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Симоньян: в московских кабинетах обсуждают ответ в случае удара Taurus по Москве

В такой ситуации РФ ничего не остается, кроме как бить по Берлину

28 мая 2025, 20:27, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru
Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Если военные бундесвера Германии будут принимать участие в ударах ВСУ немецким оружием по России, то российской армии "ничего не остается, кроме как бить по Берлину". Как рассказала в своем Telegram-канале главред RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян, об этом сейчас говорят в "московских кабинетах".

"Если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить "Таурусами" может означать только это, поскольку хохлы не могут ни их обслужить, ни ввести полетное задание), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину", – написала Симоньян.

Напомним, что 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что власти ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняли запрет на дальность для украинских ударов западным оружием. Позднее он уточнил, что решение было принято еще несколько месяцев назад.

Политика украина Германия

Комментарии 8

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Гость

20:50:49 28-05-2025

Чем дальше в лес, тем больше дров

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Гость

20:56:07 28-05-2025

Не того человека министром обороны назначили.

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Санечек

20:57:42 28-05-2025

эта мадам уже предлагала бахнуть атомную бомбу над Сибирью...

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Гость

22:09:46 28-05-2025

Армянское радио?

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ППШариков

10:02:05 29-05-2025

Бить по мирным городам, это не наш метод, а вот по военным объектам Германии в этом случае было бы полезно.

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Гость

10:02:53 29-05-2025

Пусть она уже определится - над Сибирью или над Германией. Или можно и туда, и туда?..

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Гость

10:08:38 29-05-2025

Если по Дойче вохеншау передали,что возможно немецкие военные будут бить своими ракетами по Москве (Москау),кому-то кажется странным что в ответ российские ракеты полетят на Берлин?

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Гость

12:41:36 29-05-2025

бить по Берлину -- ну чушь же, Зеленский только этого и ждет. Если будет демонтсрация по Украине всего, что есть, проблема с Западом скорее всего отпадет. Нафига им подставлять свои страны, если Украина уже все. Пока демонтрации нет, они уверены, что это блеф

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