно... отмазка не засчитана,слово сказано,слово услышано и не надо не чего придумывать
08:21:10 23-05-2024
гость (07:45:12 23-05-2024) отмазка не засчитана,слово сказано,слово услышано и не надо ... Тебе скормили то что им нужно было, а ты и рад инфодерьмо хавать.
08:14:37 23-05-2024
Гость (07:18:19 23-05-2024) Почему тут все такие примитивные? Ну ведь никто из вас полно...
Да что ты говоришь, умник. Опять из контекста вырвали. А какой там контекст был, ты и сам не понял.
08:33:14 23-05-2024
Гость (08:14:37 23-05-2024) Да что ты говоришь, умник. Опять из контекста вырвали. А... А ты зачем пытаешься за меня домысливать? Тебя кто то просил? Или ты просто мир-дверь-мяч?
13:33:24 23-05-2024
Гость (07:18:19 23-05-2024) Почему тут все такие примитивные? Ну ведь никто из вас полно... Да, именно как на красную тряпку реагирую, когда кто-то предлагает в место где я живу скинуть атомную бомбу. В любом контексте это недопустимо. И прощать такие заявления нельзя.
07:42:01 23-05-2024
- "Просто вспомните, что неруси типа Багратиона или Барклая де Толли воевали за страну с Наполеоном, а маршал Баграмян воевал за страну с Гитлером" ========== Гость, то было другие времена, а сейчас - "кроме мордобитиев — никаких чудес!" — "Врёшь!" — кричу. "Шалишь!" — кричу. Но и дух — в амбицию,".....
07:49:15 23-05-2024
Эта армянка, которой бандеровские твари смертный приговор вынесли
08:23:28 23-05-2024
Гость (07:49:15 23-05-2024) Эта армянка, которой бандеровские твари смертный приговор вы... А вот это чистая правда. А эти примитивы пускай задумаются кто она есть, если ее смерти хотят наши лютые враги.
09:35:49 23-05-2024
Гость (07:49:15 23-05-2024) Эта армянка, которой бандеровские твари смертный приговор вы... Она и их бомбой стращала ?
11:54:52 23-05-2024
Гость (09:35:49 23-05-2024) Она и их бомбой стращала ?... Она и их бомбой стращала ? --- Она тогда еще слово "бомба" не знала, но у бандеровцев уже пуканы рвались при ее виде. И у пробандеровцев. И это хорошо
10:16:06 23-05-2024
ознакомиться "женам, матерям и вообще украинским гражданам" --- украинские граждане про эти списки никогда не узнают, потому что то, где она это опубликовала, на Украине заблокировано. Потому что демократия, а при демократии лишняя информация блокируется. В этом и смысл демократии
10:25:34 23-05-2024
Эти армяне потрясающие люди. От Пашаняна, до классовой уборщицы. Да, и они везде. ВЕЗДЕ!
13:38:36 23-05-2024
не слышал её извинений по поводу геноцида Сибири ядерным оружием.
15:06:41 23-05-2024
Гость (13:38:36 23-05-2024) не слышал её извинений по поводу геноцида Сибири ядерным ору... - "Видишь суслика? — Нет. — А он там есть".....