"Равносильно объявлению войны". Запад снял для Киева все барьеры на удары по РФ
Эксперты оценили вероятность атак германскими ракетами вглубь российской территории
28 мая 2025, 12:00, ИА Амител
Западные союзники Киева сняли ограничения на использование ВСУ дальнобойного вооружения, о чем заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. В первую очередь это касается передачи ВСУ германских ракет Taurus, от чего прежде Берлин воздерживался. При этом далеко не у всех политиков ФРГ это вызвало одобрение. Насколько опасен новый шаг Мерца, смогут ли ВСУ нанести удары вглубь России и чем ответит Москва – в материале amic.ru.
"Без году неделя канцлером, а говорит за всех"
О получении украинской стороной разрешения на использование поставляемого западными союзниками оружия для нанесения ударов вглубь территории России объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает агентство Bloomberg.
"Для оружия, поставляемого Украине, больше нет абсолютно никаких ограничений по дальности, ни от Великобритании, ни от Франции, ни от нас, ни от американцев. Это означает, что Украина может атаковать военные позиции также и в России", – заявил Мерц на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
Считается, что германские ракеты Taurus, которые прежде всего имел в виду Мерц, способны поражать цели почти на 500 км (этого достаточно, чтобы из некоторых регионов Украины нанести удар по Москве) и к тому же маневрировать в полете, уклоняясь от противоракет. Впрочем, в реальной боевой обстановке эти боеприпасы пока не использовались.
Как известно, США еще в ноябре 2024 года одобрили размещение тактических армейских ракетных систем ATACMS в приграничных с Россией районах, Великобритания в сентябре 2024-го согласовала с Киевом использование крылатых ракет Storm Shadow для поражения дальних целей. В то же время германский канцлер Шольц долгое время отказывался поставлять крылатые ракеты большой дальности Taurus, однако Мерц одобрил их использование.
Сами по себе высказывания главы германского кабмина еще ничего не значат, уверен заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.
"Кто такой Мерц? Он без году неделя является канцлером, а уже говорит от имени сразу нескольких государств, у трех из которых довольно непростые отношения с США. Этого деятеля никто не делегировал говорить подобное. Не исключено, что его просто спровоцировали на такое заявление. Не зря же потом вице-канцлер его опроверг", – поделился он своим мнением с amic.ru.
"Большинство избирателей ФРГ выбрали агрессию"
Действительно, в Берлине заявление Мерца вызвало неоднозначную реакцию. Никаких изменений по дальнобойности немецкого оружия для Украины нет, а позиция правительства осталась прежней, заявил вскоре вице-канцлер Ларс Клингбайль.
"Нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство", – приводит его высказывание ТАСС.
Однако питать иллюзии по поводу разногласий в руководстве ФРГ не стоит, убежден политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
"Канцлером Германии является Мерц, а не Клинбайль, и большинство избирателей на прошедших недавно выборах поддержали агрессивную стратегию Мерца, а не осторожную – Шольца", – написал он в своем телеграм-канале.
Можно добавить, что глава германского МИД Йоханн Вадефуль связал решение снять ограничения на дальность поставляемого Украине оружия "с нежеланием России конструктивно участвовать в переговорах о перемирии".
"У российского президента было много призывов и возможностей сесть за стол переговоров, и он отказался от них. Мы всегда четко предупреждали, что такое поведение не останется без последствий", – ультимативно заявил он в ходе встречи в Лиссабоне с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.
Германская оппозиция высказалась резко против решения главы правительства. Этот шаг равносилен объявлению войны РФ, заявила левый политик ФРГ Сара Вагенкнехт.
"Если немецкое оружие, возможно, в будущем и ракеты Taurus, поразит российские города, это будет равносильно объявлению войны Москве", – написала она на своих страницах в соцсетях.
"Мы к этому готовы"
Разрешение или его отсутствие наносить удары на какую-то дальность мало что значат, указывает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
"Если боеприпас может бить на 160–170 км или на 500 км – он полетит на это расстояние, там же никто ограничители не ставит, хвостовое оперение не меняет. Но для таких ракет нужны соответствующие носители. Для Taurus это могут быть американские самолеты F-16 или французские Rafale, базирующиеся в Польше или Румынии. Как только они появляются в украинском небе – мы бьем по ним. Когда их пытаются переместить на украинские аэродромы – мы наносим удары. Если бы ВСУ могли использовать германские ракеты – они сделали бы это", – рассказал он amic.ru.
Российская сторона была готова к такому решению западных стран, заявил RTVI глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Мы давно этот вариант просчитывали, мы к нему готовы. Ну пусть страдают дальше. Их [Украину] опять просто как лохов провели. Сказали, что надо попробовать продолжать воевать с Россией. Пусть воюют", – заявил депутат.
