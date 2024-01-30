Синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае в феврале

Последний месяц зимы скрасит теплое дыхание Северной Атлантики

30 января 2024, 20:30, ИА Амител

Зимнее озеро в лесу / Фото: unsplash.com

В России в этом году ожидается теплый февраль с обильными осадками. Об этом сообщает портал agroxxi.ru.

Так, последний месяц зимы будет скрашен влиянием теплого дыхания Северной Атлантики. Сейчас в атмосфере установился почти зональный перенос воздушных масс, которые подогреты Гольфстримом – температурный фон у них на 5-7 градусов выше нормы. Вместе с плюсовыми оттепелями последний зимний месяц принесет влажные снегопады, а также местами ледяные дожди.

Например, в Алтайском крае месяц начнется с повышения температуры до -1...-3 градусов. 20-градусные морозы ожидаются лишь к середине месяца и надолго они не задержатся, свидетельствуют данные goodmeteo. Вторая половина месяца порадует сравнительно теплой погодой: от -1 до -8 градусов днем и от -10 до -18 градусов по ночам. При этом будет много пасмурных дней, хоть зачастую и без снега.