Задержан замначальника Генштаба генерал Вадим Шамарин
Предположительно, генерала заподозрили в махинациях
23 мая 2024, 14:07, ИА Амител
Задержан заместитель начальника Генштаба, начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"По уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР", – рассказал собеседник.
Как уточняет Telegram-канал "112", 235-й гарнизонный военный суд уже заключил Шамарина под арест.
По данным Telegram-канала Shot, на Шамарина из недвижимости официально оформлена квартира площадью 82,6 кв. метра стоимостью около 12 млн рублей, а во владении жены находится Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года стоимостью около 13 млн рублей.
Ранее были задержаны и арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.
Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу. В 2010 году занял должность начальника связи – заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года – начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, заместитель главы Генштаба. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
14:22:00 23-05-2024
Перевернулся. Как же так, что в армии нет честных офицеров. Мы куда пришли?
14:42:59 23-05-2024
Мир (14:22:00 23-05-2024) Перевернулся. Как же так, что в армии нет честных офицеров. ... Честные на СВО
11:49:04 24-05-2024
Мир (14:22:00 23-05-2024) Перевернулся. Как же так, что в армии нет честных офицеров. ... только проснулся?
14:23:26 23-05-2024
понеслося...
14:44:05 23-05-2024
Во чистят
14:45:14 23-05-2024
Было такое уже, оборотней в погонах искали. Потом оказалось, что всё сфабриковано другими негодяями. Не торопитесь радоваться. Подождём.
14:56:47 23-05-2024
Гость (14:45:14 23-05-2024) Было такое уже, оборотней в погонах искали. Потом оказалось,... всё сфабриковано --- да там по лицам видно, что сфабриковано, у всех честнейшие глаза
21:08:10 23-05-2024
Гость (14:56:47 23-05-2024) всё сфабриковано --- да там по лицам видно, что сфабриковано... Да и видно по лицу, что человек вкалывает 32 часа в день в четыре смены, как сказал уже бывший министр обороны. Не то что мужики на пахоте, да в забоях, на заводах.
14:59:01 23-05-2024
Гость (14:45:14 23-05-2024) Было такое уже, оборотней в погонах искали. Потом оказалось,... другими негодяями --- а против них сфабриковали третьи негодяи. А так там все честные
15:02:47 23-05-2024
Все имущество на 25 млн это как-то мелко, не впечатляет. Мы всяких дворцов повидали
16:05:34 23-05-2024
Гость (15:02:47 23-05-2024) Все имущество на 25 млн это как-то мелко, не впечатляет. Мы ... из недвижимости официально оформлена квартира --- ключевое слово "официально".
15:35:39 23-05-2024
Новая метла, метет по новому.(с)
23:18:13 23-05-2024
Интересно, хоть один из них застрелится, хватить смелости, мужества и чести? А ведь их тьма.
08:06:40 24-05-2024
При капитализме мерой являются денежные отношения, далеко не честь и мужество..