Он также отметил, что российским военным есть чем ответить на такое повышение ставок со стороны Берлина:
"У нас все есть. Поэтому пусть пеняют сами на себя. Сначала Украина, потом получат и все остальные, которые принимают такие идиотские решения. Это их головная боль, не наша".
Андрей Кошкин напомнил, что в арсенале западных стран сегодня имеется несколько видов дальнобойных ракет: ранее передававшиеся Киеву британские Storm Shadow, французские Scalp, хотя это практически одни и те же ракеты, производимые англо-французской компанией, однако в несколько разных модификациях.
"Считается, что радиус действия и тактико-технические характеристики ракет Taurus выше, чем у снарядов Британии и Франции. Однако там есть элементы, которые созданы американцами, и без их разрешения передача невозможна. Кроме того, сами украинские военные использовать их не смогут, а отправлять немецких специалистов весьма рискованно", – рассказал Кошкин.
Не стоит забывать, что заявления Мерца сделаны на фоне попыток Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт, этого же президент США требует от европейских лидеров, продолжает собеседник:
"Обострение ситуации, затягивание выполнения всяких требований – это сегодняшняя основа существования нынешнего киевского режима, а также руководителей Германии, Франции и Великобритании. Заявление Мерца – такой ход в противовес Соединенным Штатам. Европейские лидеры надеются, что смогут потянуть время, а Трамп начнет бороться против внутренних своих политических оппонентов, особенно в период выборов в конгресс, и его желание урегулировать украинский конфликт сойдет на нет".
"Исполнится мечта Зеленского"
Приближается не мир на Украине, а прямая война России и НАТО, так прокомментировал в своем телеграм-канале заявление Мерца политолог Сергей Марков.
По его мнению, тактика – пошаговая эскалация:
- Сначала армии НАТО начали участвовать в войне на тех территориях, которые они считают Украиной. Россия не ответила.
- Потом – удары на ближних территориях России. Россия не ответила.
- Теперь на дальних территориях. Они уверены, что Россия не ответит опять.
- Речь идет об ударах по флоту России в Новороссийске. И об ударах по Москве.
- Россия опять не ответит, если будет массированный удар формально ВСУ, а фактически армий Британии, Франции, Германии, США по Москве? И разгром черноморского флота? Ответит на этот раз.
- Ответный ракетный удар России по базам этих войск стран НАТО в Румынии, Польше и Германии становится в повестку дня. Сколько Россия еще будет терпеть эскалацию НАТО?
- Большая война опять идет в Европу. Из-за совершенно безумной политики руководства стран Европы. Они уверены, что Путин не ответит жестко. И все время его проверяют. Доиграются с огнем.
- Исполнится мечта Зеленского – большая война Европы и России.
Впрочем, использовать дальнобойные западные ракеты ВСУ будет непросто, учитывая частоту ударов ВС РФ по украинским объектам, а также наши средства ПВО, отмечает Виктор Литовкин:
"На вооружении наших имеются системы С-300, С-350, "Тор-М2" и другие, способные сбивать Taurus. Конечно, здесь играет роль человеческий фактор: если находящиеся на дежурстве военные четко выполняют свои обязанности, смотрят в оба – они засекут цель и уничтожат ее. В противном случае могут быть очень плохие последствия, если ракеты вовремя не обнаружат".
ЕС и НАТО воюют с Россией всерьез, а не понарошку, отмечает в своем телеграм-канале политолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
"И пока они уверены, что смогут нас победить. Диалог они готовы вести только в форме ультиматума", – пишет Трухачев.
12:04:28 28-05-2025
Всё идёт к третьей... Как я и писал уже несколько лет подряд...!
А теперь минусуйте.
Только помните, что я вам сказал...
12:37:48 28-05-2025
Гость (12:04:28 28-05-2025) Всё идёт к третьей... Как я и писал уже несколько лет подряд...
О Великий, как же ты был прав! А мы, недостойные, не слушали тебя!
12:44:30 28-05-2025
Гость (12:37:48 28-05-2025) О Великий, как же ты был прав! А мы, недостойные, не слу... ну ладно... ладно...
:-)
13:14:36 28-05-2025
Гость (12:37:48 28-05-2025) О Великий, как же ты был прав! А мы, недостойные, не слу... Шутки здесь не уместны ,ибо все эти наследники ,,фюрера ,,будут и дальше нагнетать и обострять обстановку вокруг Украины ,и у вы шутка Путина ,а мы ещё не начинали реально подводит к тому ,надо начинать .Ситуация весьма и весьма серьезная .
