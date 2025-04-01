"Ситуация непростая". Глава МИД Китая высказался об урегулировании конфликта на Украине

Ван И заявил, что путь к миру еще далек, но продолжать переговоры нужно

01 апреля 2025, 08:37, ИА Амител

Флаг Китая / Фото: Brian Matangelo / unsplash.com

Глава МИД Китая Ван И, прибывший в Россию с официальным визитом с 31 марта, сделал несколько заявлений об урегулировании украинского конфликта и готовности Пекина играть в нем конструктивную роль. Об этом сообщает РИА Новости.

Главное из заявлений министра иностранных дел КНР:

Ситуация на поле боя непростая, Пекин призывает к продолжению мирных переговоров.

Москва от диалога не отказывается.

РФ и США достигли определенных результатов, это небольшой, но конструктивный шаг.

Путь к миру еще далек – позиции сторон по ключевым вопросам сильно расходятся.

Пекин выступает за искоренение причин украинского кризиса.

В урегулировании конфликта Китай готов играть конструктивную роль.

Мирное соглашение должно быть справедливым, приемлемым и обязывающим для всех сторон.

Оно позволило бы добиться по-настоящему прочного мира и стабильности.

Ван И прибыл в РФ по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова 31 марта. Официальный визит продлится до 2 апреля. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, а также развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.

Со слов представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин может принять китайского министра в ближайшие дни.