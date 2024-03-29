Ситуация с паводком в селе Михайловское в Алтайском крае стала критической

Жителей подтопленных домов готовы эвакуировать — несколько человек уже вывезли.

29 марта 2024, 22:31, ИА Амител

Подтопление Михайловского / Telegram-канал главы Михайловского района Евгения Юрьева

Ситуация с паводком в селе Михайловское стала критической. Глава Михайловского района Евгений Юрьев в Telegram-канале рассказал, что вода перешла трассу и идет в населенный пункт четырьмя потоками.

Для пропуска воды вскрыли дорогу на улице Партизанской и трассу на Пионерской. Такое течение паводка было нельзя предупредить, а грунт промерз на большую глубину, отметил глава района.

"Сейчас всё, что мы можем сделать - углублять русла и эвакуировать граждан.Если в дома начала заходить вода, готовьтесь к эвакуации, соберите вещи и документы, позвоните на ЕДДС (112,24-8-12) - за вами приедут", — написал Юрьев, добавив, что несколько граждан уже эвакуируют. Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в Михайловском подтоплены 6 домов и 34 при3усадебных участка. На месте работает оперативная группа краевого ведомства.