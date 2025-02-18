Ситуацию с двухэтажкой по проспекту Сибирскому, 36, контролируют власти Барнаула

В границах здания введен режим повышенной готовности, до 21 февраля жильцы вывезут имущество в сопровождении спасателей

18 февраля 2025, 12:25, ИА Амител

Двухэтажный дом на пр. Сибирском, 36 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула взяла на контроль ситуацию с домом по пр. Сибирскому, 36, где ранее обрушилось чердачное перекрытие. Об этом сообщили в администрации города.

Чтобы не допустить дальнейшего разрушения, специалисты детально обследовали все конструкции крыши и помещений. Экспертная организация заключила, что для дальнейшей эксплуатации здание непригодно.

Постановлением администрации Октябрьского района в границах придомовой территории ввели режим повышенной готовности. Жильцы покинули помещения, доступ в здание прекращен. До 21 февраля жильцы вывезут свое имущество в сопровождении спасательных служб.

"Решением городской комиссии поручено администрации Октябрьского района совместно с Управлением МВД по Барнаулу организовать охрану общественного порядка и имущества жителей, обеспечить недопущение доступа посторонних лиц на территорию дома", – подчеркнули в мэрии.

В ближайшее время предстоит проработать вопрос об отключении дома от электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Средства на выполнение выделят из резервного фонда администрации города.

Ситуацию контролируют мэрия Барнаула и администрация Октябрьского района.