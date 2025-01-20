Алтайский край окажется во власти арктического антициклона

20 января 2025, 16:25, ИА Амител

Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru

После затяжного периода комфортной зимней погоды в Алтайский край придет похолодание: уже вечером 22 января в регионе после оттепели столбики термометров опустятся до -5...-12°С. В ночь на 23-е число похолодание усилится до -14...-19 градусов, местами будет до -25. Такие же отметки ожидаются и днем в четверг. А в последующие трое суток морозы окрепнут еще сильнее. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"С 23 по 26 января включительно Алтайский край будет находиться во власти арктического антициклона, который принесет в регион морозы. Своего пика они достигнут 24 января: ночью преимущественно ожидается -22...-28°С, но по краю местами выхолодит до -34, днем -14...-20, местами до -25. И такие отметки сохранятся в регионе на ближайшие трое суток. Но аномальными такие морозы назвать нельзя. Это справедливо лишь тогда, когда столбики термометров опускаются ниже -35°С, и такие отметки держатся на протяжении минимум пяти дней", – рассказала Наталия Кобякова.

С 27 января в Алтайском крае морозы начнут ослабевать. По предварительному прогнозу, ночью будет от -15 до -20 градусов, а днем около -8...-15.