Днем 22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по штабу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. В результате историческое здание, расположенное в центре города, оказалось повреждено. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия пропал без вести один военнослужащий.
Рассказываем все, что об атаке ВСУ на город известно на данный момент.
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Информация от официальных лиц
Первым данные о ракетном ударе подтвердил губернатор города Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале в 13:20 мск он заявил, что в штаб попала ракета. Еще один обломок сбитого боеприпаса также упал возле театра Луначарского. В здании штаба ЧФ начался пожар. В городе объявили ракетную опасность.
Люди, которые находились в момент удара на улице, не пострадали, подчеркивал губернатор. Гражданская инфраструктура вокруг штаба флота также не получила повреждений. Ударная волна выбила стекла в десяти жилых домах. Вице-губернатору Евгению Горлову поручили подсчитать ущерб и устранить повреждения. Остеклением занялись в тот же день.
Горожан попросили не выезжать в центр Севастополя и не выходить из зданий, а при звуках сирены проследовать в укрытия. Через час власти дали отбой ракетной и авиационной опасности, однако дороги в центральной части города остались перекрыты. Кроме того, в домах и учреждениях по центральному кольцу отключили газоснабжение и электричество, а также снизили напор воды – она была нужна огнеборцам для ликвидации пожара.
На время мероприятий по уборке частей сбитой ракеты жителей проспекта Нахимова попросили покинуть свои дома. При транспортировке остатков боеприпаса в городе также перекрыли некоторые дороги, попросив водителей воздержаться от движения. Мероприятия по перемещению обломков завершились ближе к 20 часам. Уничтожили остатки ракеты около 21:00 на полигоне в районе Кара-Кобы.
Справиться с пламенем в штабе ЧФ удалось ближе к ночи – губернатор сообщил о локализации огня в 21:25 мск. Параллельно с этим шла не менее важная часть работы спасателей – проливка участков здания и разбор поврежденных конструкций.
Министерство обороны РФ также подтвердило информацию об атаке. Пресс-служба ведомства в Telegram-канале заявила, что в ходе отражения ракетной атаки средства ПВО сбили пять ракет.
Сначала министерство сообщило о гибели одного военнослужащего, однако позднее уточнило, что он считается пропавшим без вести.
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Фейки, сопровождавшие атаку
После ракетного удара в Telegram-каналах стала распространяться информация, что еще одна ракета якобы атаковала инфраструктуру в Бахчисарайском районе. В соцсетях очевидцы опубликовали кадры дыма. Слухи опроверг советник главы Крыма Олег Крючков. В своем Telegram-канале он назвал их "фейками и вбросами".
"В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует", – написал он. После некоторые каналы сообщили о новых взрывах в Севастополе. Стал распространяться фейк, что еще один удар нанесли по ТЭЦ. Информацию опроверг Развожаев. Он отметил, что "украинские паблики" снова попытались посеять панику среди горожан, а также призвал доверять только официальным источникам.
3
В ударе использовали британские ракеты и Су-24
Атака по штабу ЧФ была проведена с помощью британских ракет Storm Shadow. Сначала об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Черноморском флоте. По информации издания, в ракетном ударе применили два украинских Су-24, которые оснастили этими боеприпасами.
Позднее телеканал Sky News также сообщил, что Storm Shadow использовались ВСУ для атаки. Они получили эту информацию от анонимного представителя Воздушных сил ВСУ.
Использование украинской авиации в ударе подтвердили и представители Киева. Командующий ВВС ВСУ Николай Олещук, комментируя происшествие, поблагодарил украинских пилотов, сообщала "Лента.ру".
4
Самолет-разведчик США был возле Крыма
Незадолго до атаки неподалеку от Крыма заметили патрульный противолодочный разведывательной самолет ВВС США. Как писала "Лента.ру" со ссылкой на данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar, Boeing P-8A Poseidon приближался к острову в момент атаки ВСУ на расстояние около 300 км.
Воздушное судно со скрытым позывным вылетело с базы НАТО Сигонелла на Сицилии. После оно пересекло территорию Греции, Болгарии и около 12:00 мск достигло Черного моря. После этого самолет-разведчик курсировал в районе прибрежной зоны Румынии, а также вылетал в сторону Крыма.
В момент атаки ВСУ воздушное судно продолжало кружить в указанном районе, лишь спустя полчаса проследовав в обратном направлении.
Также, за несколько часов до украинской атаки, неподалеку от полуострова пролетал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. Воздушное судно с позывным FORTE11 также вылетело из Италии и в течение восьми часов, с 02:00 до 10:30 мск, летал возле Крыма и Кубани.
5
Это первая атака ВСУ по штабу ЧФ?
Нет, попытки "достать" военный объект уже были. Сам штаб расположен в центре Севастополя возле множества гражданских объектов. Киев пытался атаковать его летом 2022 года. В июле ВСУ попытались ударить по зданию беспилотником. Губернатор Развожаев тогда рассказывал, что в результате атаки ранения получили пять сотрудников, а в здании выбило окна. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, никто не погиб.
Вторая попытка атаковать объект произошла в августе. Развожаев сообщал, что дрон попал в крышу здания. Сбить его не удалось из-за низкой высоты полета, хотя над бухтой "работали стрелковым оружием".
07:01:13 23-09-2023
Абсолютно по *** чем попали . Главный вопрос- ПОЧЕМУ попали ???
07:35:17 23-09-2023
Что дальше?
07:48:32 23-09-2023
А кто-нибудь из зна.щих людей может сказать, насколько трудно ликвидировать пути доставки вооружения на Украину.
11:40:25 23-09-2023
Запретить импорт всего английского, рэнджроверов, миникуперов всяких. Запретить экспорт им всего. У них битум, например, почти весь из РФ до сих пор.
12:56:43 23-09-2023
Гость (11:40:25 23-09-2023) Запретить импорт всего английского, рэнджроверов, миникуперо... Вы сами можете не покупать импортную продукцию, если есть выбор. Не будет спроса - ввоз импорта уменьшится.
13:48:57 23-09-2023
Гость (11:40:25 23-09-2023) Запретить импорт всего английского, рэнджроверов, миникуперо... это чей надо битум, не замай!!
13:48:18 23-09-2023
минобороны скромно молчит о последствиях удара. Значит последствия серъезные.
18:58:17 23-09-2023
Пора за подобные преступные пропуски врага расстреливать на месте всех виновных сверху до низу.