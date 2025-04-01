"Ситуация непростая". Глава МИД Китая высказался об урегулировании конфликта на Украине
Ван И заявил, что путь к миру еще далек, но продолжать переговоры нужно
01 апреля 2025, 08:37, ИА Амител
Глава МИД Китая Ван И, прибывший в Россию с официальным визитом с 31 марта, сделал несколько заявлений об урегулировании украинского конфликта и готовности Пекина играть в нем конструктивную роль. Об этом сообщает РИА Новости.
Главное из заявлений министра иностранных дел КНР:
- Ситуация на поле боя непростая, Пекин призывает к продолжению мирных переговоров.
- Москва от диалога не отказывается.
- РФ и США достигли определенных результатов, это небольшой, но конструктивный шаг.
- Путь к миру еще далек – позиции сторон по ключевым вопросам сильно расходятся.
- Пекин выступает за искоренение причин украинского кризиса.
- В урегулировании конфликта Китай готов играть конструктивную роль.
- Мирное соглашение должно быть справедливым, приемлемым и обязывающим для всех сторон.
- Оно позволило бы добиться по-настоящему прочного мира и стабильности.
Ван И прибыл в РФ по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова 31 марта. Официальный визит продлится до 2 апреля. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, а также развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.
Со слов представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин может принять китайского министра в ближайшие дни.
Комментарии 0