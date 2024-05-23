СК: арестованный замглавы Генштаба Шамарин получил взятку в 36 млн рублей
Деньги ему направил гендиректор Пермского телефонного завода за расширение поставок на нужды Минобороны
23 мая 2024, 20:59, ИА Амител
Арестованный начальник главного управления связи российских Вооруженных сил, замглавы Генштаба Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
"С апреля 2016-го по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство", – рассказала она.
Полученными деньгами замглавы Генштаба распорядился по своему усмотрению.
Напомним, что накануне 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-лейтенанта Шамарина по делу о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
21:46:38 23-05-2024
Высокий пост - большие взятки.
Бессовестный.
23:02:33 23-05-2024
Требуется тотальное выселение таких "отцов-командиров" на рудники всей семьей во имя великой России. Ну и полная конфискация в пользу больных детей. А если не поедут, "генерала" в расход, семейство на принудительные работы ящики колотить для снарядов или пули шлифовать лет на 15. По-другому остальные не поймут.
00:06:50 24-05-2024
Гость (23:02:33 23-05-2024) Требуется тотальное выселение таких "отцов-командиров" на ру... И тут Остапа понесло))
08:32:52 24-05-2024
И что, всё равно не расстреляют и собственности не лишат.
11:38:46 24-05-2024
Гость (08:32:52 24-05-2024) И что, всё равно не расстреляют и собственности не лишат. ... а вывод какой? Воровали/брали взятки, воруют/берут взятки и будут воровать/будут брать взятки