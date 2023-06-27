Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 27 июня

Ожидаются грозы и шквалистый ветер

27 июня 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днем во вторник, 27 июня, будет жарко, ветрено и дождливо.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер подует южный, 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с, а при грозах будут шквалы до 24 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +25...+27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 12 м/с.