Повышение ключевой ставки может заморозить рынок вторичного жилья на Алтае

Если в начале этой осени кредит на покупку "вторички" можно было получить под 14%, то уже на прошлой неделе средняя ставка ощутимо выросла — до 16,5%

06 ноября 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Повышение ключевой ставки Центробанком может заморозить рынок вторичного жилья в Алтайском крае. Как сообщают "Вести Алтай", банки уже отреагировали на изменение показателя и подняли ставки по ипотеке.

Так, если в начале этой осени кредит на покупку "вторички" можно было получить под 14%, то уже на прошлой неделе средняя ставка ощутимо выросла – до 16,5%. Опрошенные риелторы отметили, что если ситуация не изменится, то уже в начале 2024 года рынок вторичного жилья "встанет".

Напомним, что 27 октября Центробанк повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15%. Регулятор уточнял, что текущее инфляционное давление усилилось и превысило пределы ожиданий аналитиков ЦБ.

В сентябре рынок ипотечного кредитования в Алтайском крае уже установил несколько рекордов: по объемам выдачи, сроку и сумме займов. Жители края и Барнаула активно скупали как новостройки, так и вторичные квартиры. Однако эксперты отмечают, что впереди рынок ждет большая просадка: из-за роста ключевой ставки Центробанка ипотека станет не по карману алтайским семьям.