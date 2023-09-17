Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае выпадет первый снег

До конца сентября ждать его не стоит

17 сентября 2023, 10:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стало известно, когда в Алтайском крае может выпасть первый снег. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на специалиста регионального Гидрометцентра Людмилу Сырых.

Она отметила, что на данный момент эксперты не ожидают выпадения снега в конце сентября. Предварительные прогнозы указывают на то, что это маловероятно.

Снег стоит ждать в начале октября. Сырых отметила, что в это время снег часто выпадает в предгорных районах края.

Постоянный снежный покров, по слова специалиста, установится гораздо позже.