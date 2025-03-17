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Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину, процитировав Пушкина

Она вспомнила стихотворение "Клеветникам России"

17 марта 2025, 12:52, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: Kremlin.ru
Маргарита Симоньян / Фото: Kremlin.ru

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о планах стран ЕС направить "миротворцев" на Украину цитатой из стихотворения Александра Пушкина. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она вспомнила стих "Клеветникам России".

"Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов", – сказала Симоньян.

Напомним, что в последние недели страны ЕС обсуждают возможную отправку "миротворческих сил" на Украину. В частности, такие переговоры шли втайне между Великобританией и Францией, о чем с начала марта писали СМИ. Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что разместить контингент могут в трех украинских городах – в Киеве, Одессе и Львове.

Политика

Комментарии 7

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Гость

12:57:50 17-03-2025

Не дойдут до полей России, как только пересекут польскую или иную границу и вступят на землю, так называемой Украины, там же и останутся

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Гость

12:58:04 17-03-2025

Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов --- 200 лет назад написал, ничего не меняется

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Гость

13:03:04 17-03-2025

в Киеве, Одессе и Львове -- ну то есть именно там их и не будет, он же не дурак самому цели называть

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Гость

13:05:57 17-03-2025

Армянке за мужем нужно ухаживать а не русского поэта цитировать.

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майор

13:23:19 17-03-2025

оно вроде все так и все понятно но и шапкозакидательством заниматься не надо
генерала отвечавшего за биологическую защиту которого их спецслужбы убили заменили таким же специалистом? его работу продолжили?

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Гость

21:54:50 17-03-2025

Стих Пушкина к России относился, а не к самостийной Малороссии!

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Гость

12:37:02 18-03-2025

Гость (21:54:50 17-03-2025) Стих Пушкина к России относился, а не к самостийной Малоросс... Оставьте: это спор славян между собою
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы
--- то есть в спор славян между собой они всегда вмешивались. Как и сейчас. Ничего не изменилось

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