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Синоптик рассказал, отчего в Алтайском крае густые туманы и когда они закончатся

Почти неделю регион накрывают плотные туманы, местами видимость ухудшается до 50 метров

05 октября 2023, 12:15, Ирина Киселева

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Сильные туманы, которые начиная с 30 сентября каждое утро окутывают Алтайский край, сохранятся ориентировочно до 11 октября. До этого времени в регионе будет стоять антициклон, для которого характерна теплая, малооблачная и практически безветренная погода. А так как почва переувлажнена, это создает благоприятные условия для возникновения туманов. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер.

"Густые туманы никак не связаны с природными катаклизмами. Температура воздуха у нас сейчас выше средних многолетних значений. При этом запасы влаги в почве местами превышены в 2,5-3 раза и она сейчас активно испаряется. Отличие температуры подстилающей поверхности относительно атмосферного воздуха ведет к образованию туманов", – объяснил эксперт.

По словам метеоролога, туманы – обычное явление для алтайской осени. Во второй декаде октября в регион придет похолодание, усилится ветер и начнутся дожди. После этого туманов уже не ожидается, заключил Александр Люцигер.

Алтайский край Погода

Комментарии 6

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Гость

12:22:33 05-10-2023

Накрыло туманной перспективой

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Элен без ребят

12:27:21 05-10-2023

туманы прекрасны

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Гость

12:37:05 05-10-2023

"придет похолодание, усилится ветер и начнутся дожди. После этого туманов уже не ожидается" Ну наконец-то.

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Гость

13:12:56 05-10-2023

Гость (12:37:05 05-10-2023) "придет похолодание, усилится ветер и начнутся дожди. После ... Будет изморозь.

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Гост

13:02:24 05-10-2023

почти как Люцифер

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Гость

14:58:06 05-10-2023

Про то, как образуются туманы в школе проходят. Просело школьное образование, множатся добоящеры.

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