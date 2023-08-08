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Системы жизнеобеспечения могут выйти из строя в Сибири

Влияние на их работоспособность оказывают погодные условия

08 августа 2023, 09:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В нескольких регионах России из-за погодных условий могут выйти из строя системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые МЧС России рассказали о том, что может быть нарушена работа систем, связанных с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов.

Предупреждение актуально сразу для нескольких регионов России, среди которых Сибирь и Алтай. 

Причиной для отключения электроники могут стать сильный ветер и проливные дожди.

Алтайский край

Комментарии 5

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Гость

09:57:44 08-08-2023

а человеческим языком можете изъясняться ?

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Гость

10:16:12 08-08-2023

Гость (09:57:44 08-08-2023) а человеческим языком можете изъясняться ?... Действительно, ВСЁ туманно!!!!!!!! Продолжаем пугать народ????????????????

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Гость

10:19:28 08-08-2023

для нескольких регионов России, среди которых Сибирь и Алтай. ---------- Ээээ... Простите великодушно... А Алтай разве не в Сибири? И Сибирь разве регион РФ?

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Гость

11:11:45 08-08-2023

В некоторых регионах Евро по 106 рублей и такие угрозы жизнеобеспечению даже в новости не попадают

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Гость

13:16:36 08-08-2023

Из строя может выйти что угодно, а может и не выйти :)

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