Жителей Алтайского края призвали не вестись на фейки в дни выборов президента
Доверять следует только официальным сообщениям
15 марта 2024, 08:10, ИА Амител
Правительство Алтайского края призвало жителей региона быть бдительными в дни выборов президента 15-17 марта из-за возможных фейков и провокаций, связанных с международной обстановкой.
"Органы правопорядка Алтайского края приведены в готовность, уже работают в усиленном режиме. В то же время от всех нас потребуется особая бдительность. Выборы и все, что с ними связано, – благодатная почва для распространения дезинформации и фейков, активно распространяемых из-за рубежа", – предупредили в правительстве.
В случае появления сомнительной и пугающей информации в чатах и интернете следует сохранять спокойствие и не пересылать такие сообщения. Доверять нужно только официальным источникам.
Выборы президента проходят по всей стране с 15 по 17 марта – в пятницу, субботу и воскресенье. В числе кандидатов четыре человека: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
08:32:57 15-03-2024
Правительство Алтайского края, призовите, пожалуйста, жителей Алтайского края не вестись вообще на любые фейки (подделки по русски). Доверять только официальным источникам или самим перепроверять любую полученную информацию и относится к ней критически.
08:55:04 15-03-2024
Гость (08:32:57 15-03-2024) Правительство Алтайского края, призовите, пожалуйста, жителе... Безграмотные дилетанты
09:32:53 15-03-2024
Гость (08:32:57 15-03-2024) Правительство Алтайского края, призовите, пожалуйста, жителе... Доверять только официальным источникам. Хе-хе...
08:33:56 15-03-2024
К чему они готовятся, странные предупреждения.
08:42:21 15-03-2024
Вот например: двузначная инфляция и нищенские пенсии - это фейки. А рекордный рост доходов и первая экономика в Европе - это официальная информация.
Очень тонкая грань здесь
11:33:43 15-03-2024
Гость (08:42:21 15-03-2024) Вот например: двузначная инфляция и нищенские пенсии - это ... Пять лет тому назад у меня пенсия, если ее перевести на проклятые доллары была больше, чем сейчас, хотя ее все эти годы индексировали, индексировали и индексировали.
08:55:06 15-03-2024
Ни подскажите где официальные сообщения можно найти в то время когда все постоянно врут и обманывают народ
09:03:56 15-03-2024
Серж (08:55:06 15-03-2024) Ни подскажите где официальные сообщения можно найти в то вре... не надо путать официальные сообщения и правдивые сообщения.. это разные вещи)))
09:49:00 15-03-2024
Как вариант, можно не доверять никому, есть такое право. Поступать руководствуясь логикой. Сейчас же даже ходить туда не надо, можно дома кнопку нажать
11:02:25 15-03-2024
Один официальный источник обещал не поднимать пенсионный возраст, не переписывать конституцию ... . Мы тока из этого источника и черпаем.
11:55:51 15-03-2024
гость (09:40:11 15-03-2024) Да пофигу всё ,мы с вами лишь мелочь и ничего не сделаем хот... Онекдот про говорящую лошадь на ум приходит, после вашего рассказа. -"ну ни смогла я, ни смогла )))"...
12:28:06 15-03-2024
А чё эт ваще такое, фейки?