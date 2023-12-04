Ситуация с вредными привычками в Алтайском крае за год улучшилась, но ненамного

Регион занял 32-е место в рейтинге субъектов России по степени отказа от алкоголя, табака и наркотиков

04 декабря 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ситуация с вредными привычками в Алтайском крае за год немного улучшилась. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Исследование подготовили по сведениям официальной статистики. Рейтинг составлялся на основе агрегирования различных показателей, свидетельствующих о распространенности вредных привычек среди населения: продажи алкоголя и табачных изделий, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и так далее. Чем балл выше – тем менее распространены вредные привычки.

В 2022 году Алтайский край набрал 61,2 балла в рейтинге и занял 32-е место среди всех субъектов России. В 2021 году регион получил 59,5 балла.

Лидерами по здоровому образу жизни по-прежнему являются регионы Северного Кавказа: Чеченская Республика, республики Дагестан и Ингушетия. Наихудшая ситуация оказалась на Камчатке, в Еврейской автономной области и в Республики Хакасия – там жители не торопятся отказываться от курения и употребления алкоголя.