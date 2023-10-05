Почти неделю регион накрывают плотные туманы, местами видимость ухудшается до 50 метров

05 октября 2023, 12:15, Ирина Киселева

Фото: amic.ru

Сильные туманы, которые начиная с 30 сентября каждое утро окутывают Алтайский край, сохранятся ориентировочно до 11 октября. До этого времени в регионе будет стоять антициклон, для которого характерна теплая, малооблачная и практически безветренная погода. А так как почва переувлажнена, это создает благоприятные условия для возникновения туманов. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер.

"Густые туманы никак не связаны с природными катаклизмами. Температура воздуха у нас сейчас выше средних многолетних значений. При этом запасы влаги в почве местами превышены в 2,5-3 раза и она сейчас активно испаряется. Отличие температуры подстилающей поверхности относительно атмосферного воздуха ведет к образованию туманов", – объяснил эксперт.

По словам метеоролога, туманы – обычное явление для алтайской осени. Во второй декаде октября в регион придет похолодание, усилится ветер и начнутся дожди. После этого туманов уже не ожидается, заключил Александр Люцигер.