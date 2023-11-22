Ситуация непростая. Эксперт ЦБ о том, как жители края "набирают" ипотечные кредиты

Почему, несмотря на рост ключевой ставки, жители края продолжают брать ипотеку и как это влияет на ситуацию на рынке недвижимости в регионе

22 ноября 2023, 16:03, ИА Амител

За девять месяцев 2023 года жители Алтайского края набрали ипотечных кредитов почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала Светлана Шишкина, начальник экономического отдела Отделения Барнаул Банка России, отметив, что "ситуация непростая".

По ее словам, с января по сентябрь текущего года наши земляки получили порядка 22 тысяч ипотечных кредитов. В 2022 году показатели за этот период были ниже – порядка 13 тысяч кредитов.

Светлана Шишкина пояснила, почему, несмотря на рост ключевой ставки, жители края продолжают брать ипотеку и как это влияет на ситуацию на рынке недвижимости в регионе. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, смотрите видео.

Также поговорили о том, какие потери собирается уменьшить Банк России за счет повышения ключевой ставки, что будет с инфляцией в стране и стоит ли ждать девальвации. Обсудили внедрение цифрового рубля и то, насколько он будет защищен от мошенников. Выяснили и то, как будет работать механизм кредитных каникул 1 января 2024 года.

Полную версию "Переговорки" смотрите 23 ноября на портале amic.ru.