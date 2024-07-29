Ситуацию с подтопленной квартирой сироты в Барнауле взял на контроль Минстрой

Нарушения возникли из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества управляющей компанией

29 июля 2024, 16:40, ИА Амител

Подтопленная квартира / Фото: кадр из видео

Минстрой Алтайского края взял на контроль ситуацию с подтопленной квартирой девушки-сироты в Барнауле, сообщили в ведомстве.

Ранее девушка рассказала amic.ru, что пострадало от обильных осадков жилье в доме № 202а по улице Юрина, пришлось даже временно проживать у родственников.

В министерстве отметили, что квартиру предоставили сироте в 2021 году, по результатам осмотра жилое помещение соответствовало всем санитарным и строительным нормам. В этой квартире девушка проживает более двух с половиной лет.

"9 июля 2024 года поступило обращение по поводу подтопления квартиры атмосферными осадками, которые возникли из-за протекания кровли. Наши специалисты в оперативном порядке вместе с поставщиком квартиры провели выездную внеплановую проверку. Зафиксировали, что в жилой комнате и санузле действительно намокли стены. Такая ситуация недопустима", – подчеркнул начальник Регионального жилищного управления Андрей Третьяков.

Выяснилось, что нарушения возникли из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества многоквартирного дома управляющей компанией.

Региональное жилищное управление направило в УК требование об устранении протечки, в результате провели частичный ремонт кровли. Однако, как отмечается, такой ремонт не гарантирует того, что ситуация не повторится, к тому же нужно восстанавливать то, что пострадало в квартире.

Ситуацию взял на контроль Минстрой Алтайского края – поставщик жилья проведет в квартире косметический ремонт. Кроме того, в этом году кровлю на доме капитально отремонтируют по краевой программе.