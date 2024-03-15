Система ДЭГ не справилась с нагрузками и перешла в режим электронной очереди
Гражданам рекомендуют подождать несколько минут или проголосовать ночью
15 марта 2024, 14:30, ИА Амител
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не справилась с нагрузкой и предлагает "зайти позже" желающим отдать голос за одного из кандидатов в президенты России.
В некоторых соцсетях заявили, что сама система сломалась. Однако, как пояснили в Telegram-канале "Война с фейками", система ДЭГ работает, просто она достигла пиковых нагрузок из-за большого количества желающих проголосовать.
"Система ДЭГ временно перешла в режим электронной очереди. Время ожидания для пользователя при таком алгоритме работы, как правило, не превышает нескольких минут", – говорится в сообщении.
Пользователям рекомендуют подождать несколько минут или проголосовать позже, например, ночью.
Стоит отметить, что пиковые нагрузки начались, когда к голосованию подключились жители из всех часовых поясов России. Кроме того, на этих выборах большое количество граждан голосуют именно дистанционно. В частности, в Алтайском крае почти 16% избирателей проголосуют с помощью ДЭГ, это 276 808 человек.
14:38:06 15-03-2024
Ну неудивительно, столько иностранного ПО в этой системе.
14:52:29 15-03-2024
гость (14:38:06 15-03-2024) Ну неудивительно, столько иностранного ПО в этой системе.... Я вам больше скажу, компуктеры эти ваши тоже не скрепные, не россиянами придуманы. Да и сделаны не у нас. И сами интернеты тоже врагами придуманы. Интересно другое - что вы делаете во вражеском интернете, сидя за нерусским компьютером с кучей иностранного ПО? Оно ж вам навредит. Бегите! В лес, подальше. И вражеский телефон по дороге выкиньте, а то мало ли.
05:39:01 16-03-2024
Гость (14:52:29 15-03-2024) Я вам больше скажу, компуктеры эти ваши тоже не скрепные, не... Я тебе больше скажу. Колесо, бумагу и ещё много чего не твои либерастики придумали. Требуй от них отказаться от всего этого или пусть каются. Меняй методичку.
15:16:50 15-03-2024
до 8-00 по мск все работало исправно. Потом "Москва проснулась"
17:33:57 15-03-2024
Система не работает. Битый час пытаюсь проголосовать. Выдаёт всевозможные ответы. На всякий случай заскринила целую папку вариантов. Самое забавное - это Техническая ошибка, перейдите на главную страницу. Перешла. Пишет теперь, что нет возможности голосования, зайдите с того же браузера/устройства, а я через них и захожу, но бесконечно разные ошибки и "система находится под нагрузкой", просит ввести смс-код, а его некуда вводить - страница не загружается целиком. Звоню в службу поддержки, а там занято постоянно. Весело
17:59:58 15-03-2024
Гость (17:33:57 15-03-2024) Система не работает. Битый час пытаюсь проголосовать. Выдаёт... такая же ситуация, а говорили будет очень легко и удобно
17:38:03 15-03-2024
"Пользователям рекомендуют подождать несколько минут или проголосовать позже, например, НОЧЬЮ". - ну очень удобно!
18:01:16 15-03-2024
и на участке не проголосовать!
18:26:55 15-03-2024
Не пойму - что , зачем понтуетесь?
Ну не вывезла система нагрузки. Завтра утром встань и за чаем спокойно голосни, если ночью не хочешь.
В обед спокойно- пока чай завариваался, проголосовал без всяких проблем.
Домой едем после работы- пробки на дорогах. Потому что всем надо. С голосованием так же- именно в это время надо всем? Не выходит- всё равно лезть, систему грузить. Для чего? От этого жизнь зависит?
