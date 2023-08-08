Системы жизнеобеспечения могут выйти из строя в Сибири

Влияние на их работоспособность оказывают погодные условия

08 августа 2023, 09:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В нескольких регионах России из-за погодных условий могут выйти из строя системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые МЧС России рассказали о том, что может быть нарушена работа систем, связанных с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов.

Предупреждение актуально сразу для нескольких регионов России, среди которых Сибирь и Алтай.

Причиной для отключения электроники могут стать сильный ветер и проливные дожди.