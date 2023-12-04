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Ситуация с вредными привычками в Алтайском крае за год улучшилась, но ненамного

Регион занял 32-е место в рейтинге субъектов России по степени отказа от алкоголя, табака и наркотиков

04 декабря 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ситуация с вредными привычками в Алтайском крае за год немного улучшилась. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Исследование подготовили по сведениям официальной статистики. Рейтинг составлялся на основе агрегирования различных показателей, свидетельствующих о распространенности вредных привычек среди населения: продажи алкоголя и табачных изделий, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и так далее. Чем балл выше – тем менее распространены вредные привычки.

В 2022 году Алтайский край набрал 61,2 балла в рейтинге и занял 32-е место среди всех субъектов России. В 2021 году регион получил 59,5 балла.

Лидерами по здоровому образу жизни по-прежнему являются регионы Северного Кавказа: Чеченская Республика, республики Дагестан и Ингушетия. Наихудшая ситуация оказалась на Камчатке, в Еврейской автономной области и в Республики Хакасия – там жители не торопятся отказываться от курения и употребления алкоголя.

Алтайский край Здоровье алкоголь

Комментарии 10

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Гость

11:29:00 04-12-2023

Для кого то они вредные, а для кого то - с удовольствием.

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Гость

12:12:08 04-12-2023

А куда Тыва делась? Вот там дают жару....

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Гость

12:17:45 04-12-2023

Веры нет в достоверность статистики!

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Гость

12:39:10 04-12-2023

- В Вашей семье кто нибудь страдает от алкоголизма? - Нет , все только наслаждаются)

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Элен без ребят

12:42:37 04-12-2023

бросила курить 28.10 прошлого года и горжусь собой) одно непонятно- почему я не сделала этого раньше.

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Гость

13:33:53 04-12-2023

Элен без ребят (12:42:37 04-12-2023) бросила курить 28.10 прошлого года и горжусь собой) одно неп... Потолстела сразу)

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Элен без ребят

15:12:29 04-12-2023

Гость (13:33:53 04-12-2023) Элен без ребят (12:42:37 04-12-2023) бросила курить 28... было немного, но через полгода ушло.

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Гость

12:57:41 04-12-2023

А вейпы - это полезная привычка? Или они портят статистику?

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Гость

20:23:39 04-12-2023

1)."Курение - медленная смерть!" - А мы и не торопимся! 2). А чего мы водку-то пьём? - Да потому, что она жидкая! Была бы твёрдая, так грызли бы её! Ну а если серьёзно, то посчитали спиртное, которое проходит через магазины. Как и табак. Но ведь многие перешли на домашний алкоголь из-за дорогивизны магазинного. Винограда местного, как и других годных для винокурения ягод и плодов - хоть пруд пруди! И не траванёшься наутро

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Гость

05:54:00 05-12-2023

Гость (20:23:39 04-12-2023) 1)."Курение - медленная смерть!" - А мы и не торопимся! 2). ... Я без слез на самогонщиков смотреть не могу) ну настолько пробитые люди) ты и хлеб дома пеки, и колбасу дома делай, и и ткань дома тки, а потом рубахи себе шей…

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