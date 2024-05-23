СК: арестованный замглавы Генштаба Шамарин получил взятку в 36 млн рублей

Деньги ему направил гендиректор Пермского телефонного завода за расширение поставок на нужды Минобороны

23 мая 2024, 20:59, ИА Амител

Вадим Шамарин / Фото: Министерство обороны РФ

Арестованный начальник главного управления связи российских Вооруженных сил, замглавы Генштаба Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

"С апреля 2016-го по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство", – рассказала она.

Полученными деньгами замглавы Генштаба распорядился по своему усмотрению.

Напомним, что накануне 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-лейтенанта Шамарина по делу о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.