12:45:33 28-05-2025
Гость (12:04:28 28-05-2025) Всё идёт к третьей... Как я и писал уже несколько лет подряд... Вы какой по счёту в очереди в военкомат? Я сразу за вами.😁
12:54:05 28-05-2025
Кхм... (12:45:33 28-05-2025) Вы какой по счёту в очереди в военкомат? Я сразу за вами.😁... вчера был... а вас там не видел!
доме хотите отсидеться!?...
это вряд ли...
13:42:13 28-05-2025
Гость (12:54:05 28-05-2025) вчера был... а вас там не видел!доме хотите отсидеться!?... Почему только вчера, А не три года назад?
14:41:13 28-05-2025
Гость (13:42:13 28-05-2025) Почему только вчера, А не три года назад?... Не загоняйте в угол.
😁
15:33:35 28-05-2025
Гость (12:04:28 28-05-2025) Всё идёт к третьей... Как я и писал уже несколько лет подряд... Очнись полоумный, четвертый год пошел, как с мелкой страной по соседству разобраться не в состоянии. ЧЕТВЕРТЫЙ!
Намечается афганский сценарий похоже, десять лет воевать, отправлять солдат, чтобы возиться на одном месте на востоке Украины.
Вот те и третья мировая.
15:42:03 28-05-2025
Антон (15:33:35 28-05-2025) Очнись полоумный, четвертый год пошел, как с мелкой страной ...
Афган по итогам уже кажется увеселительной поездкой
19:21:30 28-05-2025
Антон (15:33:35 28-05-2025) Очнись полоумный, четвертый год пошел, как с мелкой страной ... за 10 лет в афгане потеряли 16 тысяч парней. А на СВО?
12:46:06 28-05-2025
Самому нужно в переговорах участвовать , а не бывшим министрам культуры и отдыха.
13:21:05 28-05-2025
Гость (12:46:06 28-05-2025) Самому нужно в переговорах участвовать , а не бывшим министр... Существует протокол проведения встреч на высшем уровне ,т е глав государств и эти переговоры идут в рамках которые озвучил наверняка Путин и МИД перед встречей с Украинской делегацией ,а второе с кем говорить и вести переговоры с этим клоуном Зеленским ,который нелегитимен ,а как он вел себя с Трампом ,это же стыдоба и позор .
13:03:00 28-05-2025
Сейчас уже ничему не удивлюсь. Знаю одно, что плохо будет всем, если третья мировая или, чего хуже, ядерная, не дай бог.........
13:16:24 28-05-2025
Гость (13:03:00 28-05-2025) Сейчас уже ничему не удивлюсь. Знаю одно, что плохо будет вс... Гость, Бог не управляет землёй. Ты находишься под правлением ставленников, временно правящего врага Бога. Этого врага, Бог скинул из своего царства на землю и он творит на земле всякие зверства не совмести с Божьей моралью.
16:48:18 28-05-2025
Гость (13:16:24 28-05-2025) Гость, Бог не управляет землёй. Ты находишься под правлением... А зачем он его скинул на Землю? Чо, другого места не нашлось?
17:05:45 28-05-2025
Гость (16:48:18 28-05-2025) А зачем он его скинул на Землю? Чо, другого места не нашлось... Зачем говоришь? Затем, чтобы он не мутил воду в Божьем Царстве и проверить тебя на вшивость, с кем ты, с Богом или с его врагом. Если ты этого не знаешь, то значит находишься на стороне врага Бога.
19:22:45 28-05-2025
Гость (17:05:45 28-05-2025) Зачем говоришь? Затем, чтобы он не мутил воду в Божьем Царст... а в ваши войска где записывают?
13:10:15 28-05-2025
Помню, была маленькой (конец 80-х), писала на поздравительных открытках: желаю счастья и здоровья и мирного неба над головой! (такие у меня были шаблонные фразы). Прошло столько лет, а я все еще желаю этого чистого неба! Дайте моему поколению хотя бы пару лет пожить спокойно. Я не пишу "в достатке" - материальные блага относительны. Спокойно - с возможностью прожить пару лет, не опасаясь за свое и своих близких физическое существование. Наверное, это слишком большая блажь(((
13:14:14 28-05-2025
Маша (13:10:15 28-05-2025) Помню, была маленькой (конец 80-х), писала на поздравительны... Согласен. Жить стало страшно. Никакой уверенности в завтрашнем дне.
13:21:20 28-05-2025
Маша (13:10:15 28-05-2025) Помню, была маленькой (конец 80-х), писала на поздравительны... - "Я не пишу "в достатке" - материальные блага" --- Маша, это твой ключ к разгадке, что хотят наши правители.
13:37:23 28-05-2025
Маша (13:10:15 28-05-2025) Помню, была маленькой (конец 80-х), писала на поздравительны... Это всё капитализм!!!
Капитализм - зло!...
