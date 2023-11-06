Повышение ключевой ставки может заморозить рынок вторичного жилья на Алтае
Если в начале этой осени кредит на покупку "вторички" можно было получить под 14%, то уже на прошлой неделе средняя ставка ощутимо выросла — до 16,5%
06 ноября 2023, 11:51, ИА Амител
Повышение ключевой ставки Центробанком может заморозить рынок вторичного жилья в Алтайском крае. Как сообщают "Вести Алтай", банки уже отреагировали на изменение показателя и подняли ставки по ипотеке.
Так, если в начале этой осени кредит на покупку "вторички" можно было получить под 14%, то уже на прошлой неделе средняя ставка ощутимо выросла – до 16,5%. Опрошенные риелторы отметили, что если ситуация не изменится, то уже в начале 2024 года рынок вторичного жилья "встанет".
Напомним, что 27 октября Центробанк повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15%. Регулятор уточнял, что текущее инфляционное давление усилилось и превысило пределы ожиданий аналитиков ЦБ.
В сентябре рынок ипотечного кредитования в Алтайском крае уже установил несколько рекордов: по объемам выдачи, сроку и сумме займов. Жители края и Барнаула активно скупали как новостройки, так и вторичные квартиры. Однако эксперты отмечают, что впереди рынок ждет большая просадка: из-за роста ключевой ставки Центробанка ипотека станет не по карману алтайским семьям.
12:50:47 06-11-2023
Куда кто что встанет? Люди не будут продавать ничего дешевле, чем было и людям надо будет покупать и продавать дальше, жизнь не останавливается. Стандартное нытье реэлторов тут продолжается. Да слаще не станет, но ничего не встанет.
13:55:15 06-11-2023
Интересно, нереально раздутые цены на недвигу пойдут хоть немного вниз? Цены нереально высокие, ипотеку по 100 тысяч в месяц платить могут не только лишь все. Жилье стало недоступным для масс
11:22:34 07-11-2023
Вернемся как раньше - к обмену квартирами, с небольшой доплатой! Потому как остались одни продавцы с конскими ценами, а денег то нету у народа!