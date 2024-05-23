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Задержан замначальника Генштаба генерал Вадим Шамарин

Предположительно, генерала заподозрили в махинациях

23 мая 2024, 14:07, ИА Амител

Вадим Шамарин / Фото: Министерство обороны РФ
Вадим Шамарин / Фото: Министерство обороны РФ

Задержан заместитель начальника Генштаба, начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"По уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР", – рассказал собеседник.

Как уточняет Telegram-канал "112", 235-й гарнизонный военный суд уже заключил Шамарина под арест.

По данным Telegram-канала Shot, на Шамарина из недвижимости официально оформлена квартира площадью 82,6 кв. метра стоимостью около 12 млн рублей, а во владении жены находится Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года стоимостью около 13 млн рублей.

Ранее были задержаны и арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу. В 2010 году занял должность начальника связи – заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года – начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, заместитель главы Генштаба. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

скандалы Минобороны

Комментарии 14

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Мир

14:22:00 23-05-2024

Перевернулся. Как же так, что в армии нет честных офицеров. Мы куда пришли?

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Гость

14:42:59 23-05-2024

Мир (14:22:00 23-05-2024) Перевернулся. Как же так, что в армии нет честных офицеров. ... Честные на СВО

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Гость

11:49:04 24-05-2024

Мир (14:22:00 23-05-2024) Перевернулся. Как же так, что в армии нет честных офицеров. ... только проснулся?

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как только, так сразу

14:23:26 23-05-2024

понеслося...

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Гость

14:44:05 23-05-2024

Во чистят

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Гость

14:45:14 23-05-2024

Было такое уже, оборотней в погонах искали. Потом оказалось, что всё сфабриковано другими негодяями. Не торопитесь радоваться. Подождём.

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Гость

14:56:47 23-05-2024

Гость (14:45:14 23-05-2024) Было такое уже, оборотней в погонах искали. Потом оказалось,... всё сфабриковано --- да там по лицам видно, что сфабриковано, у всех честнейшие глаза

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Гость

21:08:10 23-05-2024

Гость (14:56:47 23-05-2024) всё сфабриковано --- да там по лицам видно, что сфабриковано... Да и видно по лицу, что человек вкалывает 32 часа в день в четыре смены, как сказал уже бывший министр обороны. Не то что мужики на пахоте, да в забоях, на заводах.

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Гость

14:59:01 23-05-2024

Гость (14:45:14 23-05-2024) Было такое уже, оборотней в погонах искали. Потом оказалось,... другими негодяями --- а против них сфабриковали третьи негодяи. А так там все честные

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Гость

15:02:47 23-05-2024

Все имущество на 25 млн это как-то мелко, не впечатляет. Мы всяких дворцов повидали

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Гость

16:05:34 23-05-2024

Гость (15:02:47 23-05-2024) Все имущество на 25 млн это как-то мелко, не впечатляет. Мы ... из недвижимости официально оформлена квартира --- ключевое слово "официально".

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Гость

15:35:39 23-05-2024

Новая метла, метет по новому.(с)

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Гость

23:18:13 23-05-2024

Интересно, хоть один из них застрелится, хватить смелости, мужества и чести? А ведь их тьма.

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dok_CФ

08:06:40 24-05-2024

При капитализме мерой являются денежные отношения, далеко не честь и мужество..

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