Ситуацию с двухэтажкой по проспекту Сибирскому, 36, контролируют власти Барнаула
В границах здания введен режим повышенной готовности, до 21 февраля жильцы вывезут имущество в сопровождении спасателей
18 февраля 2025, 12:25, ИА Амител
Администрация Барнаула взяла на контроль ситуацию с домом по пр. Сибирскому, 36, где ранее обрушилось чердачное перекрытие. Об этом сообщили в администрации города.
Чтобы не допустить дальнейшего разрушения, специалисты детально обследовали все конструкции крыши и помещений. Экспертная организация заключила, что для дальнейшей эксплуатации здание непригодно.
Постановлением администрации Октябрьского района в границах придомовой территории ввели режим повышенной готовности. Жильцы покинули помещения, доступ в здание прекращен. До 21 февраля жильцы вывезут свое имущество в сопровождении спасательных служб.
"Решением городской комиссии поручено администрации Октябрьского района совместно с Управлением МВД по Барнаулу организовать охрану общественного порядка и имущества жителей, обеспечить недопущение доступа посторонних лиц на территорию дома", – подчеркнули в мэрии.
В ближайшее время предстоит проработать вопрос об отключении дома от электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Средства на выполнение выделят из резервного фонда администрации города.
Ситуацию контролируют мэрия Барнаула и администрация Октябрьского района.
12:51:11 18-02-2025
Ну видно же, что дом почти новый. Ещё 100 лет простоит, чего нагнетать
13:48:45 18-02-2025
Жильцам куда-то расселят ?
08:03:49 19-02-2025
До революции здание входило в тюремный коплекс.
08:53:48 19-02-2025
Антон (08:03:49 19-02-2025) До революции здание входило в тюремный коплекс.... Его построили в 60-х, революционер.