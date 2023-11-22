Ситуация непростая. Эксперт ЦБ о том, как жители края "набирают" ипотечные кредиты
Почему, несмотря на рост ключевой ставки, жители края продолжают брать ипотеку и как это влияет на ситуацию на рынке недвижимости в регионе
22 ноября 2023, 16:03, ИА Амител
За девять месяцев 2023 года жители Алтайского края набрали ипотечных кредитов почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала Светлана Шишкина, начальник экономического отдела Отделения Барнаул Банка России, отметив, что "ситуация непростая".
По ее словам, с января по сентябрь текущего года наши земляки получили порядка 22 тысяч ипотечных кредитов. В 2022 году показатели за этот период были ниже – порядка 13 тысяч кредитов.
Светлана Шишкина пояснила, почему, несмотря на рост ключевой ставки, жители края продолжают брать ипотеку и как это влияет на ситуацию на рынке недвижимости в регионе. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, смотрите видео.
Также поговорили о том, какие потери собирается уменьшить Банк России за счет повышения ключевой ставки, что будет с инфляцией в стране и стоит ли ждать девальвации. Обсудили внедрение цифрового рубля и то, насколько он будет защищен от мошенников. Выяснили и то, как будет работать механизм кредитных каникул 1 января 2024 года.
Полную версию "Переговорки" смотрите 23 ноября на портале amic.ru.
16:24:34 22-11-2023
Многие покупают недвижимость через ипотеку с "фантазией " продать её с обременением, но дороже с целью поиметь доход - однако рынок жилья меняется и продажи снижаются и много людей да и банков пострадают "пузырь надулся" все ждут "иголку" и ....."бум"...Такое уже бывало и не только в РФ....
16:57:57 22-11-2023
гость (16:24:34 22-11-2023) Многие покупают недвижимость через ипотеку с "фантазией " пр... Никогда такого не будет! Квартиры будут дорожать ежедневно и всегда!!!!!! В любой ситуации! Гарантировано!
17:09:56 22-11-2023
Гость (16:57:57 22-11-2023) Никогда такого не будет! Квартиры будут дорожать ежедневно и... Сильно дешеветь не будут точно. Но остановиться в цене или слегка подешеветь на годик-другой могут. А пузырь имеет место быть, никогда еще недвижимость не была такой недоступной как сейчас. Чем далее, тем явнее будет проблема бездомных, которые не смогли купить жилье по нынешним ценам. Государству надо бы строить жилье для сдачи в аренду по разумной цене (этак 2 х коммуналка).
18:44:52 22-11-2023
Гость (16:57:57 22-11-2023) Никогда такого не будет! Квартиры будут дорожать ежедневно и... прям гарантируете? серьезно? )) напомнить вам про пузырь конца 2000х, который так громко лопнул, что некоторые чуть не повесились, набрав квартир в ипотеку, и в валюте в том числе. приведу пример стоимости 1- комн. хрущевки в центре. на пике стоила 2,3 млн, ещё и не найти было, сделки вслепую без просмотров проходили, а потом их уценили до 1,5 млн. будете гарантировать дальше?
20:51:13 22-11-2023
Элен без ребят (18:44:52 22-11-2023) прям гарантируете? серьезно? )) напомнить вам про пузырь ко... Ну теперь такого счастья точно не будет!!! И сейчас эти самые "несчастные", набравшие квартир, просто в шоколаде!
16:34:42 22-11-2023
затишье перед бурей
16:35:51 22-11-2023
набирают... а их просто раздают всем
16:41:28 22-11-2023
Ипотека это кабала!!!
16:55:06 22-11-2023
Доходы населения в разы увеличились - вот и хапают квартиры целыми подъездами!
17:00:34 22-11-2023
Когда выплатят ипотеку, придётся платить столько же за капитальный ремонт стекловатных человейников, поскольку они к этому времени уже массово посыпятся. И не надо забывать, что квартплата будет только расти и уже нет никакого сомнения, что будет выше, чем в "выгнивающей и вымерзающей гейропе". А годы жизни в человейниках, являющихся из-за дичайшего скопления людей постоянными источниками распространения и заражения бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями, не оставляют никаких надежд на долгую здоровую жизнь.