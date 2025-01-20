Синоптик рассказала, сколько дней на Алтае будут трещать морозы ниже 30 градусов
Алтайский край окажется во власти арктического антициклона
20 января 2025, 16:25, ИА Амител
После затяжного периода комфортной зимней погоды в Алтайский край придет похолодание: уже вечером 22 января в регионе после оттепели столбики термометров опустятся до -5...-12°С. В ночь на 23-е число похолодание усилится до -14...-19 градусов, местами будет до -25. Такие же отметки ожидаются и днем в четверг. А в последующие трое суток морозы окрепнут еще сильнее. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"С 23 по 26 января включительно Алтайский край будет находиться во власти арктического антициклона, который принесет в регион морозы. Своего пика они достигнут 24 января: ночью преимущественно ожидается -22...-28°С, но по краю местами выхолодит до -34, днем -14...-20, местами до -25. И такие отметки сохранятся в регионе на ближайшие трое суток. Но аномальными такие морозы назвать нельзя. Это справедливо лишь тогда, когда столбики термометров опускаются ниже -35°С, и такие отметки держатся на протяжении минимум пяти дней", – рассказала Наталия Кобякова.
С 27 января в Алтайском крае морозы начнут ослабевать. По предварительному прогнозу, ночью будет от -15 до -20 градусов, а днем около -8...-15.
20:23:53 20-01-2025
похолодание в крае и барнауле
09:52:13 21-01-2025
дима егоров (20:23:53 20-01-2025) похолодание в крае и барнауле... Спасибо, кэп
11:22:17 21-01-2025
Гость (09:52:13 21-01-2025) Спасибо, кэп... )))
14:21:00 21-01-2025
мы, уже начали забывать, как выглядит настоящая Сибирская зима.Ничего.Пусть немного будет морозец.
14:23:21 21-01-2025
Екатерина. (14:21:00 21-01-2025) мы, уже начали забывать, как выглядит настоящая Сибирская зи... забыли - спите в холодильнике.
а мы ничё. полет нормальный
14:30:40 21-01-2025
Екатерина. (14:21:00 21-01-2025) мы, уже начали забывать, как выглядит настоящая Сибирская зи... Катя, последующие за морозом коммунальные аварии напомнят, что токоя сибирская зима.