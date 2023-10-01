Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 1 октября

Местами похолодает до +9 градусов

01 октября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прохладная и сырая погода будет в Алтайском крае днем 1 октября, а утром будет туман, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в светлое время суток составит +9...+14 градусов, местами пройдут небольшие, по юго-востоку местами умеренные дожди. Ветер подует северный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле термометры покажут до 12 градусов тепла. Преимущественно без осадков, в конце дня небольшой дождь. Скорость ветра – до 8 метров в секунду.