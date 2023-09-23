По данным Минобороны РФ, в результате происшествия пропал без вести один военнослужащий

23 сентября 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Днем 22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по штабу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. В результате историческое здание, расположенное в центре города, оказалось повреждено. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия пропал без вести один военнослужащий.

Рассказываем все, что об атаке ВСУ на город известно на данный момент.

1 Информация от официальных лиц Первым данные о ракетном ударе подтвердил губернатор города Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале в 13:20 мск он заявил, что в штаб попала ракета. Еще один обломок сбитого боеприпаса также упал возле театра Луначарского. В здании штаба ЧФ начался пожар. В городе объявили ракетную опасность. Люди, которые находились в момент удара на улице, не пострадали, подчеркивал губернатор. Гражданская инфраструктура вокруг штаба флота также не получила повреждений. Ударная волна выбила стекла в десяти жилых домах. Вице-губернатору Евгению Горлову поручили подсчитать ущерб и устранить повреждения. Остеклением занялись в тот же день. Горожан попросили не выезжать в центр Севастополя и не выходить из зданий, а при звуках сирены проследовать в укрытия. Через час власти дали отбой ракетной и авиационной опасности, однако дороги в центральной части города остались перекрыты. Кроме того, в домах и учреждениях по центральному кольцу отключили газоснабжение и электричество, а также снизили напор воды – она была нужна огнеборцам для ликвидации пожара. На время мероприятий по уборке частей сбитой ракеты жителей проспекта Нахимова попросили покинуть свои дома. При транспортировке остатков боеприпаса в городе также перекрыли некоторые дороги, попросив водителей воздержаться от движения. Мероприятия по перемещению обломков завершились ближе к 20 часам. Уничтожили остатки ракеты около 21:00 на полигоне в районе Кара-Кобы. Справиться с пламенем в штабе ЧФ удалось ближе к ночи – губернатор сообщил о локализации огня в 21:25 мск. Параллельно с этим шла не менее важная часть работы спасателей – проливка участков здания и разбор поврежденных конструкций. Министерство обороны РФ также подтвердило информацию об атаке. Пресс-служба ведомства в Telegram-канале заявила, что в ходе отражения ракетной атаки средства ПВО сбили пять ракет. Сначала министерство сообщило о гибели одного военнослужащего, однако позднее уточнило, что он считается пропавшим без вести.

2 Фейки, сопровождавшие атаку После ракетного удара в Telegram-каналах стала распространяться информация, что еще одна ракета якобы атаковала инфраструктуру в Бахчисарайском районе. В соцсетях очевидцы опубликовали кадры дыма. Слухи опроверг советник главы Крыма Олег Крючков. В своем Telegram-канале он назвал их "фейками и вбросами". "В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует", – написал он. После некоторые каналы сообщили о новых взрывах в Севастополе. Стал распространяться фейк, что еще один удар нанесли по ТЭЦ. Информацию После некоторые каналы сообщили о новых взрывах в Севастополе. Стал распространяться фейк, что еще один удар нанесли по ТЭЦ. Информацию опроверг Развожаев. Он отметил, что "украинские паблики" снова попытались посеять панику среди горожан, а также призвал доверять только официальным источникам.

3 В ударе использовали британские ракеты и Су-24 Атака по штабу ЧФ была проведена с помощью британских ракет Storm Shadow. Сначала об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Черноморском флоте. По информации издания, в ракетном ударе применили два украинских Су-24, которые оснастили этими боеприпасами. Позднее телеканал Sky News также сообщил, что Storm Shadow использовались ВСУ для атаки. Они получили эту информацию от анонимного представителя Воздушных сил ВСУ. Использование украинской авиации в ударе подтвердили и представители Киева. Командующий ВВС ВСУ Николай Олещук, комментируя происшествие, поблагодарил украинских пилотов, сообщала "Лента.ру"

4 Самолет-разведчик США был возле Крыма Незадолго до атаки неподалеку от Крыма заметили патрульный противолодочный разведывательной самолет ВВС США. Как писала "Лента.ру" со ссылкой на данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar, Boeing P-8A Poseidon приближался к острову в момент атаки ВСУ на расстояние около 300 км. Воздушное судно со скрытым позывным вылетело с базы НАТО Сигонелла на Сицилии. После оно пересекло территорию Греции, Болгарии и около 12:00 мск достигло Черного моря. После этого самолет-разведчик курсировал в районе прибрежной зоны Румынии, а также вылетал в сторону Крыма. В момент атаки ВСУ воздушное судно продолжало кружить в указанном районе, лишь спустя полчаса проследовав в обратном направлении. Также, за несколько часов до украинской атаки, неподалеку от полуострова пролетал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. Воздушное судно с позывным FORTE11 также вылетело из Италии и в течение восьми часов, с 02:00 до 10:30 мск, летал возле Крыма и Кубани.