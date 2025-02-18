НОВОСТИОбщество

Ситуацию с двухэтажкой по проспекту Сибирскому, 36, контролируют власти Барнаула

В границах здания введен режим повышенной готовности, до 21 февраля жильцы вывезут имущество в сопровождении спасателей

18 февраля 2025, 12:25, ИА Амител

Двухэтажный дом на пр. Сибирском, 36 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула взяла на контроль ситуацию с домом по пр. Сибирскому, 36, где ранее обрушилось чердачное перекрытие. Об этом сообщили в администрации города.

Чтобы не допустить дальнейшего разрушения, специалисты детально обследовали все конструкции крыши и помещений. Экспертная организация заключила, что для дальнейшей эксплуатации здание непригодно. 

Постановлением администрации Октябрьского района в границах придомовой территории ввели режим повышенной готовности. Жильцы покинули помещения, доступ в здание прекращен. До 21 февраля жильцы вывезут свое имущество в сопровождении спасательных служб.

"Решением городской комиссии поручено администрации Октябрьского района совместно с Управлением МВД по Барнаулу организовать охрану общественного порядка и имущества жителей, обеспечить недопущение доступа посторонних лиц на территорию дома", – подчеркнули в мэрии.

В ближайшее время предстоит проработать вопрос об отключении дома от электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Средства на выполнение выделят из резервного фонда администрации города. 

Ситуацию контролируют мэрия Барнаула и администрация Октябрьского района.

Барнаул мэрия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:51:11 18-02-2025

Ну видно же, что дом почти новый. Ещё 100 лет простоит, чего нагнетать

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:45 18-02-2025

Жильцам куда-то расселят ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

08:03:49 19-02-2025

До революции здание входило в тюремный коплекс.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:48 19-02-2025

Антон (08:03:49 19-02-2025) До революции здание входило в тюремный коплекс.... Его построили в 60-х, революционер.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров