Симоньян: в московских кабинетах обсуждают ответ в случае удара Taurus по Москве

В такой ситуации РФ ничего не остается, кроме как бить по Берлину

28 мая 2025, 20:27, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Если военные бундесвера Германии будут принимать участие в ударах ВСУ немецким оружием по России, то российской армии "ничего не остается, кроме как бить по Берлину". Как рассказала в своем Telegram-канале главред RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян, об этом сейчас говорят в "московских кабинетах".

"Если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить "Таурусами" может означать только это, поскольку хохлы не могут ни их обслужить, ни ввести полетное задание), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину", – написала Симоньян.

Напомним, что 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что власти ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняли запрет на дальность для украинских ударов западным оружием. Позднее он уточнил, что решение было принято еще несколько месяцев назад.