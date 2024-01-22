Симоньян предложила ввести в России налог на роскошь

Размер такого налога, по ее мнению, должен быть стопроцентным

22 января 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Маргарита Симоньян предложила ввести в России 100-процентный налог на роскошь. Заявление она сделала в эфире программы на канале "Россия 1".

"Покупаешь дорогие драгоценные камни или какую-то супердорогую одежду, например. Потратил 20 миллионов на изумруд, то потрать те же 20 миллионов на антидроновые ружья, дроны, бронежилеты, на все то, о чем просят бойцы. Я сейчас не говорю о людях простых, которым и так тяжело", – заявила Симоньян.

По ее словам, в их семье действует правило, согласно которому стоимость каждого подарка отправляется на нужды фронта.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил запретить в России молодежные вечеринки. Театры и музеи, по его словам, стоит оставить.