По предварительной информации, воздух охладится лишь до -7 градусов

13 января 2025, 12:32, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, крещенских морозов под -30 градусов в Алтайском крае не ожидается. По данным Gismeteo, 19 января в Барнауле будет около -4 градусов днем и до -7 градусов ночью.

Эту информацию подтвердили и в краевом Гидрометцентре. Как сообщает "КП-Барнаул", с 12 по 15 января Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона, однако погода еще может измениться.

"Если воздушный поток с Арктики начнет поступать внутрь континента, то тогда, может быть, действительно будут 30-градусные морозы. А если его перекроют западные воздушные потоки, то есть если не произойдет перестройки с Арктики, то тогда морозов у нас не будет", – отметила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Кроме крещенских морозов, по "народному календарю" бывают и рождественские. В этом году их также не было.