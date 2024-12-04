Синяки на теле. Жительница Барнаула рассказала о загадочной смерти дяди в "Рубиконе"

По словам Юлии Казаковой, мужчину перевели туда из барнаульского дома престарелых по непонятной причине, а в августе он умер

04 декабря 2024, 13:20, ИА Амител

Рука пожилого мужчины / Фото: unsplash.com / michael schaffler

Жительница Барнаула Юлия Казакова рассказала о смерти своего дяди во время нахождения в частном соццентре "Рубикон" в Калистратихе, где в результате отравления умерли уже семь постояльцев. Как сообщает "Банкфакс", женщина утверждает, что пожилой мужчина оказался там без ведома родных, скончался от легочного кровотечения, а его банковская карта, на которую приходила пенсия, пропала.

По словам Казаковой, ее 72-летний дядя Дмитрий Петров умер при загадочных обстоятельствах в августе. В молодости он работал на золотодобыче на Севере, а после выхода на пенсию некоторое время жил у ее сестры в Республике Алтай. Когда женщина заболела сама и не смогла ухаживать за пенсионером, то его направили в дом престарелых в Горно-Алтайске.

Там мужчина жил до 2023 года. После этого Петров уехал – якобы по собственному желанию. Казакова считает, что пенсионера могли попросить покинуть дом престарелых, поскольку он был "социально активным".

"Он слишком много совал нос в то, куда уходят деньги, как что функционирует. Вот эти моменты его сильно тревожили. Он писал в газеты, он ездил в Москву, обращался в прокуратуру. Один такой центр в Горно-Алтайске он растребушил. Там многих поувольняли, полетели головы после того, что он раскопал", – рассказала она.

В результате ее дядя отправился в Барнаул, где его определили в частный дом престарелых. Им оказался соццентр "Рэмели" на бульваре 9 Января. Родные навещали Петрова и оплачивали его проживание, но в один момент он перестал выходить на связь. В "Рэмели" заявили, что перевели пенсионера в другой соццентр – в Калманском районе, однако причин такого решения не объяснили. Им оказался "Рубикон".

"Папа начал его искать, но не нашел в итоге, пока он [дядя] сам не позвонил ему и не сказал: "Я нахожусь в какой-то деревне. Заберите меня отсюда". Это было буквально в течение месяца. В конце июля они его туда отправили", – рассказала племянница.

В августе родных оповестили о смерти мужчины. Казакова утверждает, что странности продолжились и после того, как они приехали забирать тело. Пенсионную карту в учреждении им якобы не отдали, а во время осмотра документов в паспорте лежала посторонняя банковская карта. Женщина предполагает, что карточку могли забрать сотрудники соццентра, поскольку в силу возраста мужчина не мог снимать средства в банках, в результате чего руководство имело возможность распоряжаться деньгами Петрова.

Согласно справке о смерти, пенсионер скончался от легочного кровотечения и рака нижней доли легкого. При этом Казакова считает, что у дяди не могло быть такого диагноза: из-за проблем с сердцем он часто обследовался у врачей. Кроме того, на теле были обнаружены ссадины и синяки: на затылке и руках. В "Рубиконе" говорили, что они могли появиться из-за падения мужчины, которое случилось, когда он стал захлебываться кровью.

Также Казакова сообщила, что в правоохранительные органы ее семья заявление пока не писала, однако отметила, что по поводу этой ситуации обратилась на федеральные телеканалы.

Напомним, что 28 ноября Следком и прокуратура Алтайского края сообщили о массовом заболевании в "Рубиконе", а 30 ноября его руководителя арестовали на два месяца по обвинению в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. В общей сложности погибли уже семь постояльцев. У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит.