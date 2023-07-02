Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 2 июля
Местами по региону прогнозируются кратковременные дожди и грозы
02 июля 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Теплая погода с осадками и порывистым ветром будет в Алтайском крае днем 2 июля, сообщили в региональном Гидрометцентре.
По данным синоптиков, по краю температура воздуха составит +23...+28 градусов, в Барнауле – до +25.
В северо-восточных районах местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. В столице – преимущественно без осадков.
Ветер подует северный, 3-8 м/с, местами по региону порывы до 14 м/с.
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