18:28:45 15-03-2024
В 11-50 местного всё прекрасно работало
18:33:18 15-03-2024
Худший результат. это потеря голоса. На этапе "шифрования" выдала ошибку и перевела на главную страницу. После чего, любые попытки заканчиваются сообщением, что бюллетень уже выдан в другом браузере или на другом устройстве. А я даже со страницы не уходил. И шансов проголосовать уже нет. В оффлайн нельзя, а онлайн - всё. И все это на фоне уверенных заявлений. Минцифры, что все работает в штатном режиме. Иосиф Виссарионович, Вас так не хватает!
21:48:07 15-03-2024
Гость (18:33:18 15-03-2024) Худший результат. это потеря голоса. На этапе "шифрования" в... тоже самое. Убив полдня дозвонилась в техподдержку, сказали почистить кэш и зайти инкогнито. И? Тоже самое осталось, прогресс называется. Никчемная техподдержка меня лишила права выполнить свой гражданский долг. Больше звонить не собираюсь и так вымотала все нервы.
23:21:47 15-03-2024
Доступ к бюллетеням дистанционного электронного голосования был получен в другом браузере или на другом устройстве. Вернитесь на устройство, на котором впервые получили бюллетени и продолжите процесс с него»
08:01:33 16-03-2024
Не знаю как у вас - я вчера в обед спокойно зашел, все быстро прогрузилось, тупняк был на первой странице когда должен был прийти смс-код, минуту ждал, потом все корректно отработало. Есть же понятие пиковых нагрузок, вопрос не злоумышленниках, а вопрос тупо в каналах связи и возможностях серверов обрабатывать запросы.
12:58:09 16-03-2024
Голосуйте до 11 пока Москва спит. У меня легко всё прошло в пятницу утром.
13:34:59 16-03-2024
Проголосовала без проблем вчера с рабочего компа, коллеги так же, вообще не понимаю паники.
19:07:59 16-03-2024
Доступ к бюллетеням дистанционного электронного голосования был получен в другом браузере или на другом устройстве. Вернитесь на устройство, на котором впервые получили бюллетени и продолжите процесс с него. Все попытки не увенчались успехом.
22:30:43 16-03-2024
У меня тоже: Доступ к бюллетеням дистанционного электронного голосования был получен в другом браузере или на другом устройстве. Вернитесь на устройство, на котором впервые получили бюллетени и продолжите процесс с него.
23:20:10 16-03-2024
со вчерашнего утра ДЭГ ВЫДАЕТ "Доступ к бюллетеням дистанционного электронного голосования был получен в другом браузере или на другом устройстве. Вернитесь на устройство, на котором впервые получили бюллетени и продолжите процесс с него". А я на этом устройстве получала бюллетень
10:05:51 17-03-2024
Короче, перехожу в Госуслугах в раздел ДЭГ- система опять требует авторизации. Ввожу правильный логин и пароль - пишет не правильный пароль. Пробую восстановить- не приходят коды восстановления, хотя я в ЛК и не выходил из него. Пишу в поддержку МТС- пишут проблема не в них, прислали тестовое сообщение- пришло мгновенно. В поддержке госуслуг- спустя сутки появился какой то Егор, который теперь будет изучать материалы моего обращения. В то время как срок голосование сегодня истекает. Нечего сказать- круто государство обеспечивает мое конституционное право. Понятно уже, куда мой голос уйдет. Сволочи.
13:06:36 17-03-2024
У меня та же история у мужа! Я проголосовала, а он не может 3 день!
19:00:47 17-03-2024
Три дня не могу проголосовать. Звонила на горячую линию , обещали помочь через три часа. Уже день подходит к концу . а ничего не изменилось. Через час закончится голосование. Вот и проголосовала. Хотя могла после работы ещё в пятницу спокойно проголосовать на участке, но на работе добровольно принудительно заставили голосовать дег.
19:53:13 17-03-2024
Пошла на участок сегодня в 18 часов, в зале была одна, красота. Когда выходила, навстречу мне пара. На крыльце ещё двое подтянулись. Никакой очереди, никакого беспокойства. Тем более, погода хорошая, прогулялась.