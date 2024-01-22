Симоньян предложила ввести в России налог на роскошь
Размер такого налога, по ее мнению, должен быть стопроцентным
22 января 2024, 08:30, ИА Амител
Маргарита Симоньян предложила ввести в России 100-процентный налог на роскошь. Заявление она сделала в эфире программы на канале "Россия 1".
"Покупаешь дорогие драгоценные камни или какую-то супердорогую одежду, например. Потратил 20 миллионов на изумруд, то потрать те же 20 миллионов на антидроновые ружья, дроны, бронежилеты, на все то, о чем просят бойцы. Я сейчас не говорю о людях простых, которым и так тяжело", – заявила Симоньян.
По ее словам, в их семье действует правило, согласно которому стоимость каждого подарка отправляется на нужды фронта.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил запретить в России молодежные вечеринки. Театры и музеи, по его словам, стоит оставить.
08:42:57 22-01-2024
Налог на высказывания Симоньян надо предложить
09:28:32 22-01-2024
Гость (08:42:57 22-01-2024) Налог на высказывания Симоньян надо предложить... Что она неправильного сказала?
08:49:18 22-01-2024
Предложение от души.Но оно вряд ли выполнимо.
08:53:17 22-01-2024
Это же по касательной и простых работяг коснётся непременно! Больше думать не о чем???
09:29:30 22-01-2024
Гость (08:53:17 22-01-2024) Это же по касательной и простых работяг коснётся непременно!... Простые работяги покупают драгоценные камни в 20 миллионов рублей стоимостью? Как это простых работяг может коснуться?
10:03:04 22-01-2024
Гость (09:29:30 22-01-2024) Простые работяги покупают драгоценные камни в 20 миллионов р... Наивный...работяги платят с яиц по 150.
14:41:11 22-01-2024
Гость (09:29:30 22-01-2024) Простые работяги покупают драгоценные камни в 20 миллионов р... и гений парадокс, как всё странно у нас: диспаритет ценовой и пр
08:58:44 22-01-2024
В кишлаке у себя пусть что хочет то и творит.
09:31:40 22-01-2024
Гость (08:58:44 22-01-2024) В кишлаке у себя пусть что хочет то и творит. ... Она родилась в Краснодаре, а это отнюдь не кишлак. С 2005 года живет в Москве, что тоже ни кишлак ни разу.
09:42:05 22-01-2024
Гость (09:31:40 22-01-2024) Она родилась в Краснодаре, а это отнюдь не кишлак. С 2005 го... Этих гастербайтеров в Барнауле знаешь сколько понарожалось и пособия наполучало?
09:50:01 22-01-2024
Гость (09:31:40 22-01-2024) Она родилась в Краснодаре, а это отнюдь не кишлак. С 2005 го... И детей она родила не от якута или бурята, а от армяна.
13:19:13 22-01-2024
Гость (09:31:40 22-01-2024) Она родилась в Краснодаре, а это отнюдь не кишлак. С 2005 го... Краснодар вторая древняя родина армян.
09:07:04 22-01-2024
Гость (08:53:17 22-01-2024) Это же по касательной и простых работяг коснётся непременно!... Больше думать не чем))))
09:14:58 22-01-2024
Ну хоть какое-то дельное предложение, а то все ядерную бомбу в Сибири взорвать хотела. Во Франции налог на роскошь составляет 45 %, сначала 75% ввели, но потом отменили. Депардье даж у нас гражданство получил, чтобы налогов поменьше платить. Но есть опасность того, что олигархи сбегут в Монако, там даж НДФЛ нет. Но всегда можно принять закон - хочешь вести бизнес в России плати налоги только в России, по крайне мере для отечественных нуворишей.
09:16:00 22-01-2024
Вчера только писали что гнать все эти диаспоры из РФ, а сегодня уже они нам указывают.
09:32:25 22-01-2024
Гость (09:16:00 22-01-2024) Вчера только писали что гнать все эти диаспоры из РФ, а сего... Какая она диаспора?
09:39:00 22-01-2024
Гость (09:32:25 22-01-2024) Какая она диаспора? ... Арянинская
09:20:16 22-01-2024
а предыдущее предложение взорвать ядерную бомбу над Сибирью в силе? что то не видел покаяния Симонян
09:22:00 22-01-2024
То есть то, что бойцы просят бронижилеты её вообще ни как не смущает?
09:34:14 22-01-2024
Гость (09:22:00 22-01-2024) То есть то, что бойцы просят бронижилеты её вообще ни как н... У бойцов есть бронежилеты, но всегда есть что улучшить. Израильская армия считалась одной из самых передовых в мире. Так вот там, в Израиле, собирают деньги на покупку бронежилетов и касок для армии.
09:25:45 22-01-2024
Гляжу, здесь одни миллиардеры собрались. Жаба давит отдавать свои "трудовые" на налоги.
11:10:03 22-01-2024
Гость (09:25:45 22-01-2024) Гляжу, здесь одни миллиардеры собрались. Жаба давит отдавать... Жаба давит слушать жабу, вы её дома видели? А по существу, богатые всегда найдут, как этот налог обойти - на детей несовершеннолетних запишут, родителей-пенсионеров, на организацию, купят справку что это не роскошь, да десятки способов наверняка есть.
09:35:28 22-01-2024
Кгхм... У нас вроде Президент говорил, что средний класс - это когда зп 17 тысяч? Ну ок, сейчас 20. С учетом инфляции. То есть все, что выше - уже богатеи и можно тоже налогом облагать? На роскошь? И что-то мне подсказывает, что ежели введут, то те, кто покупает бриллианты задорого, останутся ни при чем, а заплатят все остальные.
09:43:07 22-01-2024
Гость (09:35:28 22-01-2024) Кгхм... У нас вроде Президент говорил, что средний класс - э... Согласен. Хотя и дельное предложение, но в королевстве кривых зеркал скорее всего поступят по вашему варианту...
09:53:05 22-01-2024
И в каждое юр лицо 51% доли отписать государству. А то гарвардские мальчонки забыли как богатеет государство, и как соблюдать права работников , особенно в части выплаты заработанного.
09:58:34 22-01-2024
Если заработали так и пусть покупают брюлики и цацки разные. А вот если это были не трудовые доходы,так добро пожаловать на Калыму ,проверять надо доходы и декларации ,а то почему то вдруг обнаружили 14 домов за бугром у наших народных депутатов,как вам это. А пенсионеры не могут себе иной раз лекарство купить ,или просто съездить в санаторий и т.д.Задачь у наших депутатов очень много и они их попросту не решают оторваны от народа...
10:06:59 22-01-2024
Гость (09:34:14 22-01-2024) У бойцов есть бронежилеты, но всегда есть что улучшить. Изра... Во-первых это нам говорили, что наша вторая в мире армия. Про Израиль я такого не слышал. Во-вторых бронижилеты которые выдают китайские и не имеют сертификации, воевать в них просто боятся т.к видят, что происходит когда в них попадают. Или они там зажрались думаете?) А вообще стрелки переводить, это модно но не круто. При чём тут вообще Израиль если нашим парням бронижилеты нормальные обеспечить не могут, я уж про остальное молчу
10:13:57 22-01-2024
в армии бронежилетов нет? попахивает дискредитацией
10:33:06 22-01-2024
Интересно, а депутаты от своих роскошных зарплат и трат готовы отстегивать? Скорее всего не поддержат идею госпожи семонян. А если поддержат, то ещё больше воровать будут. На роскошь)) Хотя идея отличная.
10:36:44 22-01-2024
как некоторые российские армяне и евреи переживают за русских, наверное даже кушать не могут. а сколько симоньян с мужем бюджетных денег оприходовали на патриотической волне, можно было не одну больницу построить
10:45:31 22-01-2024
немного напрягает то, что они теперь всё стали мерить ружьями и дронами, а не лекарствами и операциями для больных детей
11:19:40 22-01-2024
100% поддерживаю. Налоги с бедных, отменить ВСЕ и ЖКХ.
11:59:47 22-01-2024
Популизм, это вообще все не так делается, это же невозможно отследить кто и что купил.
13:04:27 22-01-2024
Гость (11:59:47 22-01-2024) Популизм, это вообще все не так делается, это же невозможно ... Все очень легко отслеживается. А если еще учесть раздутый штат дармоедов - чиновников - вообще элементарно. Было бы желание...
13:21:11 22-01-2024
Как-то же надо оставаться на плаву.
13:51:55 22-01-2024
Налог на роскошь по версии Симоньян это хорошо, но есть конкретное предложение для супербогатых организаций и граждан РФ, а именно ввести фронтовой(СВО) налог с вкладов(счетов) более 5000000₽ пользу МО РФ для размещения оборонных госзаказов и прочих нужд Армии и Флота России.
13:57:12 22-01-2024
"Я сейчас не говорю о людях простых" - это всё что нужно знать про Симонян и ей подобных.
15:06:59 22-01-2024
Гость (13:57:12 22-01-2024) "Я сейчас не говорю о людях простых" - это всё что нужно зна... Слово челядь скоро вернётся в обиход
15:33:30 22-01-2024
Интересное слово - люди, которые могут быть простыми (простолюдинами) и непростыми (а какими). А еще могут быть нелюди - а это тогда кто?