"Равносильно объявлению войны". Запад снял для Киева все барьеры на удары по РФ

Эксперты оценили вероятность атак германскими ракетами вглубь российской территории

28 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Западные союзники Киева сняли ограничения на использование ВСУ дальнобойного вооружения, о чем заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. В первую очередь это касается передачи ВСУ германских ракет Taurus, от чего прежде Берлин воздерживался. При этом далеко не у всех политиков ФРГ это вызвало одобрение. Насколько опасен новый шаг Мерца, смогут ли ВСУ нанести удары вглубь России и чем ответит Москва – в материале amic.ru.

"Без году неделя канцлером, а говорит за всех"

О получении украинской стороной разрешения на использование поставляемого западными союзниками оружия для нанесения ударов вглубь территории России объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает агентство Bloomberg.

"Для оружия, поставляемого Украине, больше нет абсолютно никаких ограничений по дальности, ни от Великобритании, ни от Франции, ни от нас, ни от американцев. Это означает, что Украина может атаковать военные позиции также и в России", – заявил Мерц на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Считается, что германские ракеты Taurus, которые прежде всего имел в виду Мерц, способны поражать цели почти на 500 км (этого достаточно, чтобы из некоторых регионов Украины нанести удар по Москве) и к тому же маневрировать в полете, уклоняясь от противоракет. Впрочем, в реальной боевой обстановке эти боеприпасы пока не использовались.

Как известно, США еще в ноябре 2024 года одобрили размещение тактических армейских ракетных систем ATACMS в приграничных с Россией районах, Великобритания в сентябре 2024-го согласовала с Киевом использование крылатых ракет Storm Shadow для поражения дальних целей. В то же время германский канцлер Шольц долгое время отказывался поставлять крылатые ракеты большой дальности Taurus, однако Мерц одобрил их использование.

Сами по себе высказывания главы германского кабмина еще ничего не значат, уверен заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

"Кто такой Мерц? Он без году неделя является канцлером, а уже говорит от имени сразу нескольких государств, у трех из которых довольно непростые отношения с США. Этого деятеля никто не делегировал говорить подобное. Не исключено, что его просто спровоцировали на такое заявление. Не зря же потом вице-канцлер его опроверг", – поделился он своим мнением с amic.ru.

"Большинство избирателей ФРГ выбрали агрессию"

Действительно, в Берлине заявление Мерца вызвало неоднозначную реакцию. Никаких изменений по дальнобойности немецкого оружия для Украины нет, а позиция правительства осталась прежней, заявил вскоре вице-канцлер Ларс Клингбайль.

"Нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство", – приводит его высказывание ТАСС.

Однако питать иллюзии по поводу разногласий в руководстве ФРГ не стоит, убежден политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

"Канцлером Германии является Мерц, а не Клинбайль, и большинство избирателей на прошедших недавно выборах поддержали агрессивную стратегию Мерца, а не осторожную – Шольца", – написал он в своем телеграм-канале.

Можно добавить, что глава германского МИД Йоханн Вадефуль связал решение снять ограничения на дальность поставляемого Украине оружия "с нежеланием России конструктивно участвовать в переговорах о перемирии".

"У российского президента было много призывов и возможностей сесть за стол переговоров, и он отказался от них. Мы всегда четко предупреждали, что такое поведение не останется без последствий", – ультимативно заявил он в ходе встречи в Лиссабоне с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

Германская оппозиция высказалась резко против решения главы правительства. Этот шаг равносилен объявлению войны РФ, заявила левый политик ФРГ Сара Вагенкнехт.

"Если немецкое оружие, возможно, в будущем и ракеты Taurus, поразит российские города, это будет равносильно объявлению войны Москве", – написала она на своих страницах в соцсетях.

