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Синоптик пообещала жителям Алтая умеренный июнь, дождливый июль и теплый август

Июнь будет в пределах нормы, заверила Анна Лапчик

04 июня 2024, 15:20, ИА Амител

Солнце и трава / Фото: unsplash.com
Солнце и трава / Фото: unsplash.com

Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик на пресс-конференции ТАСС рассказала о погоде этим летом. Ее слова приводит "Алтапресс" .

По данным специалиста, в июне среднемесячную температуру прогнозируют в пределах 15-20 градусов выше нуля, но на юге края она будет выше нормы на один градус. Осадки также будут в пределах нормы, но на западе дождей будет чуть меньше.

В июле, по предварительному прогнозу, на всей территории степного и Горного Алтая будет дождливо. В южной половине обоих регионов ожидают температуру на один градус выше нормы. Остальные части регионов обойдутся без аномалий.

В августе средний уровень осадков также будут соответствовать многолетним значениям. При этом станет тепло, на два градуса выше нормы.

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Гость

15:29:18 04-06-2024

И жаркий сентябрь ...

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Гость

16:42:24 04-06-2024

Гость (15:29:18 04-06-2024) И жаркий сентябрь ......
Нет, к сожалению.

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Андрей

15:38:27 04-06-2024

А й и хорошо написано: степной Алтай. НУ как: Республика Степной Алтай. Звучит!

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Гость

16:03:54 04-06-2024

Андрей (15:38:27 04-06-2024) А й и хорошо написано: степной Алтай. НУ как: Республика Сте... Алтай должен быть один, без всяких прилагательных. А то выдумали : степной, горный... Просто Республика Алтай. Сразу всем понятно, никаой путаницы не будет.

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Гость

15:40:27 04-06-2024

Вот такое хреновое лето.

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