Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 27 июня
Ожидаются грозы и шквалистый ветер
27 июня 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае днем во вторник, 27 июня, будет жарко, ветрено и дождливо.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер подует южный, 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с, а при грозах будут шквалы до 24 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +25...+27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 12 м/с.
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