"Мы к этому готовы"

Разрешение или его отсутствие наносить удары на какую-то дальность мало что значат, указывает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Если боеприпас может бить на 160–170 км или на 500 км – он полетит на это расстояние, там же никто ограничители не ставит, хвостовое оперение не меняет. Но для таких ракет нужны соответствующие носители. Для Taurus это могут быть американские самолеты F-16 или французские Rafale, базирующиеся в Польше или Румынии. Как только они появляются в украинском небе – мы бьем по ним. Когда их пытаются переместить на украинские аэродромы – мы наносим удары. Если бы ВСУ могли использовать германские ракеты – они сделали бы это", – рассказал он amic.ru.

Российская сторона была готова к такому решению западных стран, заявил RTVI глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Мы давно этот вариант просчитывали, мы к нему готовы. Ну пусть страдают дальше. Их [Украину] опять просто как лохов провели. Сказали, что надо попробовать продолжать воевать с Россией. Пусть воюют", – заявил депутат.

Он также отметил, что российским военным есть чем ответить на такое повышение ставок со стороны Берлина:

"У нас все есть. Поэтому пусть пеняют сами на себя. Сначала Украина, потом получат и все остальные, которые принимают такие идиотские решения. Это их головная боль, не наша".

Андрей Кошкин напомнил, что в арсенале западных стран сегодня имеется несколько видов дальнобойных ракет: ранее передававшиеся Киеву британские Storm Shadow, французские Scalp, хотя это практически одни и те же ракеты, производимые англо-французской компанией, однако в несколько разных модификациях.

"Считается, что радиус действия и тактико-технические характеристики ракет Taurus выше, чем у снарядов Британии и Франции. Однако там есть элементы, которые созданы американцами, и без их разрешения передача невозможна. Кроме того, сами украинские военные использовать их не смогут, а отправлять немецких специалистов весьма рискованно", – рассказал Кошкин.

Не стоит забывать, что заявления Мерца сделаны на фоне попыток Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт, этого же президент США требует от европейских лидеров, продолжает собеседник:

"Обострение ситуации, затягивание выполнения всяких требований – это сегодняшняя основа существования нынешнего киевского режима, а также руководителей Германии, Франции и Великобритании. Заявление Мерца – такой ход в противовес Соединенным Штатам. Европейские лидеры надеются, что смогут потянуть время, а Трамп начнет бороться против внутренних своих политических оппонентов, особенно в период выборов в конгресс, и его желание урегулировать украинский конфликт сойдет на нет".

"Исполнится мечта Зеленского"

Приближается не мир на Украине, а прямая война России и НАТО, так прокомментировал в своем телеграм-канале заявление Мерца политолог Сергей Марков.

По его мнению, тактика – пошаговая эскалация:

Сначала армии НАТО начали участвовать в войне на тех территориях, которые они считают Украиной. Россия не ответила. Потом – удары на ближних территориях России. Россия не ответила. Теперь на дальних территориях. Они уверены, что Россия не ответит опять. Речь идет об ударах по флоту России в Новороссийске. И об ударах по Москве. Россия опять не ответит, если будет массированный удар формально ВСУ, а фактически армий Британии, Франции, Германии, США по Москве? И разгром черноморского флота? Ответит на этот раз. Ответный ракетный удар России по базам этих войск стран НАТО в Румынии, Польше и Германии становится в повестку дня. Сколько Россия еще будет терпеть эскалацию НАТО? Большая война опять идет в Европу. Из-за совершенно безумной политики руководства стран Европы. Они уверены, что Путин не ответит жестко. И все время его проверяют. Доиграются с огнем. Исполнится мечта Зеленского – большая война Европы и России.

Впрочем, использовать дальнобойные западные ракеты ВСУ будет непросто, учитывая частоту ударов ВС РФ по украинским объектам, а также наши средства ПВО, отмечает Виктор Литовкин:

"На вооружении наших имеются системы С-300, С-350, "Тор-М2" и другие, способные сбивать Taurus. Конечно, здесь играет роль человеческий фактор: если находящиеся на дежурстве военные четко выполняют свои обязанности, смотрят в оба – они засекут цель и уничтожат ее. В противном случае могут быть очень плохие последствия, если ракеты вовремя не обнаружат".

ЕС и НАТО воюют с Россией всерьез, а не понарошку, отмечает в своем телеграм-канале политолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.