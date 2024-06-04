Синоптик пообещала жителям Алтая умеренный июнь, дождливый июль и теплый август
Июнь будет в пределах нормы, заверила Анна Лапчик
04 июня 2024, 15:20, ИА Амител
Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик на пресс-конференции ТАСС рассказала о погоде этим летом. Ее слова приводит "Алтапресс" .
По данным специалиста, в июне среднемесячную температуру прогнозируют в пределах 15-20 градусов выше нуля, но на юге края она будет выше нормы на один градус. Осадки также будут в пределах нормы, но на западе дождей будет чуть меньше.
В июле, по предварительному прогнозу, на всей территории степного и Горного Алтая будет дождливо. В южной половине обоих регионов ожидают температуру на один градус выше нормы. Остальные части регионов обойдутся без аномалий.
В августе средний уровень осадков также будут соответствовать многолетним значениям. При этом станет тепло, на два градуса выше нормы.
15:29:18 04-06-2024
И жаркий сентябрь ...
16:42:24 04-06-2024
Гость (15:29:18 04-06-2024) И жаркий сентябрь ......
Нет, к сожалению.
15:38:27 04-06-2024
А й и хорошо написано: степной Алтай. НУ как: Республика Степной Алтай. Звучит!
16:03:54 04-06-2024
Андрей (15:38:27 04-06-2024) А й и хорошо написано: степной Алтай. НУ как: Республика Сте... Алтай должен быть один, без всяких прилагательных. А то выдумали : степной, горный... Просто Республика Алтай. Сразу всем понятно, никаой путаницы не будет.
15:40:27 04-06-2024
Вот такое хреновое лето.