13:50:14 28-05-2025
Чтобы постоянно не перекрывали дорогу на Косиху, нужно просто те ракеты запустить по адресу.
13:51:57 28-05-2025
"Равносильно объявлению войны" --- ну вот
13:52:47 28-05-2025
Мы давно этот вариант просчитывали, мы к нему готовы --- хочется верить
15:08:39 28-05-2025
Гость (13:52:47 28-05-2025) Мы давно этот вариант просчитывали, мы к нему готовы --- хоч... Это он про реестр повесток
15:19:28 28-05-2025
Третья мировая началась в 1945 году, сейчас она выходит на новый, более опасный, уровень.
16:36:38 28-05-2025
ППШариков (15:19:28 28-05-2025) Третья мировая началась в 1945 году, сейчас она выходит на н... лет через 500 посмотрим, какие термины приживутся. может и не вспомнит никто, как очередной индопакистанский инцедент, а может звучное имя придумают и жизнь поделится на до и после.
16:39:37 28-05-2025
Гость (16:36:38 28-05-2025) лет через 500 посмотрим, какие термины приживутся. может и н... «Жаль только — жить в эту пору "прекрасную" Уж не придётся — ни мне, ни тебе» (с)
15:29:01 28-05-2025
мое мнение, что не будет мира и дело не в том, сам Путин ведет переговоры или бывшего министра отправляет.
на западе принципиальное решение принято - нас не должно быть.
Даже если сейчас что-то типа замирят, то цель у этого всего одна - сохранить в каком-то виде хохляндию как плацдарм, и получить время на перепрофилирование производств на выпуск военной продукции.
можно делать ситроены и фольцвагены,, а можно ракеты и самолеты - уровень кооперации у них сильно выше.
подбить мобрезерв, подрастут те хахлы, которым сейчас 15-18 лет.
им нужно время на новые укреп районы и когда подготовятся, то попрут по новой.
вот для чего им нужен какой-то мир и сейчас ведут переговоры.
вот для этого сша и ес играют в доброго и злого полицейского - выигрывают время.
поэтому переговоры конечно нужно вести. пусть они ведутся, но готовиться к плохому варианту.
пысы.
события в Курской области наглядно показали. как бы оно было в 2022 году, если бы мы не ударили первыми.
в марте, край в апреле, они бы поперли.
только тогда у нас ни дронов не было, ни мобилизации, ни боевого опыта ведения и планирования действий в современных войнах
09:03:29 29-05-2025
Гость (15:29:01 28-05-2025) мое мнение, что не будет мира и дело не в том, сам Путин вед... Ты идиот ?!?!?
16:31:24 28-05-2025
Гость (15:29:01 28-05-2025) мое мнение, что не будет мира и дело не в том, сам Путин вед... лет 15 ещё назад Ноам Хомски рассказывал тактику пентагона по ослаблению потенциальных противников. суть, как в собачей стае, вожак треплет всех по очереди, чтобы место знали, друг с другом стравливает, чтобы место лидера держать. так что с одним моментом не согласен. нет цели, что "нас быть не должно". есть цель чтоб все в междуусобных сварах погрязли, в то время, как штаты на комфортных условиях тренируют армию, поднимают свою экономику и выстраивают выгодную дипломатию. наша очередь подошла после афгана и сирии. следом кто-то ещё будет, по списку. нужно держать удар и не дать себя сломать. не важно, какова будет наша политика или кто будет лидер в стране. тактика "партнеров" от этого не поменяется. будут видеть слабость - будут давать тумаков
16:54:38 28-05-2025
Гость (16:31:24 28-05-2025) лет 15 ещё назад Ноам Хомски рассказывал тактику пентагона п... ну....
им сильно понравились итоги ВМВ - продавать всем бинты и патроны.
а самим рости.
по итогу крупнейшая экономика и доллар мировая валюта.
и в этот раз над схваткой быть хотят.
трамп когда брякнул что они в обоих войнах побелили, то не сильно ошибался, потому что по факту, главные выгодоприобретатели именно они.
17:01:37 28-05-2025
Гость (16:54:38 28-05-2025) ну....им сильно понравились итоги ВМВ - продавать всем ... мир изменился.
17:10:51 28-05-2025
Пока у хохлов есть живая сила, оружие и деньги, они будут воевать. Нет иллюзий о возможности договориться.
20:00:09 28-05-2025
Клин клином вышибают!
21:10:15 28-05-2025
Гость (20:00:09 28-05-2025) Клин клином вышибают!... Можно орешков накатить. Только их надо много и сразу и не по пустым ангарам.
09:33:08 29-05-2025
Все равно будет Гитлер капут
20:32:26 02-06-2025
Меркель уж сто раз сказал, что пошутил а эти все пишут и пишут. СМИ - зло