Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае выпадет первый снег
До конца сентября ждать его не стоит
17 сентября 2023, 10:41, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Стало известно, когда в Алтайском крае может выпасть первый снег. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на специалиста регионального Гидрометцентра Людмилу Сырых.
Она отметила, что на данный момент эксперты не ожидают выпадения снега в конце сентября. Предварительные прогнозы указывают на то, что это маловероятно.
Снег стоит ждать в начале октября. Сырых отметила, что в это время снег часто выпадает в предгорных районах края.
Постоянный снежный покров, по слова специалиста, установится гораздо позже.
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