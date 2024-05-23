Задержан замначальника Генштаба генерал Вадим Шамарин

Предположительно, генерала заподозрили в махинациях

23 мая 2024, 14:07, ИА Амител

Вадим Шамарин / Фото: Министерство обороны РФ

Задержан заместитель начальника Генштаба, начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"По уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР", – рассказал собеседник.

Как уточняет Telegram-канал "112", 235-й гарнизонный военный суд уже заключил Шамарина под арест.

По данным Telegram-канала Shot, на Шамарина из недвижимости официально оформлена квартира площадью 82,6 кв. метра стоимостью около 12 млн рублей, а во владении жены находится Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года стоимостью около 13 млн рублей.

Ранее были задержаны и арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу. В 2010 году занял должность начальника связи – заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года – начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, заместитель главы Генштаба. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.