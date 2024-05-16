Отрицательные температуры наиболее вероятны в северных районах Алтайского края

16 мая 2024, 12:47, ИА Амител

Заморозки / Фото: unsplash.com/dominik hofbauer

В трех районах Алтайского края 16 мая были зафиксированы ночные заморозки. В Тальменке столбики термометров опустились до -1,7 градуса, в Камне-на-Оби – до -1,1. В Хабарах похолодало до -0,2 градуса. Вероятность ночных заморозков, как в воздухе, так и на почве, сохранится и в ночь на 17 мая, об этом amic.ru сообщили в региональном ЦГМС.

"В ночь на пятницу температура воздуха будет колебаться от -1 до +5 градусов. Отрицательные отметки при ясном небе наиболее вероятны в северных районах. В Барнауле ожидается от +1 до +3 градусов", – сообщили в Гидрометцентре.

Днем 17 мая по краю воздух прогреется от +17 до +22 градусов, а в краевой столице ожидается +17...+19.