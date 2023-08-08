Системы жизнеобеспечения могут выйти из строя в Сибири
Влияние на их работоспособность оказывают погодные условия
08 августа 2023, 09:52, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В нескольких регионах России из-за погодных условий могут выйти из строя системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает ТАСС.
Ученые МЧС России рассказали о том, что может быть нарушена работа систем, связанных с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов.
Предупреждение актуально сразу для нескольких регионов России, среди которых Сибирь и Алтай.
Причиной для отключения электроники могут стать сильный ветер и проливные дожди.
09:57:44 08-08-2023
а человеческим языком можете изъясняться ?
10:16:12 08-08-2023
Гость (09:57:44 08-08-2023) а человеческим языком можете изъясняться ?... Действительно, ВСЁ туманно!!!!!!!! Продолжаем пугать народ????????????????
10:19:28 08-08-2023
для нескольких регионов России, среди которых Сибирь и Алтай. ---------- Ээээ... Простите великодушно... А Алтай разве не в Сибири? И Сибирь разве регион РФ?
11:11:45 08-08-2023
В некоторых регионах Евро по 106 рублей и такие угрозы жизнеобеспечению даже в новости не попадают
13:16:36 08-08-2023
Из строя может выйти что угодно, а может и не выйти :)