НОВОСТИПогода в Барнауле

Синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае в феврале

Последний месяц зимы скрасит теплое дыхание Северной Атлантики

30 января 2024, 20:30, ИА Амител

Зимнее озеро в лесу / Фото: unsplash.com
Зимнее озеро в лесу / Фото: unsplash.com

В России в этом году ожидается теплый февраль с обильными осадками. Об этом сообщает портал agroxxi.ru.

Так, последний месяц зимы будет скрашен влиянием теплого дыхания Северной Атлантики. Сейчас в атмосфере установился почти зональный перенос воздушных масс, которые подогреты Гольфстримом – температурный фон у них на 5-7 градусов выше нормы.  Вместе с плюсовыми оттепелями последний зимний месяц принесет влажные снегопады, а также местами ледяные дожди.

Например, в Алтайском крае месяц начнется с повышения температуры до -1...-3 градусов. 20-градусные морозы ожидаются лишь к середине месяца и надолго они не задержатся, свидетельствуют данные goodmeteo. Вторая половина месяца порадует сравнительно теплой погодой: от -1 до -8 градусов днем и от -10 до -18 градусов по ночам. При этом будет много пасмурных дней, хоть зачастую и без снега.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

20:52:45 30-01-2024

Ах, предсказатели... которые на три дня даже не могут в точку попасть. Атлантика им на ушко шепнула, мол в феврале Ваш Барнаульский край тёплым опахалом накрою и ещё снежком завалю. Атлантика)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:34 31-01-2024

Гость (20:52:45 30-01-2024) Ах, предсказатели... которые на три дня даже не могут в точк... Справедливости ради: Осенью предсказывали зиму с постоянными "качелями" от + до большого минуса и прошедшие 2 месяца совпали с предварительным прогнозом

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:28 31-01-2024

Гость (20:52:45 30-01-2024) Ах, предсказатели... которые на три дня даже не могут в точк... Ну не знаю. На Алтае сейчас постоянно прогноз совпадает с реальностью

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров