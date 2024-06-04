Синоптик пообещала жителям Алтая умеренный июнь, дождливый июль и теплый август

Июнь будет в пределах нормы, заверила Анна Лапчик

04 июня 2024, 15:20, ИА Амител

Солнце и трава / Фото: unsplash.com

Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик на пресс-конференции ТАСС рассказала о погоде этим летом. Ее слова приводит "Алтапресс" .

По данным специалиста, в июне среднемесячную температуру прогнозируют в пределах 15-20 градусов выше нуля, но на юге края она будет выше нормы на один градус. Осадки также будут в пределах нормы, но на западе дождей будет чуть меньше.

В июле, по предварительному прогнозу, на всей территории степного и Горного Алтая будет дождливо. В южной половине обоих регионов ожидают температуру на один градус выше нормы. Остальные части регионов обойдутся без аномалий.

В августе средний уровень осадков также будут соответствовать многолетним значениям. При этом станет тепло, на два градуса выше нормы.