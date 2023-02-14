Ситуация сложная. В Алтайском крае начинают готовиться к паводку

Из-за большого количества снега в январе регион может сильно подтопить. В Бийске первую волну ожидают в двадцатых числах апреля

14 февраля 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2023 году в Алтайском крае ожидается сложная паводковая ситуация из-за большого количества осадков в январе. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на региональное управление МЧС.

По вопросу прохождения опасного подтоплениями сезона в администрации Бийска уже провели совещание. Первую волну паводка в городе ожидают в двадцатых числа апреля, а в зоне разлива воды могут оказаться более тысячи домовладений.

Отмечается, что в начале февраля запас воды в снежных покровах составлял 78% от максимального снегозапаса – это на треть больше, чем в прошлом году. Вместе с этим средняя глубина промерзания почвы составляет 79 сантиметров, это значительно ниже нормы, а значит, вода будет уходить быстрее. Ситуация может измениться в марте, когда и станет понятно общее количество зимних осадков.

В Бийске на подготовку к паводку направят почти 2,5 млн рублей, ещё 1,7 млн направят на спасательно-восстановительные работы.

Напомним, в 2022 году синоптики прогнозировали "спокойный" паводок в Алтайском крае. После вскрытия малых рек были единичные случаи подтопления домов. Однако в этом году ситуация может быть иной. Как заявлял начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров, интенсивность потопов в этом году пока неизвестна, однако готовиться МЧС будет к наихудшему сценарию.