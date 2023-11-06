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Повышение ключевой ставки может заморозить рынок вторичного жилья на Алтае

Если в начале этой осени кредит на покупку "вторички" можно было получить под 14%, то уже на прошлой неделе средняя ставка ощутимо выросла — до 16,5%

06 ноября 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Повышение ключевой ставки Центробанком может заморозить рынок вторичного жилья в Алтайском крае. Как сообщают "Вести Алтай", банки уже отреагировали на изменение показателя и подняли ставки по ипотеке.

Так, если в начале этой осени кредит на покупку "вторички" можно было получить под 14%, то уже на прошлой неделе средняя ставка ощутимо выросла – до 16,5%. Опрошенные риелторы отметили, что если ситуация не изменится, то уже в начале 2024 года рынок вторичного жилья "встанет".

Напомним, что 27 октября Центробанк повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15%. Регулятор уточнял, что текущее инфляционное давление усилилось и превысило пределы ожиданий аналитиков ЦБ.

В сентябре рынок ипотечного кредитования в Алтайском крае уже установил несколько рекордов: по объемам выдачи, сроку и сумме займов. Жители края и Барнаула активно скупали как новостройки, так и вторичные квартиры. Однако эксперты отмечают, что впереди рынок ждет большая просадка: из-за роста ключевой ставки Центробанка ипотека станет не по карману алтайским семьям.

цены на жилье недвижимость ипотека Центробанк

Комментарии 3

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Гость

12:50:47 06-11-2023

Куда кто что встанет? Люди не будут продавать ничего дешевле, чем было и людям надо будет покупать и продавать дальше, жизнь не останавливается. Стандартное нытье реэлторов тут продолжается. Да слаще не станет, но ничего не встанет.

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Гость

13:55:15 06-11-2023

Интересно, нереально раздутые цены на недвигу пойдут хоть немного вниз? Цены нереально высокие, ипотеку по 100 тысяч в месяц платить могут не только лишь все. Жилье стало недоступным для масс

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Татьяна

11:22:34 07-11-2023

Вернемся как раньше - к обмену квартирами, с небольшой доплатой! Потому как остались одни продавцы с конскими ценами, а денег то нету у народа!

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