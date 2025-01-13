Синоптики рассказали, ожидаются ли крещенские морозы в Алтайском крае
По предварительной информации, воздух охладится лишь до -7 градусов
13 января 2025, 12:32, ИА Амител
Согласно предварительным прогнозам синоптиков, крещенских морозов под -30 градусов в Алтайском крае не ожидается. По данным Gismeteo, 19 января в Барнауле будет около -4 градусов днем и до -7 градусов ночью.
Эту информацию подтвердили и в краевом Гидрометцентре. Как сообщает "КП-Барнаул", с 12 по 15 января Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона, однако погода еще может измениться.
"Если воздушный поток с Арктики начнет поступать внутрь континента, то тогда, может быть, действительно будут 30-градусные морозы. А если его перекроют западные воздушные потоки, то есть если не произойдет перестройки с Арктики, то тогда морозов у нас не будет", – отметила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Кроме крещенских морозов, по "народному календарю" бывают и рождественские. В этом году их также не было.
12:45:09 13-01-2025
Всё ясно, может будут морозы, а может нет👍😎
18:59:19 13-01-2025
Сергей (12:45:09 13-01-2025) Всё ясно, может будут морозы, а может нет👍😎... Скорее всего да, но если нет, то нет!
22:58:43 13-01-2025
23 января лютый мороз будет.