Симоньян прокомментировала планы отправить миротворцев на Украину, процитировав Пушкина

Она вспомнила стихотворение "Клеветникам России"

17 марта 2025, 12:52, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: Kremlin.ru

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о планах стран ЕС направить "миротворцев" на Украину цитатой из стихотворения Александра Пушкина. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она вспомнила стих "Клеветникам России".

"Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов", – сказала Симоньян.

Напомним, что в последние недели страны ЕС обсуждают возможную отправку "миротворческих сил" на Украину. В частности, такие переговоры шли втайне между Великобританией и Францией, о чем с начала марта писали СМИ. Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что разместить контингент могут в трех украинских городах – в Киеве, Одессе и Львове.